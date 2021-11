Daniel Oprița și-a criticat jucătorii după primul eșec pe teren propriu: „Lipsă de personalitate în duelurile unu-la-unu”

, în deplasare, cu 1-0, exact în ziua în care clubul ardelean a împlinit 102 ani de la înființare și rămâne pe locul 2 al clasamentului, cu 33 de puncte, la 6 de liderul Petrolul Ploiești.

Meciul a avut loc pe stadionul Steaua, iar echipa oaspete putea deschide scorul în minutul 6, când Haită a lovit bara transversală cu un șut de pe linia careului mare. Albert Hofman (72) a reluat în plasă din 4 metri centrarea lui Blejdea, stabilind scorul final.

Daniel Oprița este nemulțumit că golul a venit după o greșeală individuală

CSA Steaua putea egala în ultimele secunde ale partidei, dar mingea șutată, cu pământul, de la aproximativ 35 de metri de Pacionel a fost respinsă de portarul Gorcea. După ultimul fluier al arbitrului, antrenorul gazdelor, Daniel Oprița, și-a criticat elevii.

„Prima înfrângere acasă, nu știu dacă e meritată, dar oricum, nu meritam să câștigăm, pentru că nu am pus probleme. A fost un meci echilibrat, iar jocul greșeala așteaptă, iar noi am greșit, am pierdut o minge la jumătatea terenului și am primit acel gol.

Sunt supărat pe asta, dar nu meritam să câștigăm. Ne-am arătat limitele în meciurile cu primele 4 clasate pentru că, practic, la Hermannstadt am câștigat printr-un gol norocos, când a scăpat portarul mingea.

Daniel Oprița susține că CSA Steaua nu merita să învingă “U” Cluj-Napoca

Le-am spus jucătorilor că e lipsă de personalitate, să creăm ceva în duelurile unu-la-unu, nu putem numai pe organizare. Vorbesc de meciurile cu echipele puternice, din față. Deci să nu pui probleme?

Ei au avut jucători cu calitate individuală, care au rezolvat jocul, cum e Blejdea, care a scăpat unu-la-unu și a știut ce să facă cu mingea. Noi am scăpat de câteva ori, dar de fiecare dată am pierdut mingea. Aici era vorba și de personalitate, de tot. Trebuia să creăm mai mult, să facem diferența.

Azi nu meritam să câștigăm, 0-0 era un rezultat bun în condițiile astea, pentru că n-am pus probleme pe faza de atac. Nici ei n-au avut foarte mult, dar a fost acea greșeală“, a explicat Oprița, conform .

Daniel Oprița este dezamăgit, dar speră să găsească soluții

„Noi mai avem două meciuri și sperăm să fie un test pentru toți. Asta e viața. Se complică lupta, dar și dacă ne-am fi impus, era lupta destul de strânsă. Am învins degeaba la Hermannstadt dacă azi nu am avut victorie.

Trebuie să încercăm să luăm ceva din cele două meciuri, iar din iarnă trebuie să facem ce e de făcut și să arătăm mai bine. Am și spus, sunt corect, noi am pierdut greu și cu Petrolul, la fel cu Chiajna, iar azi la fel. Se vede că încă nu suntem pregătiți să ne batem cu cele 4 din față.

Am spus-o, sunt și jucători în probe, o să mai aducem. Și dacă echipa era pe primul loc, pot să mai vină jucători, pentru că e loc de mai bine. Eu voiam să încercăm să prindem play-off-ul, chiar dacă nu suntem ieșiți din cursă, dar trebuie să facem mai mult.

Sunt dezamăgit, dar sper să găsim soluțiile. ‘U’ Cluj e candidată la promovare, dar cu jucători cu calitate individuală mai bună”, a mai spus antrenorul la final.

Daniel Oprița are în probe doi jucători francezi

În acest moment, doi atacanți care au evoluat la echipe importante din campionatul Franței . Unul este Kevin Yoke, care a evoluat în perioada 2018-2020 la echipa satelit a vicecampioanei Franței – PSG.

Celălalt atacant este Mazire Soula. Cei doi vor fi testați în amicalul pe care roș-albaștrii îl vor disputa pe 24 noiembrie cu Unirea Bascov.

După acest meci, CSA Steaua, aflată la al doilea eșec în ultimele 5 etape, are 25 de puncte și se găsește pe locul 6, ultimul care permite prezența în play-off. Csickszereda și Metaloglobus au câte 22 de puncte.

Înainte de începutul campionatului, Oprița declara că și speră să termine pe primul loc, chiar dacă echipa sa nu are drept de promovare.