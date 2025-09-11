Sport

Daniel Oprița, detalii despre transferul lui Dragoș Nedelcu la CSA Steaua! De ce depinde mutarea

Daniel Oprița a oferit, după meciul câștigat de Steaua cu ASA Tg. Mureș, ultimele detalii despre stadiul în care se află transferul lui Dragoș Nedelcu.
Iulian Stoica
11.09.2025 | 23:06
Steaua București s-a impus în fața lui ASA Tg. Mureș în etapa a 6-a din Liga 2, scor 2-1, asta în ciuda faptului că a fost condusă la pauză. În acest duel și-a făcut debutul Nicolas Popescu, iar Daniel Oprița a oferit detalii la final și despre punctul în care se află mutarea lui Dragoș Nedelcu la echipă.

Daniel Oprița, detalii despre transferul lui Dragoș Nedelcu la CSA Steaua

În ciuda faptului că a evoluat sezoane bune la „rivala” FCSB, Dragoș Nedelcu a fost folosit de Daniel Oprița în meciurile amicale și fotbalistul este foarte aproape de a semna un contract cu „militarii” din Liga a 2-a.

La finalul meciului cu ASA Tg. Mureș, Daniel Oprița a mărturisit că Steaua este foarte aproape să îl semneze pe Dragoș Nedelcu, iar jucătorul se antrenează cu echipa. Oprița se lovește de un singur impediment, anume partea financiară, dar antrenorul „militarilor” a primit garanții din partea conducerii că se va ajunge la o înțelegere cu mijlocașul central.

„Sunt mulțumit doar de rezultat, de cele 3 puncte, dar de joc, mai ales ce am făcut în prima repriză, nu. Am făcut un joc foarte slab, multe greșeli, nu ne-am câștigat duelurile, am dat pase greșite afară. A fost haos, dacă ne luăm după prima repriză nu meritam să câștigăm. Dar asta face parte din fotbal. Trebuie să-i felicit pentru că au întors meciul.

„Dragoș Nedelcu se antrenează cu Steaua. Trebuie să mai punem ceva la contract”

Târgu Mureș a arătat că are un antrenor foarte bun, care știe să-și aranjeze jucătorii în teren. Poate un rezultat de egalitate era echitabil după cum s-a jucat.

A trebuit să fac modificări în echipă, accidentarea lui Beța ne-a dat foarte mult peste cap. Noi jucăm cu trei fundași centrali. Chipirliu rămâne același, își pune mereu amprenta, dar sunt mulți care s-au evidențiat. Lascu, Ianis și Pacionel a arătat foarte mult. A fost bine și Nicolas (n.r. fiul lui Gică Popescu) pentru primul joc, e normal, a fost debutul, a avut emoții. Dar a avut situații, a intrat în combinații. Pentru început e destul de bine.

Dragoș Nedelcu se antrenează cu Steaua. Sperăm cât mai repede să facem și transferul lui. E aproape, din ce am discutat eu cu cei din conducere. E un jucător cu echipă națională, cu campionate câștigate. Ne chinuim să-l aducem doar pe el, bugetul nu ne permite. Putem acum să mai punem ceva, pentru că ne-a plecat Ioniță la Afumați. Trebuie să mai punem ceva la contract pentru pretențiile lui, care nu sunt mari pentru valoarea și CV-ul pe care îl are”, a declarat Daniel Oprița la finalul meciului.

Iulian Stoica este redactor pe zona de Sport la Fanatik. A debutat ca reporter sportiv la ProTv, iar după o experiență de 6 luni a decis să facă parte din proiectul Fanatik.
