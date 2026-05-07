Daniel Oprița, anunț despre viitorul său la Steaua după 0-2 cu Sepsi: „Contractele se termină!”

Steaua nu a reușit să ofere un cadou fanilor în ziua în care clubul „roș-albastru” aniversează 40 de ani de la cucerirea Cupei Campionilor Europeni. Echipa pregătită de Daniel Oprița (44 de ani) a fost învinsă cu 2-0 de Sepsi și rămâne pe locul 4 în play-off-ul diviziei secunde. La final, tehnicianul a vorbit despre viitorul său la echipă.

Ce a declarat Daniel Oprița după Steaua – Sepsi 0-2

Condusă de Sepsi cu 2-0 încă din prima repriză, Steaua nu a reușit să revină în joc, iar situația s-a complicat și mai mult după ce Andras Huszti a văzut cartonașul roșu în minutul 65. Așadar, echipa nu a putut oferi un cadou suporterilor și legendelor prezente pe stadion în ziua în care se împlinesc 40 de ani de la triumful de la Sevilla. „Mi-aș fi dorit mai mult, nu știu dacă se putea mai mult.

Până la urmă cred că echipa mai experimentată și mai valoroasă a câștigat, chiar dacă nu au avut multe ocazii, au reușit să le fructifice și să speculeze greșelile noastre. Am încercat și în 10 oameni, n-am ce să le reproșez, au alergat, și-au dorit, atât au putut. Păcat că n-am reușit să îi facem fericiți pe suporterii care au venit în această zi mare, dar e seara eroilor de la Sevilla și trebuie să-i sărbătorim pe ei.

Ne pare rău că n-am reușit să le facem o bucurie și să aducem un rezultat pozitiv”, a afirmat Daniel Oprița, conform . Tehnicianul a vorbit și despre : „Nu mi-am dat seama că e un gol chiar senzațional, nu l-am văzut foarte bine, dar felicitări. Noi n-am reușit din situațiile pe care le-am avut”.

Daniel Oprița, anunț despre viitorul său la Steaua

Antrenorul Stelei a vorbit și despre viitorul echipei, în contextul . „N-aș vrea să vorbesc de lucrul ăsta, să spun ceea ce nu trebuie. Eu trebuie să vorbesc de jocul din seara asta. Am văzut și eu în presă, am mai văzut lucrurile astea. Eu sper să se rezolve, pentru că această echipă merită, acești suporteri merită o echipă în prima ligă.

(n.r. vă dă această schimbare de speranțe de la Steaua un imbold să rămâneți?) Nu vreau să discut ce va fi mai departe. Contractele se termină, și ale jucătorilor, și ale staff-ului, mai departe nu știm ce va fi, dacă se va rezolva cu dreptul de promovare sau nu. La momentul ăsta chiar nu am un răspuns”, a spus Daniel Oprița.