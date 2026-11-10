Daniel Oprița face curățenie generală la Steaua: „În iarnă vom aduce alți jucători!”

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Steaua își continuă sezonul dezastruos, cu doar 11 puncte adunate în 13 meciuri. Șansele la play-off sunt aproape nule, însă Daniel Oprița speră să reușească să schimbe ceva la echipă în această iarnă. Antrenorul „militarilor” a explicat după înfrângerea cu Metalul Buzău că are nevoie de rezerve și de jucători de atac pentru a avea rezultate.

Daniel Oprița vrea întăriri la Steaua în această iarnă

Situată pe locul 16, la 14 puncte de play-off și cu doar 8 meciuri rămase de disputat, Steaua își poate lua adio de la play-off în acest sezon. Roș-albaștrii au deschis scorul în meciul cu Metalul Buzău, însă au fost întorși până la final și Daniel Oprița s-a plâns de faptul că nu are fotbaliști valoroși pe banca de rezerve și că trebuie să improvizeze în zona ofensivă, dar speră ca la iarnă să scape de anumiți jucători și să poată aduce înlocuitori care să pună umărul la obiectivul echipei,

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„O înfrângere după cinci meciuri în care nu am pierdut, în care am făcut chiar meciuri bune. Atât timp cât terenul a fost cât de cât bun, eu zic că prima repriză a fost dominată de noi. Poate dacă intram cu 1-0 la pauză era altceva, dar au marcat în prelungiri. Chipirliu doar ce s-a operat, revine peste șase luni. Asta este situația.

Play-off-ul nu mai poate fi realizabil pentru că nu mai sunt puncte. Probabil vor fi alte echipe în play-off. Probabil vor fi alte echipe fără drept de promovare, dar important e să nu fie Steaua (n.r. – ironic). Noi avem o bancă despre care am mai zis că nu ne ajută. Pot să se supere, dar se vede că dacă fac schimbări nu ne ajută niciodată. Nu suntem echilibrați. Din iarnă sperăm că jucătorii care au jucat mai puțin să meargă în altă parte, să joace mai mult, iar în locul lor să aducem alți jucători.

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În repriza a doua am ratat cu mare seninătate. Am dat la poartă din situații pe care le puteam trata altfel. Poate am câștigat altă dată când nu meritam, iar acum se compensează. Chiar dacă suntem în situația în care suntem, jocul nu are cum să nu ne răsplătească. În iarnă avem nevoie de atacanți. Unii jucători trebuie să accepte situația, să accepte că nu vor primi salariul pentru două luni și să aștepte bugetul”, a declarat Daniel Oprița după Metalul Buzău – Steaua 2-1.

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Oprița își asumă vina pentru transferurile slabe din acest sezon

Steaua a avut probleme cu bugetul la începutul sezonului, iar transferurile au venit abia spre finalul perioadei de mercato. Daniel Oprița a fost nevoit să aducă mai bine de zece jucători noi la echipă, dar se pare că nu a fost cel mai inspirat. El își asumă acest lucru și a explicat că este mult mai greu să găsești transferul potrivit atunci când aduci 12 fotbaliști decât atunci când îți direcționezi atenția pentru a transfera doar 3.

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„Era frumos să jucăm în play-off, chiar dacă nu aveam nimic de câștigat acolo. Jucătorii aveau de câștigat. Altfel ești văzut când joci în play-off. Lumea trebuie să înțeleagă că au fost momente grele la început și de aceea am ajuns în această situație. Mergem înainte, știm că lumea este supărată, dar facem tot ce putem. Eu îmi asum, chiar dacă am avut acea întârziere cu bugetul. Am greșit și eu anumite alegeri. Când trebuie să iei 10-12 jucători, nu poți să-i nimerești pe toți. Când trebuie să iei 3, te axezi pe 3, dar la 10-12 este mai greu. Nu ai cum să iei doar jucători care să dea randament, cum mă așteptam de la unii, dar n-au făcut-o”, a mai spus Oprița.