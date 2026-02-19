Daniel Oprița a găsit principalul vinovat, după ce Steaua a rămas în afara locurilor de play-off: „Ești plătit de club! Nu ai voie”

ADVERTISEMENT

Steaua continuă să evolueze în liga secundă cu speranța că, într-o zi, va putea promova în SuperLiga României. Momentan, „militarii” nu au acest drept, deși și-au petrecut deja câțiva ani buni în al doilea eșalon valoric, iar în acest sezon ar putea chiar să rămână în zona de play-out.

Daniel Oprița, lipsit de entuziasm după Steaua – Voluntari 0-2

Deși a avut un sezon decent, Steaua nu a mai reușit să adune niciun punct în clasament în ultimele etape. Seria neagră a pornit din meciul cu FC Bacău, în care moldovenii conduceau cu 3-0 încă de la pauză. „Militarii” au pierdut acea partidă cu 2-3, urmând să piardă 1-2 cu Gloria Bistrița și 0-2 cu FC Voluntari.

ADVERTISEMENT

În interviul de la finalul partidei, Roș-albaștrii vor face tot posibilul să acceseze play-off-ul, însă, chiar dacă vor reuși, echipa tot nu va putea promova, indiferent de rezultatele pe plan sportiv. Acest lucru îl deranjează vizibil pe antrenorul echipei: „Sunt dezamăgit de rezultat, de joc nu sunt dezamăgit. Măcar asta e bine, totuși ne dă încredere pentru următoarele meciuri. Am încredere că în următoarele 3 meciuri putem să luăm 9 puncte și să avem șanse la play-off, dacă mai sunt. Putem ajunge prin jocul rezultatelor.

Nu meciul cu Voluntari a fost cel care ne-a adus aici, dar asta e. Am fost naivi, cum am fost și în seara asta. Ne-am bătut singuri, practic. Cred că nici cei de la FC Voluntari nu știu cum ne-au bătut. O lovitură deviată, noi am avut o grămadă de ocazii, bară, mingea se plimba prin careu. Poate e și soarta asta, care nu vrea. Intri în pasa asta în care poate așa se vrea să fie, un play-off fără o echipă care nu are drept de promovare.

ADVERTISEMENT

Nu pot să nu-i felicit pe jucătorii mei pentru joc. Au vrut, echipa adversă a speculat orice greșeală. Ei sunt jucători cu experiență. Ai noștri sunt mai tineri, fără experiență, au jucat la un nivel mai jos și asta se simte. Acum trebuie să câștigăm următorul meci. S-au mai făcut declarații despre promovare și chiar nu vreau să comentez. Vorbesc doar despre fotbal. Atât am putut să fac până acum, asta este”, a spus Daniel Oprița după înfrângerea cu FC Voluntari.

ADVERTISEMENT

Daniel Oprița l-a scos țap ispășitor pe Bogdan Chipirliu. Cum l-a criticat pe atacantul Stelei

însă Oprița nu s-a putut baza pe el în aceste meciuri. Atacantul a fost introdus în partida de la Bacău, a luat cartonaș roșu direct după doar câteva minute și a primit două etape de suspendare.

Astfel, golgheterul echipei și-a lăsat echipa în 10 oameni în meciul de la Bacău și a lipsit și în înfrângerile cu Gloria Bistrița și FC Voluntari: „Mare parte din perioada asta e și vina lui Chipirliu. Ne-a lăsat și în 10 oameni atunci, iar acum ne-a lipsit un marcator. N-ai voie să faci așa ceva. Ești plătit de club! Clubul să sufere și să plătească un jucător care stă și se uită. Am terminat și pe locul 2 și nu a venit nimeni să ne dea premii. Nici eu și nici jucătorii nu am primit ce se dă pentru Liga 1.

ADVERTISEMENT

Mi-e rușine de suporteri, de-aia nu mă mai duc acolo. Vreau să le spun că ar trebui să nu ajungem să vorbim lucruri din acestea, că trebuie să plece jucătorii de la echipă. Nu e ușor să schimbi șase titulari. Alte echipe își mai păstrează jucătorii și mai aduc doi sau trei. Mie mi-au plecat aproape toți. Nu vreau să zic ce greu mi-a fost mie, dar asta este situația”, a mai spus antrenorul.