Daniel Oprița a ajuns la capătul puterilor după o nouă calificare în play-off-ul Ligii 2: „O să plec!”. Atac la conducerea Stelei: „Noi nu jucăm pe pizza!”

ADVERTISEMENT

Steaua a ajuns încă o dată în play-off-ul Ligii 2, însă echipa tot nu poate promova în SuperLiga la final de sezon. Daniel Oprița a avut un discurs vehement la adresa suporterilor care l-au contestat, dar mai ales la adresa conducerii clubului din Ghencea.

Daniel Oprița le-a răspuns fanilor Stelei care l-au contestat

Sezonul regular din Liga 2 s-a încheiat sâmbătă, 14 martie. Play-off-ul actualei ediții din eșalonul secund o va avea ca participantă, din nou, și pe Steaua, echipa care nu poate promova în SuperLiga din cauza formei de organizare a clubului.

ADVERTISEMENT

Daniel Oprița a vorbit după și a punctat mai multe aspecte. Antrenorul român a vorbit inițial despre care i-au cerut să plece și care l-au ironizat cu diverse apeluri despre înlocuitorul său.

„Au fost niște ironii din partea unor fani, aroganțe pe care nu le-am înțeles. Aș vrea să știe toți cei care sunt steliști că eu țin foarte mult și d-aia mă stresez așa, ca să câștige echipa, fac și eu tot ce pot, cu posibilitățile pe care le am. Nu sunt trădător sau alte lucruri, cum am văzut un mesaj destul de frumos.

ADVERTISEMENT

Mi-am dorit foarte mult, d-aia mă agit. Știu ce înseamnă Steaua, nu ne gândim la bani, nu știm ce avem de luat, nu ne-a interesat lucrul ăsta. Am vrut să-i mulțumim pe suporteri, am demonstrat lucrul ăsta pentru că am vrut. Ăsta este obiectivul îndeplinit, vrem să terminăm în patru cel puțin!”, a spus inițial Daniel Oprița.

ADVERTISEMENT

Daniel Oprița și-a anunțat plecarea de la Steaua

Daniel Oprița a reamintit de faptul că înțelegerea sa cu Steaua expiră în vara acestui an. Tehnicianul a anunțat că va pleca, deși nu își explică de ce anumiți fani vor cu atâta ardoare despărțirea sa de echipa unde a antrenat în ultimii ani.

„Mi se termină și contractul. M-au sunat unii suporteri, mă doresc ca și plecat. O să plec, nu știu de ce dorința asta. M-a sunat acum în iarnă, chiar după ce am pierdut meciul cu Bistrița, m-a sunat un băiat să mă întrebe cine vine în locul meu. Unii mai fac ironii, mă fac Trapattoni pe la emisiuni… nu știu dacă meritam. Când greșesc, spun!”

ADVERTISEMENT

Conducerea Stelei, atacată de Daniel Oprița. „Să taie unde vrea, nu mie!”

Daniel Oprița nu a dat înapoi din a ataca conducerea Stelei. Antrenorul în vârstă de 44 de ani a fost deranjat de felul în care superiorii săi au decis să recompenseze o nouă accedere în play-off, la finalul partidei cu Poli Iași.

„Dacă nu intram azi în play-off, eram cel mai mare… un tâmpit, gata, e momentul, Oprița, ne-am săturat de el. Acum, că am intrat, ce credeți că se întâmplă? Am primit un bonus azi că am intrat în play-off, domnul Teo Popa ne-a tăiat pizza azi.

Pe mine mă deranjează lucrurile astea, înseamnă că noi suntem amatori. Noi nu jucăm pe pizza, că ne numim Steaua. Eu, practic, sunt în Liga 1, că am promovat în Liga 1, și eu și jucătorii. Pe mine mă tratează ca la Liga 4? Asta mă deranjează. Să taie unde vrea, nu mie, că eu mi-am îndeplinit obiectivul. Am promovat în Liga 1, am intrat acum în play-off”, a spus Daniel Oprița, conform