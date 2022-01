Soția lui Daniel Onoriu, dezvăluiri de ultim moment despre starea pilotului: “A deschis ochii. E foarte puțin conștient”

Soția lui Daniel Onoriu a făcut noi declarații despre starea de sănătate a pilotului de curse. Medicii au reușit să îl trezească din coma indusă. Momentan, sportivul este stabil, iar cadrele medicale așteaptă să vadă care va fi evoluția stării sale.

Daniel Onoriu este unul dintre cei mai premiați piloți de raliu din România. De efectuată în Turcia.

Isabela Onoriu: „Nu e nici mai rău, nici mai bine”

Daniel Onoriu a fost trezit din coma indusă. Isabela Onoriu, soția pilotului, a povestit că, deși nu se poate spune că se simte mai bine, i-a recunoscut vocea, atunci când i-a vorbit. Mai mult, acesta își poate mișca foarte puțin mâinile, însă recuperarea va fi una de lungă durată.

„În momentul de față este un pacient staționar stabil. Adică, nu e nici mai rău, nici mai bine. De câteva zile i s-au redus sedativele și, dacă pot spune, e foarte puțin conștient.

Are o privire…nu fixă. Adică, nu s-a uitat la mine, dar când i-a spus doamna asistentă că am venit eu, am vorbit mai tare. A deschis ochii mai mult. Are mici reacții. Adică, își mișcă o mână, un picior.”, a declarat Isabela Onoriu.

Familia și medicii speră într-o minune

Chiar dacă Daniel Onoriu s-a trezit din comă, medicii încă nu se pot pronunța în privința stării sale de sănătate. Totul depinde de cum va răspunde organismul pilotului la tratamentul cu antibiotice. Isabela Onoriu are speranță și spune că atât familia, cât și medicii așteaptă o minune.

„Șanse sunt. Eu cred în continuare că sunt șanse să își revină, dar nici nu gândesc altceva. El o să-și revină, o să fie bine. Dar la ce are, la ce a avut, că acum e mai bine decât problemele de la început, eu cred că o să fie bine.”, a spus Isabela Onoriu.

Soția pilotului de curse este de părere că ce a fost mai rău a trecut și că acum trebuie doar să aibă răbdare până când soțul său își va reveni complet. Isabela Onoriu nici nu se gândește că ar putea exista și un altfel de deznodământ.

„Nici nu accept altceva! Recuperarea este de durată, cu pași mici. Nu o să ne trezim peste noapte că Daniel s-a ridicat din pat și merge. O să fie cu pași mici, dar e spre bine, cu ajutorul lui Dumnezeu”, a mai adăugat Isabela.

Isabela Onoriu i-a acuzat pe medicii care i-au operat soțul

La începutul lunii trecute, Isabela Onoriu a făcut mai multe declarații prin care îi acuza pe medicii din Turcia că i-au nenorocit soțul. Femeia spune că de vină pentru starea în care a ajuns Daniel Onoriu sunt cadrele medicale care l-au operat și nu și-au făcut corespunzător meseria.

La sfârșitul anului 2021, Daniel Onoriu a decis să își facă o operație de micșorare a stomacului și a apelat la o clinică cunoscută în Turcia.