Sport

Daniel Oprița, nemilos după Steaua – CSM Slatina 1-2: „Execrabil! Sub orice critică”

Daniel Oprița a reacționat după ce Steaua a fost învinsă în Ghencea de CSM Slatina, în prima etapă a noului sezon din Liga 2. Ce l-a dernajat pe antrenorul „roș-albaștrilor”.
Bogdan Mariș
02.08.2026 | 20:28
Daniel Oprita nemilos dupa Steaua CSM Slatina 12 Execrabil Sub orice critica
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Daniel Oprița (44 de ani) a criticat dur starea gazonului din Ghencea după ce Steaua a fost învinsă de CSM Slatina. FOTO: Sport Pictures
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Steaua a debutat cu stângul în stagiunea 2026-2027 din Liga 2. „Militarii” au cedat cu 1-2 în partida disputată în Ghencea contra celor de la CSM Slatina, iar Daniel Oprița (44 de ani) a criticat dur suprafața de joc la finalul meciului. Ce a declarat tehnicianul despre eșecul suferit în prima rundă a noului sezon din divizia secundă.

Daniel Oprița, verdict dur despre gazonul din Ghencea după ce Steaua a fost învinsă de CSM Slatina

Daniel Oprița a folosit un termen dur pentru a caracteriza starea gazonului din Ghencea. „Este un teren execrabil, dezastruos. Poate mai prost ca atunci când a jucat FCSB. Nu am văzut nicio îmbunătățire. Am văzut că a spus cineva că gazonul arată foarte bine.

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E un dezastru, nu există. E sub orice critică. E o ciupercă care umblă și nu se găsește, nu poate să o prindă nimeni”, a declarat tehnicianul după eșecul suferit contra celor de la CSM Slatina, conform Digi Sport. FCSB a disputat primele două meciuri oficiale din noul sezon în Ghencea, 2-0 cu FC Argeș și 2-3 cu FK Auda, însă se va muta pe „Arcul de Triumf” pentru duelul cu Farul, din cauza suprafeței de joc.

Concluziile lui Daniel Oprița după Steaua – CSM Slatina 1-2

Steaua a suferit un eșec surprinzător în primul meci din noul sezon, 1-2 cu CSM Slatina. Fundașul central Mario Bărăitaru a reușit o „dublă” pentru oaspeți, iar pentru „militari” a înscris Ionuț Dinu. Daniel Oprița a recunoscut la final că oaspeții au meritat victoria. „A fost un meci cum mă așteptam, împotriva unei echipe bune, în formă. Noi nici în meciurile amicale nu am arătat așa cum ne-am dorit.

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Sunt foarte mulți jucători noi, sunt mulți titulari schimbați din sezonul trecut. Nu meritam mai mult de un rezultat de egalitate. Am luat două goluri din două faze fixe, din niște greșeli care nu trebuiau să se întâmple. Au fost faze asemănătoare, am primit două goluri identice. Ei au fost echipa mai bună, mai curajoasă. E o victorie meritată.

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(n.r. a contat că suporterii au protestat, a fost liniște pe stadion?) Poate, dar nu ar fi trebuit să conteze. Ar fi trebuit să se bată, să fie mai curajoși. Sunt jucători care nu s-au ridicat la nivelul acestui joc. Au fost fricoși. Probabil și numele Steaua e unul cu greutate și apasă destul de greu pe umerii lor”, a spus tehnicianul.

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