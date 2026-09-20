Sport

„Mă sufoc de atâția ani în Liga 2!” Daniel Oprița a „explodat” după primul succes al Stelei în acest sezon

Steaua a bifat prima victorie din noul sezon din Liga 2 contra Gloriei Bistrița. Antrenorul Daniel Oprița a răbufnit după primul succes în noua stagiune.
Mihai Dragomir
20.09.2026 | 15:22
Ma sufoc de atatia ani in Liga 2 Daniel Oprita a explodat dupa primul succes al Stelei in acest sezon
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Daniel Oprița și-a spus oful după prima victorie a Stelei în Liga 2. Foto: Sport Pictures.
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Sâmbătă, 19 septembrie, Steaua a consemnat prima sa victorie din noul sezon din Liga 2. „Militarii” s-au impus cu 2-1 contra Gloriei Bistrița, în cadrul etapei cu numărul 8. După meci, antrenorul Daniel Oprița și-a spus oful legat de întreaga situație de la club.

Daniel Oprița, blocat în Liga 2. Confesiunile antrenorului după prima victorie a Stelei

Ultima victorie a Stelei în Liga 2 a fost înregistrată pe 1 mai 2026, când bucureștenii învingeau cu 2-1 Chindia Târgoviște. Sâmbătă, 19 septembrie, „militarii” au rupt seria de meciuri fără victorie după un 2-1 acasă cu Gloria Bistrița. Rezultatele recente înregistrate de echipa sa i-au adus o ploaie de critici din partea suporterilor, iar Daniel Oprița a vorbit din nou despre problemele de la club.

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„Mă sufoc de atâția ani în Liga 2, dar unde să pleci, că sunt 11 echipe fără drept de promovare?! Și atunci, unde să te duci, la altă echipă cu probleme? Stați liniștiți că atunci când spuneam că vreau să plec, mulți mă sunau să îmi zică să-i propun pe ei la Steaua. Adică ar fi venit aici, unde sunt atât de multe probleme. Că e greu să aduci jucători așa pe grabă și să-i și nimerești pe toți. Dar am vorbit cu domnul comandant, mi-a zis să rămân, că eu știu ce e aici, ca am mai făcut echipe. Și să stau măcar până vine vreo ofertă din Liga 1. Dar nu a venit!”, a spus inițial Daniel Oprița.

Daniel Oprița a ajuns la capătul puterilor. Ce obiectiv și-a propus

Deși nu are cele mai bune condiții la dispoziție pentru a face performanță, Daniel Oprița se declară împăcat cu rolul pe care îl are. El și-a propus să devină un „Ferguson” al Stelei și să ridice echipa pe culmile gloriei, în ciuda problemelor de sănătate pe care le are. „Da, sunt agitat, vreau să muncesc, îmi place așa, să le fac eu pe toate, inclusiv transferuri. Nu știu ce voi face la anul. Poate vreau să fiu ca Ferguson, că și el a luat Cupa Campionilor mai târziu. Dar știu că vreau să ridic echipa asta. Doar că acum îmi este și mie mai greu, cu această situație.

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Nu poți să nimerești chiar toți jucătorii, chiar dacă îi cunoști. Că mulți vin cu probleme medicale sau de acasă, îi bag să joace deși nu au apucat să se antreneze. Fiindcă nu am soluții.  Să vedem ce va fi după pauza asta. De aceea tot caut soluții, mă gândesc ce improvizații să mai fac. Da, m-am sufocat și eu în Liga 2 de atâția ani. Rezist cu medicamente, că nu pot să dorm. Dar m-am atașat de echipă, vreau să antrenez, să muncesc, să bag pe cine vreau eu, să scot pe cine vreau eu”, a mai spus Oprița după 2-1 cu Gloria Bistrița.

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În urma victoriei obținute cu Gloria Bistrița, trupa lui Daniel Oprița a urcat până pe locul 18, având în dreptul său doar 5 puncte după 8 etape. Sâmbătă, 10 octombrie, Steaua va juca în deplasare cu Politehnica Timișoara.

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Mihai Dragomir
Mihai Dragomir
Mihai Dragomir este redactor pe zona de sport la Fanatik. A debutat ca jurnalist la 27 SPORT AS, apoi a făcut parte din echipa celor de la Realitatea Sportivă.
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