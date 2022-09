Daniel Oprița, categoric: „E Dinamo – Steaua, normal că e Marele Derby! Chiar și la liga a doua”. Exclusiv

, iar FANATIK a stat de vorbă cu antrenorul celor de la CSA Steaua înainte de „Eternul Derby”.

Daniel Oprița vorbește despre plecarea de la CSA Steaua: „Aștept să văd ce se va întâmpla și din sezonul viitor”

Daniel Oprița consideră că Dinamo are un lot care îi va permite să se bată la promovare, iar pe Arena Națională e convins că va fi o atmosferă demnă de „Eternul Derby”.

E derby Dinamo – Steaua în Liga 2?

– Normal că e derby! E Steaua – Dinamo! Nu contează că e la Liga a doua. Cu Rapid nu a fost derby la liga a patra cu 35.000 de spectatori? Sperăm să fie la fel și acum.

Pregătești în mod special meciul ăsta?

– Noi trebuie să câștigăm toate meciurile și le pregătesc la fel. Eu sunt sigur că jucătorii o să fie foarte motivați și o să aibă o altă atitudine față de rstul partidelor. Nu au nicio primă specială și nu cred că e nevoie de așa ceva. Mai ales că va fi și stadionul plin.

Daniel Oprița: „Mă aștept să fie 25.000-30.000 de spectatori”

Crezi că o să fie mai mulți suporteri ca la meciul cu Rapid din liga a patra?

– Eu sunt sigur că galeria noastră va fi la înălțime și sper să vină și alți suporteri. Acum depinde și de câte bilete li se vor oferi. Eu mă aștept să fie 25.000-30.000 de spectatori.

Dinamo pare că și-a revenit și a câștigat la Chiajna…

– Concordia a schimbat foarte mulți jucători și mai sunt doar patru-cinci jucători în lot dintre cei care erau la meciul de baraj în vară. La fel e și la noi. Jucăm cu 6-7 jucători schimbați față de sezonul trecut și nu e ușor, chiar dacă sunt fotbaliști valoroși. Nu e simplu să îi integrezi, să se obișnuiască cu echipa și cerințele de aici.

„Dinamo are jucători cu mai multă experiență la Liga 1 ca noi. Au echipă de promovare”

La juniori, Steaua a câștigat la scor cu Dinamo toate cele trei meciuri….

– Foarte bine! Mă bucur că au reușit sâ câștige, dar Dinamo nu cred că are un centru de copii și juniori așa de bun. Au probleme la echipa mare și cred că mai mult se concentrează să rezolve dificultățile de la prima echipă. Eu zic că Dinamo are jucători cu multă experiență la Liga 1, poate mai mult ca noi. Acum și-au revenit. Pregătirea cred că a mai fost făcută mai în grabă și era normal să fie probleme.

Crezi că se pot bate la promovare?

– Au o echipă bună, de promovare. Sunt jucători buni dacă ne uităm pe primul unsprezece.

Ți-e teamă că Peluza Sud Steaua ar putea să boicoteze derby-ul sau vor continua protestul împotriva conducerii?

– Nu pot să anticipez ce vor face. Ei știu cel mai bine. Eu știu că e foarte important acest meci. Noi vrem să câștigăm și vom face tot ce depinde de noi. Mai sunt și momente mai puțin bune. Asta e situația.

Daniel Oprița: „Puteam să fim pe primul loc cu 15 puncte”

Jucătorii sunt afectați de situația asta?

– Nu aș vrea să spun asta. Ei trebuie să se gândească la fotbal. Nu vreau să găsim un alibi din asta. Orice s-ar întâmpla, ei trebuie să joace și să își facă treaba în teren.

E un început de sezon prost pentru voi?

– Cu Csikszereda eu zic că a fost un accident. Cu Metaloglobus a fost vorba și de ghinion, pentru că am ratat un penalty la ultima fază a meciului. Au fost ocazii foarte multe. Noi am avut posesia și am controlat jocul și cu Miercurea Ciuc. Puteam să fim pe primul loc cu 15 puncte, dar nu pot să zic că e un început slab.

Cea mai frumoasă amintire a lui Daniel Oprița din „Eternul Derby” e legată de Gică Popescu: „Mi-a rămas în minte”

Care e cea mai frumoasă amintire din „Eternul Derby”?

– Păi cred că primul pe care l-am jucat. 1-1, în Ghencea în 2002. Am făcut un meci bun. Am jucat și contra lui Gică Popescu. Să vii de la liga a doua și să joci în fața lui Gică Popescu, e ceva unic. Mi-a rămas în minte. Ne-au condus ei cu 1-0 și am egalat. Parcă a dat Miu gol.

Și un derby cu Dinamo care ți-a lăsat un gust amar?

– Cred că meciul din optimile Cupei României, când am pierdut cu 3-0 în Cotroceni. Era antrenor Cornel Dinu.

Daniel Oprița a încheiat campania de transferuri

Mai aștepti jucători?

– Nu, ăsta e lotul și așa nu mai pot veni decât jucători liberi.

Buhăescu a plecat de la Steaua și a semnat cu Dinamo. Ar putea evolua împotriva voastră…

– El nu a mai vrut să rămână, deși mai avea un an de contract. A spus că vrea să renunțe. Eu am fost și coleg cu el. Am fost coechipieri la Petrolul. Îl cunosc bine și pune la suflet mai repede. A văzut că nu a mai jucat și a vrut să plece. Trebuie să accepți că poți să joci și mai puțin. E normal să evolueze împotriva noastră.

Daniel Oprița, mesaj pentru suporteri înainte de „Eternul Derby”: „Suntem la doar două puncte de primul loc”

Ai un mesaj pentru suporterii Stelei?

– Să fie alături de noi și la bine și la greu și trebuie să îi susțină pe băieți. Nu numai la bine. Jucătorii și-au făcut treaba și echipa și-a îndeplinit obiectivele. Echipa nu traversează o perioadă foarte bună, dar suntem la două puncte de primul loc. Nu e nimic grav. Doar că jocul a suferit. Le transmit să facă un spectacol bun în tribune și noi vom încerca să facem la fel pe teren.

Cu cine mai ții legătura din conducere?

– Nu am vorbit cu nimeni din conducere despre acest meci și nici la celelalte. Chiar nu vreau să mai vorbesc despre promovare. Eu mă ocup de echipă și nu sunt în măsură să dau un astfel de răspuns. Eu mi-aș dori și sper să se poată rezolva. Cei care sunt în măsură trebuie să facă lucrurile astea. Nu țin legătura cu George Ogăraru și Iulian Miu, pentru că ei sunt la juniori. Eu vorbesc cu Gabi Boștină, iar el merge mai departe și transmite domnului Marinescu și domnului comandant.

Te gândești să pleci din vară dacă nu promovați?

– Aștept să văd ce se va întâmpla și din sezonul viitor. Eu îmi doresc să duc acest proiect până la capăt. Asta înseamnă să duc echipa în Liga 1. Mai departe nu știu ce va fi. Aș fi împlinit să reușesc asta. Mai am doi ani contract.