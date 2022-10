Daniel Onoriu și-a prezentat viitoarea soție, deși nu a divorțat de Isabela: ”Mă adoră și o ador”

Sportivul care a stat în comă 55 de zile și-a prezentat deși nu a divorțat de actuala. Nepotul regretatei artiste Gabi Luncă a promis că-i va fi alături pentru tot restul vieții și că nu-i va fi infidel.

Daniel Onoriu și-a găsit o nouă parteneră de viață. Sportivul încă nu a divorțat oficial de Isabela

Daniel Onoriu este în culmea fericirii după ce în viața sa a apărut o brunetă în vârstă de 44 de ani. Pilotul de raliu este mândru de noua sa cucerire, despre care spune că este o doamnă rafinată, elegantă și foarte bună.

Mărturia vedetei vine la scurt timp după ce a anunțat că , pe care până de curând o numea ”îngerul” său. Cunoscutul sportiv este gata să o ia de la capăt cu altă femeie și chiar să se însoare din nou.

„Dacă o vedeți pe soția mea o să ziceți că nu e adevărat! În primul rând are 44 de ani și asta contează pentru mine mult. E super frumoasă doamna, în adevăratul sens al cuvântului!

Rafinată, elegantă, suflet bun, mă adoră și o ador, mă susține în tot ceea ce fac inclusiv în motorsport, locuiește în Canada, are o fetiță de 12 ani superbă! Are două facultăți, are conexiuni cu oameni puternici financiar!

Cum să nu îl laud pe Dumnezeu care m-a unit cu ea de la capătul pământului din Canada fraților! Promit public viitoarea mea soție că nu te voi înșela niciodată în viața mea.

O să te iubesc, să te respect și să te răsfăț așa cum nu ai mai fost niciodată în viața ta de până în clipa asta, martor îmi este Dumnezeu din cer!”, a transmis Daniel Onoriu pe .

Daniel Onoriu revine la cursele de raliu

Daniel Onoriu nu le-a arătat fanilor cum arată viitoarea sa soție la chip, ci numai la corp. Vineri, 7 octombrie, vedeta va pleca în Canada pentru a o cunoaște în realitate pe brunetă.

Cu această ocazie sportivul a subliniat că revine la cursele de raliu pentru care se pregătește intens în perioada asta. Mai mult decât atât, pilotul subliniază că este gata să pună mâna pe locul 1 pentru că se antrenează pentru acest lucru.