Sport

Daniel Oprița a dat verdictul după meciul Poli Timișoara – Steaua 1-1: ”Va promova fără probleme”

Daniel Oprița (45 de ani) s-a arătat mulțumit cu rezultatul de egalitate scos în partida Poli Timișoara - Steaua 1-1. Tehnicianul este convins că bănățenii vor promova în SuperLiga.
Traian Terzian
08.10.2026 | 22:03
Daniel Oprita a dat verdictul dupa meciul Poli Timisoara Steaua 11 Va promova fara probleme
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Reacția lui Daniel Oprița (45 de ani) după întâlnirea Poli Timișoara - Steaua 1-1. Sursă foto: Valentin Macrea/SPORT PICTURES
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”Roș-albaștrii” au scos in extremis o remiză în meciul Poli Timișoara – Steaua 1-1, după un autogol al lui Romario Benzar în minutele de prelungire. Însă, Daniel Oprița a acuzat o poziție de ofsaid la reușita prin care gazdele au deschis scorul.

Reacția lui Daniel Oprița după întâlnirea Poli Timișoara – Steaua 1-1

La finalul partidei care a deschis etapa a 9-a din Liga 2, tehnicianul formației bucureștene s-a arătat mulțumit de punctul scos în fața unei formații foarte bune, pe care o vede promovând la pas în acest sezon.

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”E echitabil acest rezultat de egalitate, la cum s-a desfășurat jocul, mai ales că la golul lor a fost și un ofsaid, ce să mai? Dacă era VAR, era ofsaid, n-a fost ușor pentru arbitru. Dacă eram într-o situație mai bună, poate nu ne mulțumeam cu acest egal, dar, având în vedere că nu am acumulat puncte, ne mulțumim și cu acest rezultat de egalitate.

Am jucat cu o echipă bună, care va promova fără probleme, care are un antrenor cu experiență, care a reușit multe promovări, iar Timișoara merită să promoveze. Am avut și eu în această perioadă 20 de jucători la antrenamente, n-am mai avut 10”, a declarat Oprița, conform digisport.ro.

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Oprița, probleme mari în compartimentul ofensiv

Antrenorul Stelei, care nu de puține ori a amenințat că va pleca din cauza faptului că echipa nu are drept de promovare în SuperLiga, s-a plâns de lipsa de atacanți din lot. El a anunțat că Bogdan Chipirliu s-a reaccidentat și nu va mai juca în acest sezon.

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”Sunt foarte supărat de ce s-a întâmplat cu Chipirliu, pentru că a stat aproape două luni accidentat. Când am zis că a revenit, a intrat la antrenament alaltăieri, și-a rupt ligamentul încrucișat și sezonul ăsta nu o să-l mai avem. Nu-l mai avem și ducem lipsă în atac. Gonzalez s-a accidentat la încălzire, a jucat o repriză, l-am schimbat la pauză cu un mijlocaș, pentru că n-am avut alt atacant.

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Chipirliu este ca un copil pentru mine, țin foarte mult la el, cum țin la toți pe care i-am avut la Juventus și am reușit acele promovări. Ei m-au ajutat pe mine să-mi fac o carte de vizită. Chipirliu a făcut foarte multe pentru Steaua, cred că merită și el acum, la greu, să fie susținut și ajutat”, a spus Daniel Oprița.

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Traian Terzian
Traian Terzian
Traian Terzian este redactor la Fanatik. Prima experiență în presă a fost la Sportul Românesc, Mediafax, timp de 19 ani, și apoi la News.ro, până în septembrie 2017.
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