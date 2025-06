Daniel Oprița, anunț de ultimă oră: „E ultimul an la Steaua!”. Urmează transferuri pe bandă rulantă. Cine rămâne. Interviu exclusiv

Daniel Oprița a vorbit în exclusivitate pentru FANATIK după ce , deși a fost foarte aproape să semneze cu Sepsi Sfântu Gheorghe.

Daniel Oprița, declarații incendiare după ce a decis să continue la Steaua: „Probabil că nu merit cei 50.000 de euro”

Daniel Oprița a vorbit despre viitorul său în Ghencea, le-a răspunsul contestatarilor și a trimis „săgeți” și către cei de la Sepsi, care au refuzat să plătească clauza de 50.000 de euro, dezvăluit de FANATIK.

Daniel, ai ales să rămâi la Steaua.

– Da, mai am un contract și voi rămâne în continuare. Am discutat azi cu conducerea clubului Steaua. A căzut totul cu Sepsi pentru că eu am luat ieri decizia să o rupem: ori e albă, ori e neagră.

Daniel Oprița a lămărit de ce nu a mai semnat cu Sepsi: „Puteam să promovez cu ei”

Ai vrut însă să mergi la Sepsi…

– Nu pot să ascund asta pentru că e o echipă bună și cred că puteam să promovez cu ei în viitorul sezon. E un proiect foarte bun, sunt condiții bune și acolo se poate face performanță. Eu le-am spus că am clauză și le-am zis că dacă îmi voi rezolva problemele voi semna cu Sepsi, dar dacă nu, asta e. E decizia lor că nu au vrut să plătească și eu le mulțumesc pentru interes. Nu e absolut nicio problemă.

Va fi al 7-lea an al tău la Steaua…

– Fac 6 ani și plec pe al 7-lea. Eu am spus că dacă aveam drept de promovare aș fi vrut să rămân și în prima ligă, dar nu am avut opțiunea asta și mi-am dorit să merg la Sepsi chiar dacă e o echipă de Liga 2, dar care cred că are șanse mari să promoveze în acest an. Cred că sunt favoriți cel puțin pe hârtie. Cred că acolo puteam realiza acest obiectiv. Oamenii au așteptat și le-am mulțumit pentru interes, dar fiecare mergem pe drumul lui.

Oprița anunță transferuri pe bandă rulantă la Steaua: „Până pe 18 iunie sper să am 17-18 jucători”

Te-a deranjat ceva în ultima perioadă?

– Da, toate aceste ultimatumuri din partea Stelei și din partea lui Sepsi. Nu am înțeles aceste declarații. Eu am decis pe 11 iunie să sun și într-o parte și în alta și să luăm o decizie chiar dacă e târziu. Am fost un pic dezamăgit că nu s-a realizat plecarea mea la Sepsi, dar eu sunt profesionist și voi în continuare totul la Steaua.

În acest moment Steaua mai are doi jucători sub contract: portarul Horia Iancu și Chipirliu. Ești într-o situație dificilă. Ce plan ai?

– Așa este, dar mi-am pregătit o listă de jucători și până la reunirea de pe 18 iunie sper să am la dispoziție 17-18 jucători. Am eu o baghetă magică și voi rezolva situația. Nu vor rămâne mulți dintre jucătorii care au fost, dar vor veni alții noi. Săptămâna viitoare sper să rezolv cât mai mulți și să fac un lot competitiv.

Antrenorul Stelei e de părere că va fi greu ca „militarii” să prindă play-off-ul: „Le-am lăsat Steaua lor să facă ce vor”. Oprița e hotărât să plece la finalul contractului

Ce obiectiv crezi că poate avea Steaua în sezonul viitor?

– Vreau să mă bat cât mai sus, chiar dacă nu mai putem vorbi de locul unu sau doi, 3, 4 sau 5, adică de play-off, pentru că și dacă aduc jucători valoroși totuși trebuie să schimb foarte mulți, mai ales că eu joc un sistem mai diferit pentru mulți jucători. Până îi obișnuiesc să joacă ceea ce eu îmi doresc o să îmi ia ceva timp, dar eu țintesc cât mai sus. Nu pot însă să promit că pot să mai realizez ceea ce am reușit în acest sezon.

E destul de greu să mai reușim asta. Mai erau unii care mă contestau și le-am lăsat Steaua lor să facă ce vor și acum li se părea greu. Am zis că plec. Nu poate să spună cineva că am vrut să stau. Din gură au zis că e ușor, dar când a venit vorba să pună mâna pe sapă și să muncească au zis că e greu. Doar pentru mine e ușor, pentru alții e greu. Doar dau din gură. Așa e mai ușor.

După cum te simt îmi lași de înțeles că va fi ultimul tău an la Steaua…

– Da, așa e. Nu se știe însă niciodată ce va fi. Poate se obține drept de promovare. Nu știu, poate se va obține. Toată lumea spunea că „Oprița e de vină, nu face, Oprița nu drege”, și când au avut Steaua pe mână să se implice au fugit toți. Știți de cine vorbesc, nu? Li s-a propus: „Luați-o și faceți echipă, cu jucătorii ăia pe care nu i-a luat Oprița. Dacă aveți încredere și sunt foarte buni nu trebuie să fugiți”. Sunt la Steaua oameni care spun că pot să facă mai mult.

„Steaua nu a vrut să îmi dea drumul. M-am simțit dorit și pentru asta îi respect”

Ai vreo urmă de regret că rămâi la Steaua în condițiile astea?

– Sunt foarte împăcat! Recunosc că mi-am dorit să merg la Sepsi, dar îmi părea rău și de Steaua. Toți prietenii și familia erau așa… Și de oamenii din club pentru că nu am ce să reproșez Stelei, m-am simțit bine. Singurul impediment a fost dreptul de promovare. În rest nu am ce să spun de condițiile de pregătire, oamenii cu care am lucrat, de stadion sau de suporteri. Totul a fost foarte bine și nu poți să alegi altceva. Singura condiție a fost legată de promovare.

– Chiar nu regret. Dacă nu aveam clauza puteam să nu mai avem nicio discuție. Steaua nu a vrut să îmi dea drumul pentru că se putea rezolva ceva cu acea clauză și să plec liber. M-am simțit dorit și pentru asta îi respect pe cei de la Steaua. Am vrut să rămân și îl respect pe domnul comandant că a fost corect cu mine. Chiar nu am ce să îi reproșez și știu că m-a dorit foarte mult. Repet, se putea umbla la acea clauză, dar dacă nu era oricum nu aveau ce să facă pentru că mai aveam contract un an.

Știam că poate apare vreo ofertă. Și dacă nu era, eu mai aveam un an contract și nu aveau ce să facă. Clubul putea să nu îmi dea drumul chiar dacă Sepsi venea cu 200.000 de euro sau altă sumă. Așa 50.000… Sunt antrenori care au clauze și mai mari. Probabil nu am meritat cei 50.000 de euro. Trebuie să mai muncesc. Eu am luat în cele din urmă decizia. I-am întrebat pe cei de la Steaua dacă renunț la bani sau dacă se poate plăti mai puțin. Pentru mine e închis subiectul.

Cine sunt jucătorii care vor continua la Steaua și în sezonul viitor. Oprița promite transferuri de SuperLiga

Poți să reconstruiești echipa încă o dată? Ce jucători vor mai continua la Steaua?

– Sper și am mai făcut-o până acum. Trebuie însă ca și bugetul să îmi permită acest lucru. Vor rămâne Drăghici, Răsdan, Beța, Adrian Ilie, Horia Iancu și Chipirliu. Aștept să își rezolve situația și Adi Popa, să vedem ce vrea să facă, dacă se retrage sau mai joacă și sper să îl putem împrumuta din nou și pe Frânculescu de la CFR Cluj. E posibil să revină la noi. Am discutat cu el și îl vreau la echipă. Eu nu m-am mai gândit perioada asta la aceste lucruri.

Ai o listă de transferuri?

– Normal! Am început să mă gândesc și astăzi am vorbit și la club. Am dat drumul la treabă și am început să vorbesc cu jucători să vină la Steaua. Sper ca la reunirea lotului să am 80-90% din lot conturat. Sunt aproape să mă înțeleg cu mai mulți jucători. Eu zic că sunt jucători buni. Și din Liga 1 și jucători din Liga 2 de la echipe de play-off. Am în vizor și niște străini. Îmi pare rău de situația asta creată cu Vârtej și Iglesias. Ei nu ar fi plecat niciodată dacă știau că eu voi rămâne la Steaua. Iglesias cel puțin sigur nu ar fi plecat.

Nu a fost invitat la ziua clubului Steaua: „Mulți se așteapu să fiu și invitat”

Mulți se așteptau să vii evenimentul de pe 7 iunie, de ziua clubului Steaua?

– Mulți se așteptau să fiu și invitat. Nu mi-a zis nimeni nimic și n-am știut că trebuie să vin sau ce s-a pregătit.

Ai un mesaj pentru suporteri? Dar pentru conducere?

– Le transmit să aibă încredere în mine să îmi fie alături și să sprijine echipa. Că jucăm cu juniori sau nu, eu știu că Steaua trebuie să își respecte blazonul și nu poate să se facă de râs fiecare că are sau nu drept de promovare. Asta vreau să le transmit fanilor, dar și conducerii, că Steaua trebuie să facă față cu brio acestei competiții și să nu se facă de râs.

Pentru asta trebuie să aducem jucători buni și eu asta vreau. De-asta am rămas. Eu nu vreau să cresc jucători doar de dragul de a crește. Dacă sunt jucători buni, de perspectivă, da. De 6 ani de când sunt eu, credeți că sunt tineri buni pe care tâmpitul de Oprița nu i-a văzut?

Daniel Oprița a răbufnit la adresa celor care îi cer să joace cu tinerii din academie: „Unde sunt acești jucători? Unii lucrează la Kaufland”

Te deranjează că ești criticat că nu folosești jucători tineri…

– Păi de ce nu i-a văzut altcineva să meargă la alte echipe?! I-a luat vreo echipă, i-au vândut pe undeva? Atunci puteați să veniți să îi spuneți lui Oprița: „Nu l-ai văzut pe-ăsta că e bun! L-a luat Metaloglobus și l-a vândut la Craiova cu 25.000 de euro și tu nu l-ai ținut!”. Nu e însă niciun jucător în afară de Matei, de care să poți spune în 6 ani așa ceva! E vreun jucător? Singurul care s-a vândut și pe care eu, tâmpitul, am avut și eu ochi, e Matei! Dacă e bun îl văd. Nu e vorba doar de Steaua! Nu te văd eu, te duci în altă parte.

Eu mi-am făcut junioratul la FC Argeș și nu m-a văzut nimeni acolo. Am plecat la Moldova Nouă, apoi la Reșița și apoi într-un an am ajuns la Steaua. După s-a reproșat lui FC Argeș de ce nu m-au văzut pe mine. Eu încă nu am primit aceste reproșuri pentru că n-am avut de la cine! Atâta se dă în mine din academie că nu-l iau pe-ăla sau pe-ăla! Vreau să îi văd că ajung fotbaliști și atunci recunosc și spun: Eu am greșit că nu l-am văzut. Sunt jucători care n-au făcut față nici la Liga 3! Unii lucrează la Kaufland, la astea… N-a fost niciunul. Unde sunt acești jucători pe care trebuia să îi ia Oprița? Eu nu văd niciunul în 6 ani. Unde joacă fotbal? Ce se lucrează la academie că eu nu văd fotbaliști să iasă!