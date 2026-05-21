Daniel Oprița a luat foc după ce Steaua a pierdut un jucător de mare perspectivă în favoarea lui Dinamo: „E dureros, dar ce să fac eu?”

Daniel Oprița (44 de ani) a oferit o primă reacție după ce Ianis Doană (18 ani), jucător deținut până acum în co-proprietate de Steaua și CSM Reșița, a ales să semneze cu Dinamo un contract pe cinci sezoane. Clubul din Ghencea avea în principiu posibilitatea de a-l păstra pe tânărul mijlocaș ofensiv, internațional U19 al României, dar opțiunea în acest sens nu a fost activată în timp util de către „militari”, cel mai probabil din considerente de ordin financiar.

Fotbalistul a avut contract cu Steaua doar pentru acest sezon. El era „împărțit” de echipa roș-albastră și CSM Reșița. În mod normal, ar fi trebuit să i se facă o ofertă de prelungire pe parcursul ultimelor luni. Doar că acest lucru nu s-a întâmplat. Astfel, înțelegerea lui a expirat,

În mod firesc în contextul dat, Oprița s-a arătat foarte deranjat de cele întâmplate și, printre altele, a subliniat că nu este normal ca la Steaua să se facă înțelegeri doar pe câte un an. De asemenea, antrenorul a mai scos în evidență cu această ocazie și că nu era treaba lui să se ocupe de această chestiune.

„Ianis Doană nu s-a consultat cu mine. Nu i-am făcut eu contractul, trebuia să se negocieze cu el când a intrat în ultimele 6 luni. Într-adevăr Steaua și Reșița aveau câte 50% procent din drepturile jucătorului, dar contractul a expirat și semnează cu Dinamo din postura de jucător liber. Așa se poate întâmpla cu toți jucătorii. Mai sunt și alții și mă sună lumea să mă întrebe de ei.

Sunt jucători căutați și la noi e situația care e. Normal că e dureros că a plecat tocmai la Dinamo. El nu a jucat în ultima perioadă pentru că a avut o mică accidentare la inghinali. Dacă ei l-au luat înseamnă că au văzut ceva în el și eu sunt convins că poate să joace la Dinamo. Și de Matei ziceau la fel că nu va juca la Craiova. Ianis e și el un jucător talentat și cred că va face față. Suporterii sunt supărați, dar ce pot eu să fac?”, în exclusivitate pentru FANATIK.

Daniel Oprița, siderat de situația de la clubul din Ghencea

Nu în ultimul rând, Daniel Oprița a mai apreciat și că șansele ca Ianis Doană să aleagă în cele din urmă să continue la Steaua ar fi fost destul de mari, dacă ar fi primit o ofertă în acest sens, ceea ce nu s-a întâmplat: „Jucătorul își vede de drumul lui și eu cred că ar fi rămas dacă ar fi primit o propunere. Multe echipe de primă ligă s-au interesat de el, echipe de play-off. U Cluj e una dintre ele. Ce să facem dacă noi avem contracte doar pe un an? Ce să fac?!”.