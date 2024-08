Daniel Oprița le-a mai cerut un transfer șefilor de la Steaua. Anunț important despre marele obiectiv al sezonului

Daniel Oprița a împlinit 44 de ani , câștigat de „militari” cu 1-0 după golul lui Adi Popa. Jucătorii i-au dedicat victoria, iar suporterii i-au cântat „La mulți ani” în tribune.

Daniel Oprița, victorie cu Steaua în ziua în care a împlinit 44 de ani: „Mai am nevoie de un jucător”

la Buzău, imediat după finalul partidei cu Metalul: „Un meci destul de greu, pe o suprafață de joc foarte dificilă. A fost și foarte cald, îți iau tălpile foc pe un astfel de teren. Am avut mereu probleme aici. Băieții însă și-au dorit și au suferit pentru victorie.

Asta este important pentru mine. Am văzut atitudine și s-au bătut pentru orice minge. Puteam să închidem meciul mult mai repede pentru că am avut două ocazii mari. Bine că am câștigat”.

Antrenorul Stelei a anunțat că „militarii” sunt gata să mai perfecteze un transfer: „Sunt mulțumit de lot. Mai am nevoie de un jucător, un fundaș central pe care îl cer și sper să se rezolve, ca să fim echilibrați, să avem patru stoperi”.

Daniel Oprița vrea să meargă pe urmele celor de la Corvinul în Cupa României: „E un obiectiv important”

Daniel Oprița a menajat mai mulți jucători pentru meciul contra Concordiei de miercuri, 14 august: „Avem și Cupa României și ați văzut că astăzi am schimbat foarte mulți jucători. Au jucat doar patru din meciul cu FC Argeș. Vreau să fim foarte proaspeți la meciul din Cupa României și tratăm foarte serios meciul de la Chiajna.

E un obiectiv important, doar că am picat cu un adversar destul de bun pentru faza competiției în care ne aflăm. Dacă jucam cu un adversar de ligă inferioară cred că era altceva. Cu Chiajna avem șanse egale. Dacă pierdem, s-a terminat”.

Antrenorul Stelei tocmai a împlinit 44 de ani: „Le mulțumesc. Au mai trăit astfel de momente cu ei. Sunt deja de 6 ani aici și ăsta este unul din motivele care mă țin aici. Le-am spus jucătorilor și celor noi și au spus că se simt fotbaliști când au astfel de suporteri în față”.

Ce obiective și-a setat Daniel Oprița în acest sezon. Ce spune despre Corvinul

Mai multe echipe din Liga 2 sunt pentru SuperLiga: „Sincer pe mine personal nu mă deranjează. Chiar mi-aș dori Corvinul să primească dreptul la promovare. E o echipă bună și trebuie să avem grijă de ea. Orice club care realizează ce a reușit Corvinul e de lăudat și nu trebuie să ne punem în calea performanței.

Au demonstrat și era păcat să nu joace în cupele europene. Cei care contestă asta eu chiar nu îi înțeleg. Era normal să lăsăm echipa să meargă în cupele europene și apoi să ia licența pentru prima ligă. Și la noi e aceeași situație. Este această problemă cu schimbarea formei de organizare. Eu îi susțin în demersul ăsta și sper să aibă drept să promoveze”.

Daniel Oprița a vorbit și despre obiectivele pe care și le-a setat la Steaua în acest sezon: „Îmi doresc să prindem play-off-ul și să avem un parcurs cât mai lung în Cupa României. Primul pas e să ajungem în Cupa României.

După aceea vom încerca să trecem de grupe și vom vedea apoi ce obiectiv avem. Nu știu dacă să câștigăm Cupa, dar vrem măcar să ajungem într-o fază superioară a competiției”.

Cu toate acestea, Oprița crede că e foarte greu ca o echipă din Liga 2 să mai repede performanța hunedorenilor: „Putem să încercăm și noi lucrul ăsta. Nu se întâmplă în fiecare an ce a făcut Corvinul. Nu va fi ușor, dar nu e imposibil. Nu s-a întâmplat niciodată să câștige doi ani la rând o echipă din Liga 2. Mai întâi să trecem de Chiajna”.