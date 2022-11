Daniel Onoriu a amenințat că se sinucide și a fost internat la psihiatrie. Pilotul nu acceptă despărțirea de Isabela

Sportivul care a stat în comă 55 de zile a amenințat că se sinucide și a fost internat la psihiatrie. Pilotul nu acceptă despărțirea de frumoasa blondină care i-a fost alături în ultimii 6 ani și de care a anunțat că divorțează în luna august.

Daniel Onoriu, internat la spitalul de psihiatrie. Sportivul a încălcat ordinul de protecție primit de Isabela

Daniel Onoriu a încălcat primit de soția sa, Isabela. Cunoscutul pilot de raliu a amenințat că sparge geamul unei bănci numai pentru a fi arestat, motiv pentru care s-a prezentat în apropiere de locuința blondinei.

S-a autodenunțat și a fost dus la secția de poliție, unde a declarat că vrea să-și pună capăt zilelor. Ulterior, oamenii legii au discutat cu mama sa de la care au primit acordul să-l interneze în spitalul de psihiatrie.

Fostul pilot de raliuri a fost dus la secția de poliție, iar acolo ar fi amenințat, de față cu oamenii legii, că își va pune capăt zilelor.

Potrivit , vedeta a vrut cu orice preț să fie pedepsit pentru fapta sa, pentru că a încălcat ordinul de protecție. În același timp, sportivul a făcut mai multe declarații, toate având legătura cu actuala sa soție, Isabela.

„Băi, fraților, m-am autodenunțat. M-am apropiat la mai puțin de 300 de metri de Isabela și a venit poliția, uitați! Acum urmează să mă aresteze. Mă duce la Secția 5.

Să-mi aduceți și mie pachet, dacă vreți, dar lasă că îmi aduce familia mea, nu e problemă. Nu știu cât o să-mi dea, dar o să-mi dea, un an, doi, trei, nu știu”, a spus Daniel Onoriu pe Instagram.

Daniel Onoriu, declarații surpriză despre despărțirea de Isabela

Daniel Onoriu a făcut mai multe declarații surpriză despre . Sportivul a fost cel care i-a cerut divorțul la scurt timp după ce a ieșit din comă și a fost externat din spital. Câteva zile mai târziu avea să regrete decizia luată.

Ulterior, vedeta și-a găsit o altă parteneră de viață despre care spune că a fost o relație ”pansament”. Pilotul de raliu a vrut doar să o facă geloasă pe cea care i-a fost soție 6 ani și susține că nu a avut nimic cu femeia din Canada.

„Nu am avut absolut nimic cu acea femeie, am vrut doar să o fac geloasă pe SOȚIA MEA și atât. Eu știu doar că i-am făcut cadouri scumpe și am plimbat-o în vacanțe, iar restul sunt doar nebunii inventate de ea…

Cum să-i fac rău unui om pe care îl iubesc, iar ea de ce nu înțelege niciodată că sunt un om bolnav care are nevoie de îngrijiri și medicamente, nu de semnături pe la Poliție sau ceva de genul ăsta!

Așa an negru am avut fraților. Mai întâi am stat în comă 55 de zile, iar acum mi-am și pierdut nevasta! De ce? Ce am făcut eu să merit așa ceva? De ce Dumnezeu nu mă ajută să fiu și eu bine?”, a scris Daniel Onoriu pe .