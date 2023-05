Daniel Nuță, despre rolul care i-a schimbat viața: „Sper să nu rămân un Vlad Țepeș! Am pierdut 90% dintre castinguri”

Daniel Nuță a devenit, în toată lumea, imaginea lui Vlad Țepeș. Actorul în vârstă de 29 de ani a prins rolul vieții sale serialul Netflix. Recent, în cadrul , Daniel Nuță a făcut dezvăluiri neașteptate despre cele mai dificile momente din cariera de actor. Acesta a spus și cum, până să ajungă să ia rolul vieții lui, a fost refuzat la numeroase castinguri.

Daniel Nuță, despre sacrificii: „Ratez multe roluri în momentul acesta. Sper să nu rămân cu această etichetă”

i-a adus faimă și notorietate în industrie lui Daniel Nuță, însă a existat, din păcate și reversul medaliei. a povestit că, după ani în care a ratat castinguri, acum când a ajuns să fie cunoscut, are aceeași problemă. Nu mai poate să primească roluri din cauza asocierii cu personajul.

ADVERTISEMENT

„Sper să nu rămân un Vlad Țepeș, să rămân cu această etichetă. Ratez multe roluri în momentul acesta pentru că am părut lung. Mi-o asum. Aștept rolul acela în care voi fi nevoit să mă tund.

Aș face asta, nu țin neapărat să mor cu părul lung, dar am nevoie și de un rol important pentru care să fac asta. De zece ani de când fac meseria asta am pierdut 90% dintre castinguri.

ADVERTISEMENT

Poate am dat și o probă slabă, cu siguranță. De multe ori, însă, nu a fost vorba despre asta, ci de faptul că nu mă potriveam”, a spus Daniel Nuță în cadrul podcastului Ameritat cu Nasrin.

Daniel Nuță: “Am făcut și Facultatea de Producție pentru că vreau să fac bani serioși”

Cu toate acestea, i-a deschis multe uși și i-a adus oportunități. În ceea ce privește banii, actorul are alt plan pentru a produce mai mulți.

ADVERTISEMENT

„Mă bucur că sunt mulți oameni care au văzut serialul de pe Netflix. Este o asumare până la urmă. Este foarte bine că oamenii te recunosc și că te apreciază și că vor să vadă mai mult de la tine. Ce mi-am dorit eu de la proiectul acesta este să fac o treabă foarte bună ca de aici să se deschidă și alte oportunități. Despre asta a fost vorba. Banii se duc. Am făcut și facultatea de producție pentru că vreau să fac și bani serioși.

După proiectul de pe Netflix mi s-au deschis și alte uși. Au venit multe propuneri și din România. Mi-am găsit doi manageri care se vor ocupa de mine și este foarte bine căci voi începe și alte proiecte”, a spus Daniel Nuţă.

ADVERTISEMENT

Daniel Nuță: „Am avut teama că nu am proiecte. Există dușmănie în industrie. Toți aspiră la un rol mare”

A făcut facultatea de actorie la UNATC și spune că de mic s-a pregătit pentru asta. Acum are portițe și oportunități constante, însă în trecut, teama sa cea mai mare era să nu primească niciun rol. Toate acestea vin din educația primită acasă, spune Daniel, iar sora sa activează și ea în aceeași industrie. Și, pentru că drumul lui nu a fost atât de ușor, actorul vrea să colaboreze cu sora sa, care este studentă la Regie Film.

ADVERTISEMENT

„Am avut o teamă constantă că nu ştiu ce fac dacă nu am proiecte. Asta a venit dintr-o educație pe care am primit-o de mic, să am siguranță. Lucrul acesta a alimentat teama. Acum m-am relaxat puțin, lucrurile vin de la sine, nu le mai caut eu, dar le atrag. În industrie există dușmănie pentru că toată lumea aspiră la un rol mare.

Sora mea este la Regie anul I. O să lucrăm împreună. Nu mă interesează dacă lume va spune că am pile sau că are ea. Până la urmă este sora mea și vreau să o ajut”, a mai dezvăluit Daniel Nuță.

Daniel Nuță a făcut declarații despre căsătorie: „Nu cred în acest concept”

Serialul de pe Netflix i-a adus faimă și multe admiratoare, însă Daniel Nuță are o relație stabilă de mai bine de doi ani. Actorul alege să fie discret și nu dorește să dezvăluie prea mult din viața sa amoroasă. Cu toate că iubita sa nu îl însoțește la evenimente prea des, Daniel a spus că în acest fel relația lor este protejată. Gelozia însă, nu lipsește din cuplul lor.

“Am o iubită, locuiesc cu ea. Sunt discret pentru că este partea mea personală, intimă și nu vreau să o împart cu nimeni. Țin relația și o protejez. Suntem împreună de doi ani și avem o relație serioasă. Nu am cerut-o de soție. Nu cred neapărat în acest concept, ci în ce se întâmplă între doi oameni, nu într-un act.

Sunt puțin incomode momentele în care am scene de sărut sau dragoste în filme. Echipa devine mai puțin numeroasă pentru a ne putea relaxa și a ne crea un spațiu mai intim. Iubita mea când vede scenele de sărut sau dragoste la televizor, nu prea se uită, își face de treabă prin casă. Totodată, fiind și ea în industria asta, înțelege”,a mai spus Daniel Nuță în cadrul podcastului Ameritat cu Nasrin.