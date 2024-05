Daniel Oprița, interviu amplu pentru Fanatik. Detalii importante despre viitorul CSA Steaua: „Săptămâna asta trebuie să rezolvăm”

la data de 30 iunie, iar viitorul este incert în Ghencea. În zilele următoare vor fi luate însă decizii importante cu privire la cum va arăta echipa în sezonul viitor. Antrenorul a vorbit pe larg pentru FANATIK despre situația de la club.

Daniel Oprița pleacă de la CSA Steaua București: „Au fost mai multe discuții cu alte echipe. Eu nu am contract”

Daniel Oprița a explicat pe larg ce urmează se întâmple în Ghencea. și se pregătesc și alte plecări.

ADVERTISEMENT

Daniel, pleci de la Steaua?

– N-am zis eu neapărat că plec. Mi se termină contractul și vedem ce va fi. La toți ni se termină.

Condiționezi rămânerea ta de obținerea dreptului la promovare?

– Nu am pus neapărat condiția asta. Vreau doar să fie lucrurile în regulă, să le facem așa cum trebuie. Să dăm drumul la treabă mai repede, nu stăm pe urmă. Nu se știe nimic acuma. Să fie totul mai profesionist și să se ocupe, nu să lase jucători și tot pe ultima sută de metri. Până la urmă eu și echipa avem de suferit.

ADVERTISEMENT

„Eu am dat programul de reunire, cantonamente, tot”

Ai un plan pentru sezonul viitor?

– Eu am dat programul de reunire, de cantonamente, tot. Acuma trebuie să se știe și jucătorii, să semneze. Trebuie să știm exact ce avem de făcut și cum stau lucrurile. Să vedem ce va fi. Pe 17 iunie e reunirea. Noul sezon începe în august. Și pentru juniori trebuie să găsim pozițiile unde pot să joace, pentru că trebuie să avem doi în teren și mai departe să știm cum vom face echipa.

Ești dezamăgit de unii jucători?

– Așteptam mai mult, e normal. Au fost foarte mulți jucători noi și parcă abia acum pe final s-a legat echipa. Se știu și ei mai bine. Când aduci mai mulți jucători e nevoie de timp să găsești formula.

ADVERTISEMENT

Ce a discutat cu cei din conducerea clubului legat de soarta echipei: „Poate se va face ceva”

Ce jucători nu vor mai continua?

– Nu știu acuma, nu vreau să spun. Mai întâi să vedem cum o să stea lucrurile și apoi vedem cine pleacă și cine rămâne.

Ce planuri sunt pentru sezonul viitor?

– . Vreau să fie un buget clar, cum a fost și în sezonul trecut, ca să putem face o echipă să prindem play-off-ul. E o problemă și asta, nu știm exact ce buget avem.

ADVERTISEMENT

CSA Steaua, din nou fără drept de promovare: „Poate se va face ceva”

Ești de 5 ani la Steaua. Mai poți să continui?

– Sunt deja trei ani de când nu avem drept de promovare. Ăsta ar fi al patrulea. O dată am terminat pe loc de baraj, o dată pe locul 2 și acum pe locul 8. Ce să zic? Nu e ușor. Poate se va face ceva, dar totuși cred că este târziu.

Steaua e fără drept de promovare, FCSB e campioană. E un pic frustrant?

– Nu m-am gândit la asta. Sincer, eu mă uit doar ce am de făcut la echipă. M-am uitat , dar eu mă uit la toate meciurile.

Daniel Oprița, dorit și de alte echipe: „Am spus doar că au fost discuții”

Ai oferte de la alte echipe?

– Să lămurim și asta. A ieșit în presă că eu am oferte, vreau să plec și negociez cu alte echipe. Eu am spus doar că au fost discuții. Sunt și au fost. Nu am zis că negociez cu cineva. Întrebări au fost. M-au întrebat ce fac, dacă mai rămân, dar nu că plec, negociez și gata, nu mai vreau să stau. Chiar au fost, dar în acest moment nu negociez cu nimeni, repet.

Cum crezi că se poate rezolva situația cu promovarea?

– Eu știu ce se mai poate face? Nu știu, sunt prea mulți ani. Asta nu ține de noi și chiar nu mai știu ce să zic. La momentul ăsta nu s-a rezolvat nimic. E posibil să se întâmple. Nu știu, vom vedea.

Când decide dacă va continua la CSA Steaua: „Trebuie să rezolvăm”

Când decizi dacă îți prelungești contractul?

– Săptămâna asta sau cealaltă. Vom vedea. Trebuie să rezolvăm. Sper să își facă timp cei de la club și să rezolve cât mai repede. Să spună clar un buget, pentru că pentru mine asta e foarte important, să stabilesc și un cantonament și pentru tot. Contractul o să fie probabil pe un an. Așa a fost de când am venit. N-am avut nicio opțiune de prelungire.

O să fie schimbări mari de lot?

– Nu, nu foarte mari. Nu am avut un lot numeros ca să fie foarte multe schimbări, cum am avut sezonul precedent. De-aia au și plecat foarte mulți. Am fost vreo 27-28. Acum am fost cam 18, fără portari vorbesc. Cu 18 nu poți să… Probabil vor fi 6-7 plecări. E greu să vorbesc eu de cine pleacă și cine vine când nici eu nu am contract.

Unii poate nu vor. Mai ales că e problema asta cu dreptul de promovare, au cerut și salariu mai mare și le-am spus că nu vor mai fi. Dacă sunt salarii mari, unii dacă vor să mai rămână trebuie să mai renunțe la bani. Pot să am un lot de până la 25 de jucători, dar nici nu o să ajungem să avem atâția. Plus că mai sunt juniorii pe care îi luăm la antrenament și îi mai schimbăm în fiecare săptămână să îi vedem. Am avut și 10 juniori în cantonament.

Ce spune despre duelul din sezonul viitor cu FC U Craiova și mesaj pentru suporteri: „E frumos pentru noi că ar fi un derby”

…

– Da, o să fie derby Steaua – Craiova la anul. E frumos pentru noi că ar fi un derby, mai ales că noi nu o să avem drept de promovare. Deci pentru noi nu ar fi dificil din punctul ăsta de vedere. Ar mai veni lumea la stadion. M-a surprins că Dinamo s-a salvat pentru că nu era la mâna ei. Va fi o Liga 2 mult mai puternică în sezonul viitor.

Ai vreun mesaj pentru suporteri?

– Știu că sunt supărați. Așteaptă de mult și le spun să aibă încredere și să încerce să facă tot posibilul, adică ce ține de ei. Eu sper dacă voi continua sau dacă nu voi continua să susțină echipa la fel ca până acum. Și acasă și în deplasare. Mai avem și un meci fără spectatori. Sper să nu fie cu Craiova în prima etapă.

Daniel Oprița: „Jucătorii care au salarii mai mari cam o să încercăm să renunțăm la ei”

De ce nu mai vii cu jucătorii în fața galeriei?

– Nu am mai venit pentu că sunt și eu dezamăgit. Am fost supărat că n-am prins play-off-ul și asta sunt eu. Mi-e și rușine de ei. De-aia plec direct la vestiar. Sunt dezamăgit și aș fi vrut să prindem play-off-ul pentru ei. Nu conta acuma că tot nu promovam. Dacă nu avem drept de promovare sper să putem să facem o echipă care să ne permită să mergem cât mai sus în Cupa României.

O să abordați altfel Cupa României?

– Ar fi un obiectiv, dar să vedem ce buget putem să facem ca să ne permită asta. Nici eu nu vreau să mai aduc jucători cu salarii mai mari. Să avem acolo o limită pentru că s-a exagerat anul ăsta, însă nu numai la noi. Adică am fost obligat de celelalte echipe care au dat mulți bani și au ridicat nivelul salarial.

Eu zic că nu merită. Nu sunt salarii care să reflecte ce se întâmplă în teren. Jucătorii care au salarii mai mari la noi cam o să încercăm să renunțăm la ei. Aș vrea să vină jucători care să aibă foame de rezultate și de bani, în sensul că să ia mai mult din bonusuri.

„O să vină jucători români, dar și străini”

Ți s-a reproșat că aduci jucători străini. O să te orientezi mai mult către români?

– O să vină jucători români, dar și străini. Dacă eu găsesc jucători care să îmi placă și să facă față la ceea ce vrem noi. Vor mai fi din acești străini care vor rămâne pentru că sunt unii care au dovedit că au valoare. Sierra, de exemplu, să vedem dacă vom reuși să îl ținem în continuare. E un jucător care ar putea să facă față și la prima ligă. Vedem ce mai discutăm, dacă putem să îl ținem. La fel și Herras. Cei doi au avut reușite mai bune. Cei de la club trebuie să știe cine pleacă și ce strategie vor avea.

Câți jucători vrei să aduci?

– Pot să fie și mai mult de 4-5 veniri. Depinde cine pleacă. Unii nu vor ei să mai rămână. Vor să meargă undeva să aibă un obiectiv.

Daniel Oprița, deranjat de ce s-a întâmplat în Liga 2 în acest sezon: „Că e normal, că nu e… Știm lucrul ăsta. Are rost să mai vorbim?”

Care ar fi concluziile tale după sezonul ăsta? Dacă ați avea drept de promovare, ați putea să o reușiți cu lotul actual?

– Dacă aducem câțiva jucători acolo unde mai avem nevoie, să mai dublăm niște poziții, eu zic că putem să ne batem să prindem primele șase. Anul ăsta a fost o problemă pentru că am plecat prost din punct de vedere al punctelor, nu ca joc. Noi am pierdut șase puncte acasă și alea au fost. Cu Alexandria și Metaloglobus. Nu aveam voie să pierdem patru puncte cu echipele astea. .

Mioveni a ajuns o dată la poartă și am luat gol. Așa e când joci cu sabia deasupra capului și nu mai voie să pierzi puncte. A intervenit presiunea și erau și jucători străini care nu știau campionatul și cu presiunea asta până s-au acomodat… Noi am jucat și deschis neavând drept de promovare și am marcat cele mai multe goluri. Echipele care au jucat închis și s-au apărat, ele au fost în play-off. Asta e Liga 2.

Ce părere ai că două echipe care au terminat pe locurile 5 și 6 merg la barajul pentru promovare și o echipă care a terminat pe locul 4 promovează direct?

– Asta e acuma. Că e normal, că nu e… Știm lucrul ăsta. Nu e de acum. Are rost să mai vorbim? Știm de la începutul campionatului. Și Corvinul Hunedoara și Șelimbăr știau de la începutul campionatului că nu au drept de promovare, la fel ca noi. Ele și-au rezolvat problemele. Să vedem dacă în sezonul viitor, când o să fie presiune, dacă vor mai reuși același parcus. Nu e vina Mioveniului sau a lui Csikszereda.

De ce Csikszereda și Mioveni nu au nicio șansă la baraj: „Dinamo și Botoșani sunt clar superioare”

Au vreo șansă ?

– Nu cred. Mai ales că se joacă tur-retur. E greu. Așa dacă era un meci mai putea să apară o surpriză. Eu nu cred că au cum pentru că le-am văzut și la meciurile cu noi și în Liga 2. Dinamo și Botoșaniul sunt clar superioare.

Corvinul Hunedoara a arătat că se poate. E un exemplu pentru voi?

– Haideți să ne uităm și în ce grupă a intrat Corvinul în Cupa României. Ei au venit din Liga 3 și au avut culoar mai bun, au jucat toate meciurile acasă. Cu Sepsi, Chindia și Pecica. Nu vreau să le iau din merite, dar trebuie să ai și șansă ca să ajungi în finală. La meciul cu CFR Cluj nu știu ce s-a întâmplat… Și Voluntariul a venit cu rezervele. Când prinzi conjunctura asta…

De ce crede că Oțelul nu poate rata câștigarea Cupei României în fața Corvinului Hunedoara

Voi de ce nu ați reușit?

– Și noi am fost aproape. Puteam să jucăm în sferturi împotriva lui Corvinul și aveam o șansă cu ei. Dacă am fi câștigat meciul de acasă cu Rapid sau poate făceam un egal cu Universitatea Cluj. Treceam de Corvinul și jucam cu Voluntariul, veneau cu rezervele, jucam acasă și aveam o șansă să ajungem în final.

Nu e ușor însă nici să ajungi în grupe în Cupa României. Depinde ce echipă prinzi. Noi am avut noroc anul ăsta că am jucat cu Unirea Dej. Anul trecut am jucat împotriva Chindiei Târgoviște, echipă de prima ligă.

Poate Corvinul Hunedoara să câștige Cupa României? Ar putea să ajute cauza voastră la LPF și FRF…

– E greu. Orice nu cred că scapă șansa asta. Dar Corvinul e o echipă bună. Eu cred că a fost cea mai bună echipă sezonul ăsta. Dorinel Munteanu știe însă cum să pregătească partida.

Cupa României, un obiectiv important pentru CSA Steaua: „Ne gândim să mergem cât mai departe”

Va fi Cupa României obiectivul principal pentru Steaua în sezonul viitor?

– Nu pot să spun că o să fie obiectivul principal. Ne dorim lucrul ăsta. Încercăm, mai ales dacă nu avem drept de promovare. Va fi să ajungem în play-off și să mergem cât mai departe în Cupă. Acuma e prea mult să spun că putem și noi să jucăm o finală. Ne dorim să ajungem în grupe. Și acum am tratat foarte serios, dar am întâlnit U Cluj și Rapid. Ne gândim să trecem de grupe și să mergem cât mai departe în Cupa României.

Ce spune despre fotbalul românesc că o echipă care nu are drept de promovare în prima ligă poate câștiga Cupa și să reprezinte România în cupele europene?

– Eu știu ce să zic legat de lucrurile astea? E complicat… Anomalie? Ce să mai spunem noi dacă așa sunt regulile? Așa e la noi legea și trebuie respectată. Nu avem ce face.