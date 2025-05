Daniel Oprița a ajuns la capătul puterilor deși Steaua a terminat pe locul 2: „Nu îmi vine să mai caut jucători”. Exclusiv

la finalul unui sezon în care Steaua București și-a câștigat din nou dreptul din punct de vedere sportiv să evolueze în SuperLiga. Continuă în Ghencea și în sezonul viitor?

Daniel Oprița, supărat după ce Steaua va juca și în sezonul viitor în Liga 2: „E și motivația jucătorilor. E foarte greu”

Daniel Oprița ar putea continua la Steaua, însă antrenorul s-a săturat de incertitudinea de la club și de faptul că a reușit pentru a treia oară să promoveze, însă „militarii” sunt blocați în continuare în Liga 2.

Daniel, ați obținut și anul ăsta promovarea pe teren, dar veți juca în Liga 2…

– Da, dar sunt supărat că am pierdut locul unu și sunt dezamăgit de meciul cu Reșița. Fiind ultima partidă și acasă, cu locul unu pe masă, poate trebuia să arătăm altfel. Cred că e și motivația jucătorilor, e foarte greu. Sunt jucători care au gândul la alte echipe și s-a văzut la unii dintre ei că nu au mai avut același ritm în ultimele meciuri.

Daniel Oprița: „Normal că rămân dacă am contract”

Rămâi la Steaua?

– N-am discutat cu nimeni. Mai am un an de contract. Ce să discut? Normal că rămân dacă am contract. Poate va fi vreo ofertă și voi fi înțeles și lăsat să plec în cazul în care nu se obține dreptul de promovare… Dar nu vreau să mai vorbesc până nu e ceva clar. Din câte văd nu sunt semne că s-ar schimba ceva și poate e și târziu. Ar mai fi o lună și jumătate la dispoziție să facă ceva. Nu știu ce va fi cu echipa pe viitor. Sunt dezamăgit că sunt semnale că nu se rezolvă nimic.

Îți e greu să continui în situația asta?

– Mi-am pierdut și eu entuziasmul și nici nu știu de unde s-o apuc. Nu îmi mai îmi vine să caut jucători. O să îi las pe Gabi Boștină, pe Andrei Cian să se ocupe.

Ce spune despre plecarea lui Matei: „M-a întrebat Mirel Rădoi de el. A venit să îl vadă la mai multe meciuri”

L-ai pierdut pe Matei, unul dintre cei mai buni jucători din acest sezon…

– . A venit să îl vadă la mai multe meciuri. Eu cred în el, dar Liga 2 e ceva, SuperLiga e altceva. Să îl vedem acum. Depinde de el și sper să demonstreze pentru că nu va fi ușor la Craiova.

Te așteptai la altceva de la jucători?

– Trebuiau să treagă pentru ei și pentru oamenii care au venit pe stadion să îi susțină. Care au fost fost cam puțini după părerea mea la ultimul meci. Știu că și ei sunt dezamăgiți că n-am terminat pe primul loc. Trebuie să înțeleagă că și nouă ne este greu, așa cum și lor le e greu să vină la fiecare meci în condițiile actuale. Ne dădea trofeul și a doua zi ne trezeam că trebuie să jucăm tot cu echipele de Liga 2.

Tot spun de noi că avem 1.000 de suporteri. Păi ce echipe din Liga 2 au mai mulți suporteri pe stadion? Vin câteva sute, au stadion de 1.000 și ceva de locuri și li se pare că sunt mulți. La noi e stadionul mare și când vin 2.000 pare că sunt puțini. Dar câte echipe au 2.000 de fani pe stadion?

Steaua rămâne fără jucători? „Majoritatea își termină contractele”

Majoritatea jucătorilor își termină contractele…

– Da, unii dintre ei și-au găsit deja echipe. Heras vrea să se întoarcă în Spania, iar Sierra am înțeles că merge la FC Argeș. În afară de Chipirliu și Horia Iancu își termină toți. Mai sunt Roman, Raicu. Păcurar se întoarce la Farul, Frânculescu la CFR Cluj. A fost greu și sezonul trecut să ni-l dea, au fost niște discuții și e probabil să îl oprească acolo.

În condițiile astea, dacă s-ar rezolva situația să puteți promova, ai resursele necesare să îndeplinești obiectivul?

– Păi căutăm jucători, nu? Doar nu rămânem cu 6-7 jucători. Nici anul ăsta nu am avut mulți jucători. Am fost în 13-14 jucători. În play-off s-a văzut când am jucat meciuri tari că nu am făcut față la ritmul din trei în trei zile. S-a văzut și cu Voluntari și la alte meciuri. N-am lăsat-o mai moale cu nimeni. Poate de-asta doar locul doi l-am meritat, deși am fost la un meci distanță. Pe care însă trebuia să îl tratăm altfel chiar dacă nu mai aveam chef, chiar dacă ne gândeam în altă parte, la vacanță sau la alte echipe.

Daniel Oprița îl ignoră pe Gheorghe Mustață: „Chiar nu mă interesează”

Mustață te-a ironizat la sărbătoarea de titlu a FCSB…

– Nu vreau să-i răspund. Nu am eu treabă cu Mustață și chiar nu mă interesează. Eu antrenez și îmi văd de treabă. Poate să zică ce vrea. E părerea lui și chiar nu vreau să comentez.

Te simt de parcă ai ajuns la capătul puterilor…

– Deja au trecut 6 ani de când sunt aici și e din ce în ce mai greu. Am făcut o masă cu băieții la finalul meciului și ne-a felicitat domnul comandant. Am sărbătorit pentru că era masa asta organizată dinainte. Așteptăm să vedem ce se va întâmpla. Așa am auzit în fiecare că se încearcă și că se rezolvă. Nu prea mai credem.