Daniel Oprița, cel mai bun antrenor din Liga 2. Cum arată Top 10

Daniel Oprița a dus echipa Clubului Sportiv al Armatei pe locul secund în actualul sezon și a fost ales cel mai bun antrenor din Liga 2. În urma rezultatelor excelente de la Steaua, FANATIK a aflat că după demisia lui Dorinel Munteanu.

Daniel Oprița, antrenorul anului în Liga 2

Federația Română de Fotbal a întocmit o ierarhie a celor mai buni antrenori din Liga 2 în anul 2024 în care a ținut cont de punctele câștigate de aceștia și de numărul meciurilor în care s-au aflat pe banca tehnică.

Au fost luați în considerare toți tehnicienii care au fost pe bancă în minimum 10 partide programate în anul calendaristic 2024 și a fost calculată media de puncte per meci obținută de aceștia, indiferent de faptul că au pregătit o singură formație sau mai multe din Liga 2.

”Liderul anului este Daniel Oprița, antrenorul roș-albaștrilor, cu o formă constant foarte bună atât în finalul sezonului trecut, cât și în startul actualei ediții, în care Steaua este singura formație fără înfrângere din Liga 2!

Oprița are 2,18 puncte strânse în medie per partidă, după 59 de puncte acumulate în 27 de partide de campionat întinse pe întregul an calendaristic”, se arată pe al FRF.

Mihalcea și Prepeliță au promovat, dar sunt sub Oprița

Daniel Oprița i-a devansat în această ierarhie pe cei doi antrenori care în vară au promovat în SuperLiga. Este vorba de Adrian Mihalcea cu Unirea Slobozia și Andrei Prepeliță cu Gloria Buzău.

”Adrian Mihalcea a avut o medie de 2,07 puncte per meci. Antrenorul formației de prim eșalon a avut un final de sezon 2023/2024 la foc automat, care i-a adus și promovarea meritată. Mihalcea a strâns 29 de puncte în 14 meciuri din Liga 2 în anul 2024”, notează FRF.

Primele 10 locuri în clasamentul făcut de Federația Română de Fotbal sunt ocupate de următorii antrenori:

1 . Daniel Oprița (Steaua București) – 2,18 puncte/meci

2. Adrian Mihalcea (Unirea Slobozia) – 2,07

3. Robert Ilyes (Csikszereda Miercurea Ciuc) – 1,96

4. Andrei Prepeliță (Gloria Buzău) – 1,85

4. Flavius Stoican (CSM Reșița) – 1,85

6. Ianis Zicu (Metaloglobus) – 1,73

7. Dragoș Militaru (Unirea Dej) – 1,70

7. Diego Longo (Chindia Târgoviște) – 1,70

9. Vasile Neagu (CS Afumați) – 1,62

10. Eugen Neagoe (FC Argeș) – 1,60

10. Ilie Poenaru (Concordia Chiajna) – 1,60

În ceea ce privește Steaua, Andrei Cian, șeful secției de fotbal, a anunțat că și astfel roș-albaștrii să aibă drept de promovare în SuperLiga.