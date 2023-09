Daniel Nuță din serialul Groapa, dezvăluiri neștiute! A fost la un pas de omor

Daniel Nuță a devenit cunoscut odată cu serialul ‘Otomanii’, de pe Netflix. Acolo în interpretează pe Vlad Țepeș, rol ce mărturisește că l-a marcat profund.

Daniel Nuță din Groapa, dezvăluiri neștiute

Într-un interviu pentru FANATIK, actorul Daniel Nuță din serialul ‘Groapa’ de la ProTv, ne vorbește despre rolurile care i-au marcat viața. Aflăm că personajul ‘Vlad’ i-a oferit o libertate nemaiîntâlnită până atunci și că e emoționat de fiecare dată când filmează.

Daniel Nuță își amintește că, în liceu, era tot timpul îndrăgosti. De asemenea, ne-a dezvăluit că a avut un accident de mașină care i-a schimbat viața. Tânărul actor consideră că frumusețea nu l-a ajutat în cinematografia românească și că nu a cunoscut, încă, celebritatea.

Daniel Nuță, după experiența din Vlad și Groapa: “Acum sunt puțin mai încrezător”

Ai debutat în 2016, în ‘Tyrant’. Îți mai aduci aminte emoțiile, vreo întâmplare de la filmări?

-Normal că am avut emoții, orice proiect vine cu niște provocări și automat cu emoții. Era primul meu proiect internațional, cu o casă de producție mare. Chiar dacă nu am avut un rol foarte mare, m-am simțit respectat și apreciat, ceea ce contează mult. A fost funny că eram 3 soldați care împărțeam un monolog, dar, până la urmă, în montajul final, am rămas doar eu.

Cum era Daniel din ‘Tyrant’ și cum este cel de azi, din ‘Otomanii’?

-Diferența e că acum sunt puțin mai încrezător odată cu experiența adunată de-a lungul timpului. În rest, lucrurile au rămas la fel.

“Conținem tot ce au și personajele noastre”

Sasha Vlahu, noua provocare. Cât din ‘Sasha’ este Daniel?

-Nu am cum să vă dau un procent. Noi conținem tot ce au și personajele noastre, depinde doar din ce perspectiva privești. Depinde cum alegi tu, ca om, să acționezi.

O întâmplare mai puțin plăcută de la filmări?

-Din fericire, nu au existat nici accidente, nici momente mai neplăcute și sper ca așa să rămână.

“Vlad mi-a dat libertatea să fiu așa cum nu sunt”

Până acum, în ce personaj te-ai ‘regăsit’ cel mai mult?

-Pot să spun care mi-a fost cel mai aproape: Vlad. Pot spune clar că libertatea să fiu așa cum nu sunt în mare parte a timpului, dar mi-aș dori.

Vorbești fluent engleza și franceza, dansezi, ai făcut mult sport. Dar de unde pasiunea pentru teatru?

-De teatru te îndrăgostești făcând. Un fel de ‘pofta vine mâncând’.

“Am tăcut 3 săptămâni pentru un personaj”

Cât de departe ai mers sau ai merge pentru un rol?

-Nu am avut încă șansa la niște transformări fizice majore, dar am tăcut la un moment dat 3 săptămâni pentru un personaj care nu putea vorbi. Nu am scos niciun cuvânt. Am înnebunit pe toată lumea.

Care este cea mai mare frică a ta?

-În general, nu am frici. Insular, în funcție de context, apar mici temeri.

Ce nebunii făceai când erai mic?

-Furam dulciuri de acasă și le dădeam prietenilor să mănânce.

“Mă îndrăgosteam foarte repede”

Cum a fost perioada liceului? Erai timid sau cel mai rebel?

-Mă îndrăgosteam foarte repede. Eram timid la început, după care deveneam destul de rebel.

Ai copiat vreodată la vreun examen?

-Daaaa, normal. Ce viața de liceu e aia, dacă nu încerci măcar o dată să copiezi? Pierzi tot farmecul perioadei.

“Mergeam la evenimente ca DJ”

Mai ții minte pe ce ți-ai cheltuit primii bani?

-Mi-am cumpărat un sistem audio foarte puternic pentru că mergeam la evenimente ca DJ. Trebuia să îmi dezvolt afacerea.

Ce preparat gătești cel mai bine?

-Pastele cu sos roze, somon și dovlecei.

Cea mai mare calitate si cel mai mare defect?

-Dacă întrebi 100 de oameni despre mine treaba asta, probabil vei primi 100 de răspunsuri diferite. Sunt super discutabile.

Daniel Nuță din Groapa a fost la un pas de omor: “Am răsturnat pe cineva cu mașina”

Care a fost cel mai greu moment din viața ta?

-Un accident, atunci când am răsturnat pe cineva cu mașina în fața mea. M-am speriat rău. Eram cu cineva în mașina. Ea s-a speriat și mai rău.

Ce nu știe lumea despre tine si ai vrea sa spui azi?

-Îmi place să fac curățenie în bucătărie. Eu spăl vasele și am grijă de niște plante. Am și niște baby yucca.

A existat vreun moment în viață când celebritatea ți s-a ‘urcat’ la cap?

-Niciodată, pentru că ea nu există.

“Pentru filmul românesc, nu”

Consideri că frumusețea ta a reprezentat un atu în meseria pe care ți-ai ales-o?

-Pentru filmul românesc, nu. Pentru lucruri în general, și pentru , a ajutat. E un cumul, nu ai cum să pui punctul pe I.