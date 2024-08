Daniel Oprița le răspunde suporterilor care i-au cerut demisia după eliminarea din Cupă: „O să vină și momentul în care o să plec”. Exclusiv

Daniel Oprița a fost extrem de supărat după ce . Antrenorul „roș-albaștrilor” a comentat situația dificilă de la club în exclusivitate pentru FANATIK.

Daniel Oprița, interviu pentru Fanatik după eliminarea din Cupa României Betano în fața Concordiei Chiajna: „M-am tăiat, mi-am rupt tot”

Suporterii Stelei au fost extrem de supărați după ce Steaua a fost eliminată dramatic la penalty-uri de Concordia Chiajna. O parte dintre fani i-au cerut demisia antrenorului care e de aproape 6 ani în Ghencea. Daniel Oprița s-a apărat în FANATIK.

ADVERTISEMENT

Daniel, ați controlat meciul. Ce s-a întâmplat?

– Nu trebuia să ajungem la penalty-uri. Am avut o ocazie rarisimă la Dane, unde nu ai cum să ratezi așa ceva. Atunci mi-am dat seama că poate nu e seara noastră și s-ar putea să ratăm calificarea. Să dai cu poarta goală peste din 5-6 metri?! Am avut 30 de cornere și n-am dat un gol. Ce să mai faci?

Daniel Oprița se apără: „Pot să spun că nu au vrut jucătorii?”

Ce ai să le reproșezi jucătorilor?

– La penalty-uri am bătut cum am bătut. Ghionion. Pot să spun că nu au vrut jucătorii? Au încercat și am controlat jocul. Chiajna nu a avut nicio situație de gol. Dacă nu bagi mingea în poartă la situații clare… A fost făcută ziua asta să nu mergem mai departe.

ADVERTISEMENT

Te simt extrem de dezamăgit…

– Sunt foarte dezamăgit. Și băieții la fel. . Ei au tras dar ce putem să facem? Toată lumea a vrut. Mi-am spart mâinile, m-am tăiat, mi-am rupt tot… Ce să fac?!

Daniel Oprița nu pleacă de la Steaua: „M-am chinuit să aduc jucătorii ăștia cum am putut”

Suporterii ți-au cerut demisia. Te așteptai?

– OK, îmi cer demisia. E normal că se ajunge și la asta. Mă aștept oricând la asta, dar n-am nicio… Dacă n-am fi jucat sau nu aș fi făcut o echipă… M-am chinuit să aduc și jucătorii ăștia așa cum am putut. Am stat să mă rog de ei, am avut multe bătăi de cap să pot să aduc pe unul și pe altul.

ADVERTISEMENT

E așa greu să găsești jucători care vor să joace la Steaua?

– Sunt mulți pe care nu am putut să îi aduc. Am făcut tot ce a ținut de mine să formez o echipă. Eu nu pot să aduc jucători experimentați că nu am buget, nu am bani de salarii. Și acum mă chinui să aduc un jucător. Nu am putut pentru că bugetul nu îmi permite.

„Ăsta e bugetul, da? „N-am de unde să aduc jucători de 7.000 de euro salariu”

Ce buget ți-a dat conducerea?

– Mi s-a spus să aduc jucători pe salarii de 1.500-2.000 de euro. Ăsta e bugetul, da? N-am de unde să aduc jucători de 7.000. Spunea unul că nu jucăm nimic. Păi Chiajna nu a avut nicio ocazie dacă stai să te uiți și ei vor să promoveze. Uitați-vă la Craiova lui Mititelu, care bagă bani grei, cu Reșița și Chindia ce au jucat? Au adus jucători. Ce joacă FC Argeș? V-ați uitat la meciul cu Focșani? 2-0, autogol și un gol în minutul 92, primul din ofsaid. Ce joacă? Cu jucătorii care salarii de 6-7.000 de euro. Ăsta e fotbalul la Liga 2, chiar și la Liga 1. Repet, noi am jucat și am avut 30 de cornere cred.

ADVERTISEMENT

Ce jucători poți aduce în situația asta?

– Păi nu îmi permit să aduc jucători cu salarii de 5-6.000 de euro! Nu pot să depășesc bugetul și am doar 19 jucători și unii copii. Dacă bag tineri de ce nu joacă cei cu experiență, dacă joacă ăia de ce nu folosesc tineri.

Daniel Oprița: „Nu am adus jucători de la Real Madrid, de la Barcelona, n-am adus pe nimeni ca să ne distrăm prin Liga 2”

Chipirliu, golgheterul echipei, e de nerecunoscut. Ai vorbit cu el?

– Da, dacă nu îi convine ceva… Nu știu ce nu îi convine, dar îmi pierd și eu răbdarea la un moment dat. Nu înțeleg nici eu niște lucruri și sunt supărat pe atac pentru că nu marcăm. Noi nu am luat gol de trei meciuri. Ratăm ocazii foarte mari. Nu ne concentrăm la finalizare. Asta nu se antrenează. Aș fi vrut să avem altă atitudine la unii dintre ei. Fundașilor nu am ce să le reproșez. Ne-am bătut joc de ocaziile pe care le-am avut.

Cum poți în condițiile astea să îi motivezi pe jucători? Echipa nu mai are niciun obiectiv.

– Nu e ușor, dar Chiajna nu e un adversar pe care să bați de la cabine. Jucătorii au arătat că vor. Sunt supărat acolo la finalizare că nu am rezolvat meciul. Nu joacă nimeni mai bine ca noi la Liga 2. Nu am adus jucători de la Real Madrid, de la Barcelona, n-am adus pe nimeni ca să ne distrăm prin Liga 2. Aș fi vrut și eu foarte mult să mergem în Cupa României, aveam ambiții și gânduri. La fotbal nu câștigăm întotdeauna cel mai bun.

„Când sunt la greu, îmi cer demisia”

Ce mesaj ai pentru suporteri?

– Nicio problemă, să îmi ceară demisia. Când sunt la greu, îmi cer demisia. Asta e, se întâmplă. Știe cineva cât m-am zbătut și o fac în fiecare zi ca să fac o echipă? Nu știe nimeni. Fiecare vine și vrea. Eu zic că am făcut o echipă bună. Ne-am dus peste ei. Vine cineva cu mine să vadă cât am umblat și dacă am avut vacanță?

Eu nu îmi dau demisia pentru că știu cât am muncit și vreau binele echipei. Nu o să demisionez pentru că nu e vina mea. M-am umilit de multe ori ca să pot să aduc unii jucători, adică m-am rugat de ei și n-am putut să-i conving. Sunt dezamăgit, dar nu pot să îmi dau demisia după un meci pe care l-am controlat cap-coadă.

Încerci să te axezi pe jucători tineri?

– Eu cred că i-am ales foarte bine. Păcuraru a jucat foarte bine, Matei a intrat bine. Gică Hagi de-aia îmi și trimite jucători că știe că am grijă de ei. Păcuraru nu a vrut să îl dea la nimeni, a fost foarte greu de luat și mi l-a dat mie.

Daniel Oprița nu mai promite transferuri: „Mă gândeam că mergem mai departe în Cupa României”

Mai aduci jucători?

– La momentul ăsta nu mă mai gândesc la asta. Eram foarte concentrat pe asta pentru că mă gândeam că mergem mai departe în Cupa României și aveam nevoie pentru că avem doar 19 jucători de câmp. La acest moment nu știu dacă mai e posibil să mai vină jucători. Vom vedea.

Te doare situația în care a ajuns echipa? Ai vorbit cu cineva din conducere?

– Sunt foarte supărat pentru că eu pun foarte mult suflet. Nu îmi e prea ușor să trec peste niște lucruri. Nu am vorbit cu nimeni din conducere. Nici nu știu dacă a fost cineva la meci ca să am cu cine vorbi. O să vină și momentul în care o să plec și vedem mai departe.

Sper să fie la cineva care să încerce să facă lucrurile cum trebuie. Eu mă zbat, dar nu poate să îți iasă de fiecare dată. Cu noi toate echipele joacă cu mare ambiție și fiecare meci e ca o finală pentru ei. Toată lumea e pregătită să joace cu Steaua. Dacă nu cu Steaua atunci când?