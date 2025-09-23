Sport

Daniel Oprița, „măcel” după Chindia – Steaua 3-0: „Chiar așa, să nu ai un pic de rușine? De aia sunt în Liga 2”

Daniel Oprița, fără menajamente după Chindia - Steaua 3-0. Antrenorul bucureștenilor și-a făcut praf jucătorii. „Să nu alergi? Se uitau cum pleacă adversarul pe lângă ei”.
Alex Bodnariu
23.09.2025 | 21:28
Daniel Oprita macel dupa Chindia Steaua 30 Chiar asa sa nu ai un pic de rusine De aia sunt in Liga 2
ULTIMA ORĂ
Daniel Oprița, „măcel” după Chindia - Steaua 3-0: „Chiar așa, să nu ai un pic de rușine? De aia sunt în Liga 2”

Steaua s-a făcut de râs pe terenul Chindiei. Militarii au fost învinși fără drept de apel, cu scorul de 0-3, de echipa din Târgoviște, iar viitorul nu arată deloc bine pentru formația lui Daniel Oprița. La final, antrenorul gruparii din capitală și-a făcut praf jucătorii.

ADVERTISEMENT

Steaua, umilită la Târgoviște. Chindia s-a impus cu 3-0

Bucureștenii au făcut un joc modest la Târgoviște. Chindia s-a impus clar, cu 3-0, și mai putea înscrie de câteva ori. Dâmbovițenii iau o opțiune serioasă în lupta pentru promovarea în Superliga României, însă mai e mult de jucat până se va trage linie.

Daniel Oprița tună și fulgeră după Chindia – Steaua 3-0. „Ne uităm la ei cum aleargă. Am pățit la fel și la Oradea”

Daniel Oprița s-a declarat total dezamăgit de evoluția jucătorilor săi. Antrenorul de la Steaua și-ar fi dorit să vadă o mai bună atitudine și nu a fost deloc reținut la cuvinte. Tehnicianul este de părere că elevii săi nu pot ajunge la o echipă mai bună dacă continuă să joace la acest nivel.

ADVERTISEMENT

„Nu avem ce să mai vorbim. Am pierdut meciul la atitudine. Am fost lipsiți de personalitate. Când jucăm pe stadioane pline, avem probleme. Apare frica. E lipsă de atitudine. A fost o echipă care se mișca instant și o altă echipă plină de jaloane. Ne uităm la ei cum aleargă. Am pățit la fel și la Oradea. Toți se mobilizează când joacă cu Steaua. Se vede. Frica de a prelua o minge. I-am văzut de la început. Ne e frică de joc.

Ei au fost agresivi. Au avut ambiție mai mare. Au fost primii la minge. Am pierdut toate duelurile. Ne-am setat pe contraatac. Au fructificat ocaziile. Când te prezinți așa… Nedelcu se vede că are clasă. E un plus pentru echipă. Sper să nu continuăm cu meciurile astea. În sezonul trecut nu a fost așa. Sunt mulți jucători noi. Mult trac. O evoluție slabă. Chindia a făcut un joc foarte bun, aproape perfect. A speculat orice greșeală pe care am făcut-o. Portarul lor a scos tot”.

ADVERTISEMENT
VIDEO Noi detalii în cazul crimei din Mureș. Tatăl fetei ucise de Emil...
Digi24.ro
VIDEO Noi detalii în cazul crimei din Mureș. Tatăl fetei ucise de Emil Gânj a sunat la 112: polițiștii o obligau să spună că nu a fost

„De asta joacă în Liga a II-a. Mentalitatea”

„E greșeala mea. Eu fac echipa. Eu îi antrenez. Trebuie să o luăm de la capăt, să ne cerem scuze în fața suporterilor. Avem meciuri grele. Dacă ne prezentăm ca astăzi, nu avem nicio șansă. Trebuie să schimb și eu atitudinea. Mă deranjează. Să nu ai un pic de rușine? Înțeleg că faci greșeli tehnice, dar să nu alergi? Se uitau cum pleacă adversarul pe lângă ei. Am prins o zi slabă. Să zicem că a fost un accident. Nu poți să joci la Steaua și să pierzi în Liga a II-a, cu 0-3.

ADVERTISEMENT
Ghinion teribil! Cum a murit Ciprian, la doar 20 de ani, cu o...
Digisport.ro
Ghinion teribil! Cum a murit Ciprian, la doar 20 de ani, cu o zi înainte să se întoarcă în România

De asta joacă în Liga a II-a. Mentalitatea. Rămâne rușinea. Îmi e rușine să mă duc la suporteri. Nu mai vin nici la victorii. Îmi e rușine. Niciodată nu mi-au spus ceva. Nu ai cum. Eu am altă mentalitate și îmi doresc să câștig. Nu vreau să găsesc alibiuri. E vorba de atitudine. A fost 0 în seara asta”, a declarat Daniel Oprița, după meciul cu Chindia.

Rezultate Liga 2, etapa 7. Chindia – Steaua București 3-0. Înfrângere la scor...
Fanatik
Rezultate Liga 2, etapa 7. Chindia – Steaua București 3-0. Înfrângere la scor de neprezentare pentru “militari”
Gigi Corsicanu, reacţie după conflictul dintre Dobre şi fanii Rapidului: “Şi-a depăşit atribuţiile!...
Fanatik
Gigi Corsicanu, reacţie după conflictul dintre Dobre şi fanii Rapidului: “Şi-a depăşit atribuţiile! Nu uita că joci în Giuleşti”
Veszprem, gest emoţionant în memoria lui Marian Cozma! Ce au făcut oficialii echipei...
Fanatik
Veszprem, gest emoţionant în memoria lui Marian Cozma! Ce au făcut oficialii echipei când au venit la Bucureşti
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Alex Bodnariu
Alex Bodnariu
Alex Bodnariu este redactor pe zona sport la Fanatik. A debutat în jurnalism la Playsport.ro. Înainte să intre în presa, a fost analist sportiv pentru o companie din Londra.
Parteneri
FRF a reușit un nou ”transfer”! Ține cu FCSB, a refuzat Norvegia lui...
iamsport.ro
FRF a reușit un nou ”transfer”! Ține cu FCSB, a refuzat Norvegia lui Haaland și e gata de debut
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!