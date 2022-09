Daniel Onoriu, scandal la Urgențe! De ce s-a certat cu medicii: „Bă, băiatule, ce cauți tu pe patul de spital?”

Daniel Onoriu a avut o noapte cu peripeții. Pilotul de raliuri a stat la spital, după ce i s-a făcut rău, dar s-a certat cu unii medici de acolo.

Daniel Onoriu, scandal la Urgențe. De ce a ajuns la spital

a povestit că s-a simțit rău, așa că a ajuns pe mâna medicilor. Dar lucrurile nu au fost deloc așa cum și-a imaginat el, deoarece nu a avut parte de tratamentul pe care și-l dorea.

Daniel Onoriu a spus că i s-a făcut foarte foame și a sunat-o pe mătușa lui să meargă împreună la o shaormerie din Capitală. Zis și făcut. Doar că stând la coadă acolo, fostului pilot i s-a făcut rău.

Ajuns la spital, acesta a mărturisit că unii medici s-au purtat urât cu el.

„Am ajuns la spital, s-au comportat frumos unii medici, dar alții s-au comportat ca neprofesioniștii. Au venit și mi-au zis că trebuie să facem perfuzii.

Eu le-am zis: vă rog frumos, am stat în comă, am făcut mii de injecții, am fobie! Am zis că plec acasă și ei au zis: pleacă!”, a povestit el pentru .

Daniel Onoriu, scandal cu medicii la spital

Ceea ce l-a deranjat cel mai mult pe Daniel Onoriu a fost faptul că a fost certat de un rezident pentru că s-a așezat pe scaun și pe patul de spital.

Daniel Onoriu a spus chiar că vrea să îi facă reclamație respectivului rezident, pentru că l-a tratat foarte urât, deși a văzut că se simte rău. Ulterior, fostul pilot a decis să plece acasă.

„Acolo în spital, m-a pus un doctor pe scaun și vine un rezident și-mi zice: >

Un puști de vreo 25-30 de ani, care mi-a zis exact așa: «Ce cauți pe scaun? Dă-te jos imediat !» Vreau să-i fac reclamație! S-a luat de mine, s-a comportat foarte urât.

Eu i-am zis că nu pot să stau în picioare! Vorbea urât și am zis că vreau să plec și am plecat!”, a mai spus Daniel Onoriu.

Acestea nu sunt singurele clipe dificile pentru fostul pilot. , care i-a fost alături în cele 55 de zile cât a stat în comă, după operația eșuată de micșorare a stomacului.