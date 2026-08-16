Sport

Daniel Oprița, cu demisia pe masă după ultima umilință! Anunț exploziv după Bacău – Steaua 3-0: „Să vină alți jucători sau să plec eu!”

Steaua București a pierdut surprinzător la Bacau, scor 0-3, astfel că antrenorul Daniel Oprița se gândește serios să plece de la echipă. Bucureștenii au trei înfrângeri din tot atâtea meciuri în liga secundă.
Bogdan Ciutacu, Flaviu Popa
16.08.2026 | 20:37
Daniel Oprita cu demisia pe masa dupa ultima umilinta Anunt exploziv dupa Bacau Steaua 30 Sa vina alti jucatori sau sa plec eu
EXCLUSIV FANATIK
Daniel Oprita reactioneaza in meciul de fotbal dintre ACS FC Bacau si Steaua Bucuresti, contand pentru Liga 2 Casa Pariurilor, desfasurat la Baza Sportiva FC Bacau din Rusi-Ciutea, duminica 16 august 2026.
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Adevăratul test pentru Steaua București va fi duelul din Cupa României cu AFK Csikszereda Miercurea Ciuc, pe 20 august de la ora 17:00. Duminică, 23 august, Steaua București va întâlni acasă pe CSC Dumbrăvița, de la ora 11:00.

Daniel Oprița se gândește la demisie după Bacău – Steaua 3-0. Ce l-a supărat pe antrenor?

Până atunci, însă, antrenorul Daniel Oprița a dezvăluit în exclusivitate pentru FANATIK că ia în considerare demisia. „Mă gândesc, cum să nu mă gândesc (n.r. la plecare). Vedem ce va fi până la meci, nu vreau la cald să spun ceva. Vom avea o discuție mâine”, a declarat Oprița pentru FANATIK.

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Antrenorul a lăsat să se înțeleagă că și-ar dori alți jucători la echipă, însă bugetul nu ar permite acest lucru. În aceste condiții, singura varianta ar fi să plece câțiva jucători care nu dau randament, pentru a fi înlocuiți ulterior. Soluția ar fi să vină alți jucători, sau să plec eu. Alte soluții nu sunt. E o înfrângere dureroasă (n.r. 0-3 la Bacău), e greu să mai vorbim”, a completat Daniel Oprița.

Problemele de lot pentru Steaua București ar fi mai serioase decât s-ar crede, potrivit lui Daniel Oprița. Antrenorul a dezvăluit că a fost nevoit să folosească jucători care nu sunt apți 100%, cum ar fi Bogdan Chipirliu.

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„Eu am luat jucătorii pe care puteam să-i iau. Cei care sunt accidentați trebuie să mai recuperăm din ei. Ăștia suntem, ăsta e momentul. Da, pe Chipriliu nu trebuia să-l bag. E un rezultat rușinos 0-3 la Bacău, dar asta e situația, atâta se poate. Sunt unul dintre vinovați, nu pot să spun că nu sunt. Să vedem ce jucători vor juca (n.r. în Cupa României cu Csikszereda)”, a declarat antrenorul celor de la Steaua, făcând referire și la meciul din Cupa României cu Csikszereda.

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Daniel Oprița nu vrea să plece de la Steaua peste noapte, fără a găsi soluții pentru echipa sa

În final, Daniel Oprița a anunțat că nu vrea să plece de la echipă peste noapte, fără a exista soluții concrete ca cineva să-l înlocuiască și să redreseze echipa. În acest sens, le promite suporterilor că va face tot ce îi va sta în putință pentru a salva începutul dezastruos de sezon din Ghencea.

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„Accidentații să vedem care sunt, cei care n-au dat randament. A venit momentul să discutăm. Dacă plec nu vreau să las clubul în situația asta, nu pot să plec doar așa. Trebuie să găsesc soluții ca oamenii să aibă tot ce le trebuie, să existe o redresare. E ușor să zici, gata am plecat. Ai plecat și?”, a concluzionat Daniel Oprița.

Cu Bacău, Daniel Oprița a trimis în teren următoarea echipă: Dorado, I. Dinu, A. Albu, Gonzalez, Călugărescu, Adăscăliţei, Pacionel, A. Ilie, Camara, D. Barbu. Pentru gazde au marcat A. Pavel (9), Mitrică (14), R. Moise (75).

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Bogdan Ciutacu
Bogdan Ciutacu
Bogdan Ciutacu este redactor de sport la Fanatik. A debutat la „Eu Sunt 12”, a lucrat la „Cluburi portive/Sportivity”, „Ultima fază”, „Români ca lumea” sau „Tribal Worldwide Romania”, proiect Heineken referitor la EURO 2020, Champions League, Formula 1 și Cupa Mondială de rugby.
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