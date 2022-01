”Este nevoie de sânge. Avem nevoie de ajutor!”Apel disperat făcut de familia pilotului Daniel Onoriu

După aproape două luni de spitalizare, timp în care Daniel Onoriu a fost în comă indusă, Rebeca Onoriu cere ajutorul românilor.

Daniel Onoriu are nevoie de sânge

După săptămânile petrecute de verișorul său la ATI, Rebeca Onoriu spune că organismul acestuia dă semne clare de vindecare.

În prezent, Daniel Onoriu este internat în Spitalul Floreasca din Capitală, acolo unde medicii încearcă să-i salveze viața.

Conform Rebecăi Onoriu, Daniel are nevoie de mult sânge. În acest sens, femeia a făcut un anunț public, prin care a menționat că, indiferent de grupa de sânge sau de RH-ul donatorului, cei care vor să facă o faptă bună să doneze sânge în numele pilotului.

”Avem nevoie de ajutorul vostru”

”Daniel este un pacient stabil, abcesele de puroi sunt în regres, leucocitele sunt la un nivel ce nu prezintă risc. Însă trombocitele lui trebuie crescute, pentru asta este nevoie de sânge! Avem nevoie de ajutorul vostru!

Toți cei care au posibilitatea, doresc și pot să doneze sânge (indiferent de grupa de sânge sau RH) o pot face la centrul de transfunzie sanguină. Donatorii vor menționa obligatoriu, la recepție: ‘Pentru Daniel Onoriu, Spitalul Floreasca’, orice grupă de sânge este compatibilă”, a scris Rebeca Onoriu pe pagina personală de Instagram.

”Sunt șanse să își revină”

În urmă cu câteva zile, Isabela Onoriu, soția pilotului, declara că soțul este conștient, ba chiar

La auzul vocii soției, Daniel Onoriu a deschis ochii și chiar și-a mișcat membrele, ceea ce o face pe Isabela să creadă și să spere că soțul ei are mari șanse să își revină.

”În momentul de față este un pacient staționar stabil. Adică, nu e nici mai rău, nici mai bine. De câteva zile i s-au redus sedativele și, dacă pot spune, e foarte puțin conștient.

Are o privire… nu fixă. Adică, nu s-a uitat la mine, dar când i-a spus doamna asistentă că am venit eu, am vorbit mai tare. A deschis ochii mai mult. Are mici reacții. Adică, își mișcă o mână, un picior. Eu cred în continuare că sunt șanse să își revină, dar nici nu gândesc altceva. El o să-și revină, o să fie bine. Dar la ce are, la ce a avut, că acum e mai bine decât problemele de la început, eu cred că o să fie bine”, a declarat Isabela Onoriu.

Vă reamintim că Daniel Onoriu a ajuns pe mâna medicilor de la Spitalul Floreasca din Capitală în urma unor complicații suferite după intervenția de micșorare a stomacului pe care a făcut-o la o clinică din Turcia.