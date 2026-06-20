„Buget de 7 milioane de euro! Va promova sigur” Daniel Oprița dezvăluie echipa care va domina Liga 2 în sezonul viitor. Schimbări masive și la Steaua

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În ciuda faptului că o așteaptă încă un sezon în care nu va avea drept de promovare în SuperLiga, Steaua încearcă să formeze un lot competitiv pentru ca antrenorul Daniel Oprița să se poată bate la intrarea în play-off-ul din Liga 2. Antrenorul roș-albaștrilor este ferm convins că Poli Timișoara va face legea în eșalonul secund în sezonul viitor.

Daniel Oprița a primit întăriri la Steaua

Tehnicianul ”roș-albaștrilor” a precizat în exclusivitate pentru FANATIK că au sosit deja cinci jucători și în perioada următoare vor mai veni încă șase, deoarece sunt încă posturi descoperite. El a vorbit și de ce echipa nu va pleca în niciun cantonament în străinătate.

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”Alexandru Albu și Alexandru Dinu au semnat și vor debuta în amicalul cu Ștefănești. La fel și spaniolul Javri Grillo, Ionuț Coadă de la Slobozia și portarul Tudor Crâng de la Mediaș. De trei săptămâni doar stau și mă uit la jucători, stau pe telefoane de dimineață până seara.

O să mai apară întăriri pentru că avem nevoie și în atac, în apărare, un portar, plus în benzi. Sunt discuții destul de avansate și aproape am mai rezolvat niște transferuri. Avem șase jucători pe listă, normal că trebuie să aducem mulți, să avem 15-16 jucători și restul juniori de la academie.

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Cei care au rămas și au fost la antrenament, au prelungit contractele pentru încă un sezon. O să mai aducem și jucători sub formă de împrumutat de la echipe de SuperLiga. Nu plecăm în cantonament, vom rămâne în bază la noi pentru că nu am putut să rezolvăm din timp deoarece nu știam cum se va rezolva cu bugetul”, a declarat Daniel Oprița, pentru FANATIK.

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Poli Timișoara, marea favorită la promovare în sezonul viitor

După ce săptămâna trecută a mărturisit că ar rămâne la Steaua doar , Oprița a dezvăluit faptul că deocamdată nu a semnat prelungirea cu ”militarii”. În ceea ce privește lupta la promovare,

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”Eu deocamdată nu am semnat prelungirea. Aștept să formez echipa prima dată și vom vedea apoi. Nu contează ce mi-a propus clubul, probabil vom ajunge la o înțelegere să fie bine pentru ambele părți și să formez un lot competitiv.

Va fi bătaie mare la promovare, Timișoara are buget uriaș, la ce jucători au adus cred că au șapte milioane de euro. Cu două milioane de euro terminau bugetul după primele cinci transferuri. Drăghici și Huzsti au primit salarii mult mai mari decât aveau la Steaua și s-ar putea să îl ia și pe Rubio.

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Vor promova anul ăsta sigur cred că celelalte se vor bate pentru locul doi. Reșița cu Dorinel Munteanu, Bihorul cred că se bate la promovare, plus Chindia și Suceava care s-a întărit și investesc”, a spus el.