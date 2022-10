Daniel Onoriu, audiat de poliție. Ce i-a făcut fostei sale soții, Isabela

Daniel Onoriu a fost chemat la poliție joi seară, pentru a da explicații în legătură cu fosta sa soție, Isabela, de care a divorțat în acest an, după un mariaj de șase ani.

Daniel Onoriu a fost reclamat de fosta parteneră că a încălcat ordinul de protecție, potrivit căruia nu are voie să se apropie de ea la o distanță de 300 de metri.

Însă, pilotul de curse spune că nu a făcut decât să-i trimită mesaje de împăcare, prin telefon, Isabelei, care l-a și dat în judecată.

”Am fost sunat să vin să dau declarație, și am dat o declarație scurtă. Sunt chemat degeaba aici pentru că nu am făcut nimic (…)

Nu are nici o dovadă. Eu nu am voie să mă apropi de ea 300 de metri, dar mesaje și telefoane am voie să îi dau. Și i-am dat telefoane în care o rugam să ne împacăm” a declarat Daniel Onoriu la Antena Stars, scrie

Bărbatul s-a mai plâns că nu și-a imaginat vreodată că femeia alături de care a stat șase ani să-l poată da în judecată.

”Soția mea, din păcate, pe care am iubit-o șase ani și am plimbat-o în toată lujmea și am răsfățat-o cu cadouri scumpe mă dă în judecată și mă cheamă doar pe la secții.

Eu sunt un om bolnav, am stat 55 de zile în comă, și în loc să mă antrenez sau să merg la vreo clinică, stau în fața secției ca să dau declarații ”, a mai transmis Daniel Onoriu.

Daniel Onoriu își acuză fosta soție de infidelitate

Daniel Onoriu o acuză pe Isabela că l-a înșelat cât timp el a stat în comă și, mai mult, că aceasta ar fi recunoscut, iar el o are înregistrată.

, la notar, după șase ani de căsnicie. aceasta a invocat că unul dintre motive este faptul că bărbatul s-a reapucat de curse, fără să aibă aviz medical.

Daniel Onoriu a stat în comă din decembrie 2021 până în ianuarie 2022. Totul s-a întâmplat după ce a trecut printr-o operație de micșorare a stomacului, la o clinică din Turcia.