Daniel Oprița, „măcel” după Chindia – Steaua 3-0: „Chiar așa, să nu ai un pic de rușine? De aia sunt în Liga 2”

Steaua s-a făcut de râs pe terenul Chindiei. Militarii au fost învinși fără drept de apel, cu scorul de 0-3, de echipa din Târgoviște, iar viitorul nu arată deloc bine pentru formația lui Daniel Oprița. La final, antrenorul gruparii din capitală și-a făcut praf jucătorii.

Steaua, umilită la Târgoviște. Chindia s-a impus cu 3-0

Bucureștenii au făcut un joc modest la Târgoviște. Dâmbovițenii iau o opțiune serioasă în lupta pentru promovarea în Superliga României, însă mai e mult de jucat până se va trage linie.

Daniel Oprița tună și fulgeră după Chindia – Steaua 3-0. „Ne uităm la ei cum aleargă. Am pățit la fel și la Oradea”

Daniel Oprița s-a declarat total dezamăgit de evoluția jucătorilor săi. A și-ar fi dorit să vadă o mai bună atitudine și nu a fost deloc reținut la cuvinte. Tehnicianul este de părere că elevii săi nu pot ajunge la o echipă mai bună dacă continuă să joace la acest nivel.

„Nu avem ce să mai vorbim. Am pierdut meciul la atitudine. Am fost lipsiți de personalitate. Când jucăm pe stadioane pline, avem probleme. Apare frica. E lipsă de atitudine. A fost o echipă care se mișca instant și o altă echipă plină de jaloane. Ne uităm la ei cum aleargă. Am pățit la fel și la Oradea. Toți se mobilizează când joacă cu Steaua. Se vede. Frica de a prelua o minge. I-am văzut de la început. Ne e frică de joc.

Ei au fost agresivi. Au avut ambiție mai mare. Au fost primii la minge. Am pierdut toate duelurile. Ne-am setat pe contraatac. Au fructificat ocaziile. Când te prezinți așa… Nedelcu se vede că are clasă. E un plus pentru echipă. Sper să nu continuăm cu meciurile astea. În sezonul trecut nu a fost așa. Sunt mulți jucători noi. Mult trac. O evoluție slabă. Chindia a făcut un joc foarte bun, aproape perfect. A speculat orice greșeală pe care am făcut-o. Portarul lor a scos tot”.

„De asta joacă în Liga a II-a. Mentalitatea”

„E greșeala mea. Eu fac echipa. Eu îi antrenez. Trebuie să o luăm de la capăt, să ne cerem scuze în fața suporterilor. Avem meciuri grele. Dacă ne prezentăm ca astăzi, nu avem nicio șansă. Trebuie să schimb și eu atitudinea. Mă deranjează. Să nu ai un pic de rușine? Înțeleg că faci greșeli tehnice, dar să nu alergi? Se uitau cum pleacă adversarul pe lângă ei. Am prins o zi slabă. Să zicem că a fost un accident. Nu poți să joci la Steaua și să pierzi în Liga a II-a, cu 0-3.

De asta joacă în Liga a II-a. Mentalitatea. Rămâne rușinea. Îmi e rușine să mă duc la suporteri. Nu mai vin nici la victorii. Îmi e rușine. Niciodată nu mi-au spus ceva. Nu ai cum. Eu am altă mentalitate și îmi doresc să câștig. Nu vreau să găsesc alibiuri. E vorba de atitudine. A fost 0 în seara asta”, a declarat Daniel Oprița, după meciul cu Chindia.