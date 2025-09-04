Daniel Oprița, dezvăluiri despre transferul lui Nicolas Popescu. Steaua vrea să aducă un fundaș central de cupele europene. Exclusiv

Sport

Daniel Oprița, dezvăluiri despre transferul lui Nicolas Popescu. Steaua vrea să aducă un fundaș central de cupele europene.

Daniel Oprița e în culmea fericirii după ce Nicolas Popescu a semnat cu CSA Steaua. Antrenorul „militarilor” a dat detalii despre transfer
Bogdan Ciutacu, Cristian Măciucă
04.09.2025 | 21:22
Daniel Oprita dezvaluiri despre transferul lui Nicolas Popescu Steaua vrea sa aduca un fundas central de cupele europene Exclusiv
EXCLUSIV
Nicolas Popescu a fost imprumutat de la Farul Constanța până la finalul sezonului. Sursă foto: colaj Fanatik

Daniel Oprița a vorbit despre transferul lui Nicolas Popescu la CSA Steaua. Antrenorul „militarilor” a dezvăluit că transferul s-a realizat atat la dorința expresă a jucătorului, cât și a celebrului său tată.

Daniel Oprița, detalii despre transferul lui Nicolas Popescu la Steaua: „El a vrut să vină. Gică Popescu și-a dorit și el”

Nicolas Popescu (22 de ani) a decis că e momentul să dea un restart carierei. Fără minut la Farul în acest sezon de SuperLiga, fiul lui Gică Popescu a ales să joace în Liga 2. Popescu Jr. a fost împrumutat la CSA Steaua până în vara lui 2026. Daniel Oprița, antrenorul „militarilor”, e în culmea fericirii că s-a realizat acest transfer.

„Un transfer de care aveam nevoie și cred că poate să ne ajute. Eu am încredere în el. El și-a dorit să vină la Steaua și am vorbit cu Gică Popescu. El și-a dorit ca Nicolas să joace și să aibă mai multe șanse. Așa s-a realizat acest transfer. 

E un jucător care își dorește și asta mă interesează. Nu vine pentru bani sau altceva, vrea doar să demonstreze. E vorba de un împrumut până la finalul sezonului și Farul îi plătește aproape tot salariul. Noi nu puteam să luăm un astfel jucător și căruia să îi plătească altcineva contractul. 

E un jucător care poate să ne ajute din punct de vedere fizic, tehnic și tactic. E un jucător de Liga 1, care dacă ne uităm în sezonul trecut, mai ales în play-out, a fost titular în majoritatea meciurilor. Acum s-a schimbat antrenorul și nu a primit multe șanse”, a declarat Daniel Oprița, în exclusivitate pentru FANATIK. 

Pentru Nicolas Popescu, CSA Steaua e doar al treilea club din carieră. La nivel de seniori, „închizătorul” în vârstă de 22 de ani a mai evoluat la Farul Constanța și la FC Voluntari.

„Mai avem nevoie de jucători pentru că suntem foarte puțini”

Nicolas Popescu ar putea debuta în Ghencea la partida din etapa a 6-a a ligii secunde, programată după pauza prilejuită de meciurile echipelor naționale. Sâmbătă, 13 septembrie, de la ora 13:00, echipa lui Oprița va primi vizita liderului ASA Tg. Mureș. Steaua e pe locul 6, cu 10 puncte, la trei lungimi de prima poziție.

„Poate să joace și număr 6 și număr 8, exact unde aveam nevoie. El și-a dorit foarte mult și așa am și ajuns la mutarea asta. Nu știam eu că vrea să plece de la Farul. S-a antrenat deja cu noi. Gică Popescu și-a dorit mult să îl aducă și a văzut că e un club serios și unde sunt condiții. Sigur va veni și în Ghencea la meciuri să îl vadă. 

Suntem în discuții și pentru un fundaș central, dar putem să îl aducem doar cu bani dintr-o sponsorizare, surse extrabugetare. E un jucător de cupe europene. Mai avem nevoie de jucători pentru că suntem foarte puțini și avem 6 jucători cu probleme medicale”. 

  • 1,87 m este înălțimea lui Nicolas Popescu
  • 400 de mii e cota lui de piață pe site-ul Transfermarkt
