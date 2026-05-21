Sport

Daniel Oprița a luat foc după ce Steaua a pierdut un jucător de mare perspectivă în favoarea lui Dinamo: „E dureros, dar ce să fac eu?”

Steaua a pierdut un tânăr jucător de mare perspectivă în fața marii rivale Dinamo! Prima reacție a lui Daniel Oprița: „Nu i-am făcut eu contractul, mai sunt și alții”
Bogdan Ciutacu, Gabriel-Alexandru Ioniță
21.05.2026 | 09:18
Daniel Oprita a luat foc dupa ce Steaua a pierdut un jucator de mare perspectiva in favoarea lui Dinamo E dureros dar ce sa fac eu
EXCLUSIV FANATIK
Daniel Oprița, siderat după ce Steaua a pierdut un jucător de mare perspectivă în favoarea lui Dinamo. Foto: colaj Fanatik
ADVERTISEMENT

Daniel Oprița (44 de ani) a oferit o primă reacție după ce Ianis Doană (18 ani), jucător deținut până acum în co-proprietate de Steaua și CSM Reșița, a ales să semneze cu Dinamo un contract pe cinci sezoane. Clubul din Ghencea avea în principiu posibilitatea de a-l păstra pe tânărul mijlocaș ofensiv, internațional U19 al României, dar opțiunea în acest sens nu a fost activată în timp util de către „militari”, cel mai probabil din considerente de ordin financiar.

Daniel Oprița, prima reacție după ce Ianis Doană a plecat de la Steaua și a semnat cu Dinamo

Fotbalistul a avut contract cu Steaua doar pentru acest sezon. El era „împărțit” de echipa roș-albastră și CSM Reșița. În mod normal, ar fi trebuit să i se facă o ofertă de prelungire pe parcursul ultimelor luni. Doar că acest lucru nu s-a întâmplat. Astfel, înțelegerea lui a expirat, iar jucătorul a semnat astfel din postura de liber de contract cu Dinamo. 

ADVERTISEMENT

În mod firesc în contextul dat, Oprița s-a arătat foarte deranjat de cele întâmplate și, printre altele, a subliniat că nu este normal ca la Steaua să se facă înțelegeri doar pe câte un an. De asemenea, antrenorul a mai scos în evidență cu această ocazie și că nu era treaba lui să se ocupe de această chestiune.

„Ianis Doană nu s-a consultat cu mine. Nu i-am făcut eu contractul, trebuia să se negocieze cu el când a intrat în ultimele 6 luni. Într-adevăr Steaua și Reșița aveau câte 50% procent din drepturile jucătorului, dar contractul a expirat și semnează cu Dinamo din postura de jucător liber. Așa se poate întâmpla cu toți jucătorii. Mai sunt și alții și mă sună lumea să mă întrebe de ei.

ADVERTISEMENT
„De acum înainte, Moscova nu mai doarme niciodată”. Cum a reușit Ucraina să...
Digi24.ro
„De acum înainte, Moscova nu mai doarme niciodată”. Cum a reușit Ucraina să încline balanța în favoarea sa în războiul dronelor

Sunt jucători căutați și la noi e situația care e. Normal că e dureros că a plecat tocmai la Dinamo. El nu a jucat în ultima perioadă pentru că a avut o mică accidentare la inghinali. Dacă ei l-au luat înseamnă că au văzut ceva în el și eu sunt convins că poate să joace la Dinamo. Și de Matei ziceau la fel că nu va juca la Craiova. Ianis e și el un jucător talentat și cred că va face față. Suporterii sunt supărați, dar ce pot eu să fac?”, a spus Daniel Oprița în exclusivitate pentru FANATIK. 

ADVERTISEMENT
Florin Prunea l-a lovit și Poliția a apărut imediat: ”E unul afară în...
Digisport.ro
Florin Prunea l-a lovit și Poliția a apărut imediat: ”E unul afară în salvare, îl coase acum”. I-a făcut plângere penală

Daniel Oprița, siderat de situația de la clubul din Ghencea

Nu în ultimul rând, Daniel Oprița a mai apreciat și că șansele ca Ianis Doană să aleagă în cele din urmă să continue la Steaua ar fi fost destul de mari, dacă ar fi primit o ofertă în acest sens, ceea ce nu s-a întâmplat: „Jucătorul își vede de drumul lui și eu cred că ar fi rămas dacă ar fi primit o propunere. Multe echipe de primă ligă s-au interesat de el, echipe de play-off. U Cluj e una dintre ele. Ce să facem dacă noi avem contracte doar pe un an? Ce să fac?!”. 

ADVERTISEMENT
Andrei Nicolescu, prima reacție după ce PCH a decis să continue protestul și...
Fanatik
Andrei Nicolescu, prima reacție după ce PCH a decis să continue protestul și la barajul de Conference League: „Ne așteptam la altceva”
Unde a jucat fotbal Unai Emery, antrenorul care a câștigat de cinci ori...
Fanatik
Unde a jucat fotbal Unai Emery, antrenorul care a câștigat de cinci ori Liga Europa. A împărțit vestiarul cu un român, căruia i-a “furat” mingea
Ar trebui Sorana Cîrstea să continue să joace tenis și în sezonul viitor?...
Fanatik
Ar trebui Sorana Cîrstea să continue să joace tenis și în sezonul viitor? Simona Halep are un răspuns ferm: ”Cu siguranță că…”
Tags:
Bogdan Ciutacu
Bogdan Ciutacu
Bogdan Ciutacu este redactor de sport la Fanatik. A debutat la „Eu Sunt 12”, a lucrat la „Cluburi portive/Sportivity”, „Ultima fază”, „Români ca lumea” sau „Tribal Worldwide Romania”, proiect Heineken referitor la EURO 2020, Champions League, Formula 1 și Cupa Mondială de rugby.
Parteneri
Dezvăluiri copleșitoare despre controversatul finanțator din Liga 1: 'A murit sărac! Mitică Dragomir...
iamsport.ro
Dezvăluiri copleșitoare despre controversatul finanțator din Liga 1: 'A murit sărac! Mitică Dragomir îi mai trimitea bani'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!