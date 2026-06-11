Daniel Oprița a dezvăluit singurul scenariu în care ar continua pe banca Stelei: „Dacă vor accepta…”

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Daniel Oprița (44 de ani) se numără printre cei mai longevivi antrenori din fotbalul românesc, aflându-se pe banca Stelei încă din 2019. Contractul său expiră la finalul lunii iunie, iar tehnicianul a declarat inițial că ar dori să plece, însă a dezvăluit că ar putea să continue la gruparea din Ghencea în cazul în care în noul său contract ar fi inclusă o anumită clauză.

Daniel Oprița a dezvăluit condiția pe care o pune pentru a continua la Steaua

Daniel Oprița și-ar dori să antreneze în Superliga, însă a dezvăluit că ar fi dispus să continue la Steaua, în cazul în care șefii clubului ar include în contract o clauză conform căreia tehnicianul ar putea să plece gratis de la echipă în cazul unei oferte bune. Oprița a fost dorit de Hermannstadt în sezonul recent încheiat, însă sibienii nu au dorit să achite clauza de 50.000 de euro care exista în contractul tehnicianului.

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„Dacă nu găsesc ceva care să mă atragă și să fie bine, să fie un proiect bun, aș continua la Steaua în condițiile în care m-ar înțelege și ar accepta o clauză, să pot pleca oricând dacă o să am vreo ofertă. (n.r. deci prioritar ar fi un nou proiect?) Un proiect bun. Dar e greu de găsit în Liga 1, aș fi vrut să merg undeva acolo. Am licența PRO, am tot. Sunt în vacanță, nu știu deocamdată ce decizie voi lua.

Îmi place să lucrez, nu pot să stau foarte mult fără echipă, iar dacă nu voi găsi o echipă în acest moment, unde să pot să antrenez și să-mi accepte cerințele, e clar că o să discut și cu Steaua. Dacă vor accepta acea clauză, să pot pleca liber atunci când voi avea o ofertă, atunci aș accepta. Practic, aș putea fi liber oricând”, a spus Oprița, conform . , iar .

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De când nu a mai antrenat Daniel Oprița în prima ligă

Înainte de a prelua Steaua în 2019, Daniel Oprița a activat la alte 6 formații, iar pe două dintre ele le-a antrenat în prima ligă. Este vorba despre Juventus București, club cunoscut mai apoi sub numele de Daco-Getica, alături de care a obținut promovarea în Superligă în 2017, fiind demis însă după doar 7 etape în care echipa nu a obținut niciun succes.

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Apoi, în vara lui 2018, Oprița a preluat-o pe FC Voluntari, însă după un start dificil, fără victorie în primele 5 etape, a fost demis. Așadar, tehnicianul are la activ 12 jocuri în elita fotbalului românesc, în care nu a reușit să obțină niciun succes. Pe banca Stelei, Oprița a avut rezultate pozitive, echipa ocupând în mai multe rânduri locuri direct promovabile sau de baraj, însă „roș-albaștrii” nu au avut niciodată drept de promovare din cauza formei de organizare.