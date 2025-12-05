Daniel Oprița își anunță plecarea de la Steaua. Atac la Andrei Cian: ,,Să mă dea afară!”

ADVERTISEMENT

Recent, Daniel Oprița a răbufnit în câteva rânduri vizavi de conducătorii clubului Steaua, în mod special din cauza situației care încă se menține, referitoare la dreptul echipei de a evolua în SuperLiga. Antrenorul a avut la un moment dat un schimb destul de dur de replici cu Florin Talpan, nefiind prima dată când se întâmplă așa ceva în ultimii ani.

Daniel Oprița, iritat de reacția lui Andrei Cian în contextul discuțiilor despre plecarea sa de la Steaua la Hermannstadt

Ulterior, în spațiul public a apărut informația conform căreia tehnicianul ar fi dorit de Hermannstadt în locul lui Marius Măldărășanu, iar el și-ar dori să facă acum acest pas. Doar că după ceva timp Andrei Cian a reacționat și a transmis că nu se pune problema ca Oprița să fie lăsat să plece de la Steaua, dacă nu va fi achitată clauza de reziliere din contractul său, în valoare de 50.000 de euro.

În replică, Daniel Oprița s-a arătat deranjat de această poziționare a șefului secției de fotbal de la CSA Steaua și i-a reproșat acestuia în primul rând faptul că, în opinia sa, el nu a fost atât de prompt în acțiuni și când a fost vorba despre alte chestiuni, mult mai importante pentru echipă, cum ar fi de exemplu rezolvarea situației juridice astfel încât gruparea din Ghencea să obțină în sfârșit dreptul de promovare în SuperLiga.

„Andrei Cian văd că e foarte prompt și vehement. Ar fi trebuit să fie atunci când trebuie să aducem la echipă ce e nevoie. Atunci nu suntem atât de rapizi să răspundem. Aia aș fi vrut. Sunt multe lucruri care m-au deranjat. Se face și el că nu mai are memorie bună și nu mai știe ce s-a discutat. E normal, doar n-o să țină cu mine.

Să țină cont că m-am ocupat de multe lucruri care nu țin de fișa postului meu și poate de-aia și trebuie să rămân. Aș fi dorit puțină înțelegere din partea lor și să recunoască măcar discuțiile și promisiunile pe care le-am avut din partea fostului comandant. Au uitat, nu mai vor, așa e cuvântul când zici ceva și faci altceva. Am zis că vorba e vorbă.

Eu nici nu vreau să mai discut cu nimeni. Îmi aștept cele 6 luni și îmi voi vedea de treabă până la final. Dacă vor să mai acorde ceva acestei echipe de fotbal să se ocupă ceilalți. Eu îmi văd doar de antrenamente cât mai am contract. Poate nu mă încadrez în normele clubului că îmi îndeplinesc obiectivele”, a spus Daniel Oprița în exclusivitate pentru FANATIK.

Daniel Oprița e decis să nu mai continue la Steaua

Cu aceeași ocazie, antrenorul a subliniat încă o dată ferm că nu mai are de gând să continue în Ghencea și de la finalul sezonului în curs, atunci când contractul său expiră:

„Să vină cine vrea, să ia echipa și să mă dea afară acum! Am cerut și eu pentru că sunt ultimele 6 luni. Au o lună și ceva la dispoziție să își aducă antrenor, mai e un meci. Și suporterii sunt de acord să mă lase să plec, în condițiile în care nu se întâmplă nimic la acest club cu dreptul de promovare și nici nu sunt speranțe că pe viitor se va întâmpla ceva. Au spus că merităm și e spre binele nostru.

Pe ceilalți însă nu îi interesează și mai îmi vorbesc și în nas unii dintre ei. Nici Bogdan Marinescu nici Andrei Cian nu își asumă și încearcă să mă păcălească față de discuția pe care am avut-o. M-au păcălit, ce să mai… Și trebuie să accept lucrul ăsta.

Eu am încredere în lotul lui Hermannstadt pentru că am văzut echipa. E un mediu foarte bun acolo, propice performanței, un club care a acordat continuitate antrenorului și în momente grele. Puteau să câștige și Cupa României. E o oportunitate foarte bună pentru mine și cred că aș putea să îndrept situația. Acum era momentul pentru mine să plec”.

Ce salariu îi oferă Hermannstadt lui Daniel Oprița și care este marea problemă de la negocieri

După cum FANATIK a informat în exclusivitate, Împreună cu Oprița, la echipă este dorit și secundul său, Fănel Nofitovici, cel care însă are de asemenea în contractul cu Steaua o clauză de reziliere în valoare de 50.000 de euro, chestiune care complică destul de mult situația celor doi.

„Există într-adevăr discuții, dar deocamdată nu e nimic clar. Nu s-a perfectat nimic. Pot să vă spun că în acest moment acea clauză e singurul impediment”,