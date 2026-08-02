Daniel Oprița, nemilos după Steaua – CSM Slatina 1-2: „Execrabil! Sub orice critică”

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Steaua a debutat cu stângul în stagiunea 2026-2027 din Liga 2. „Militarii” au cedat cu 1-2 în partida disputată în Ghencea contra celor de la CSM Slatina, iar Daniel Oprița (44 de ani) a criticat dur suprafața de joc la finalul meciului. Ce a declarat tehnicianul despre eșecul suferit în prima rundă a noului sezon din divizia secundă.

Daniel Oprița, verdict dur despre gazonul din Ghencea după ce Steaua a fost învinsă de CSM Slatina

Daniel Oprița a folosit un termen dur pentru a caracteriza starea gazonului din Ghencea. „Este un teren execrabil, dezastruos. Poate mai prost ca atunci când a jucat FCSB. Nu am văzut nicio îmbunătățire. Am văzut că a spus cineva că gazonul arată foarte bine.

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E un dezastru, nu există. E sub orice critică. E o ciupercă care umblă și nu se găsește, nu poate să o prindă nimeni”, a declarat tehnicianul după eșecul suferit contra celor de la CSM Slatina, conform . FCSB a disputat primele două meciuri oficiale din noul sezon în Ghencea, 2-0 cu FC Argeș și 2-3 cu FK Auda, însă , din cauza suprafeței de joc.

Concluziile lui Daniel Oprița după Steaua – CSM Slatina 1-2

. Fundașul central Mario Bărăitaru a reușit o „dublă” pentru oaspeți, iar pentru „militari” a înscris Ionuț Dinu. Daniel Oprița a recunoscut la final că oaspeții au meritat victoria. „A fost un meci cum mă așteptam, împotriva unei echipe bune, în formă. Noi nici în meciurile amicale nu am arătat așa cum ne-am dorit.

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Sunt foarte mulți jucători noi, sunt mulți titulari schimbați din sezonul trecut. Nu meritam mai mult de un rezultat de egalitate. Am luat două goluri din două faze fixe, din niște greșeli care nu trebuiau să se întâmple. Au fost faze asemănătoare, am primit două goluri identice. Ei au fost echipa mai bună, mai curajoasă. E o victorie meritată.

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(n.r. a contat că ?) Poate, dar nu ar fi trebuit să conteze. Ar fi trebuit să se bată, să fie mai curajoși. Sunt jucători care nu s-au ridicat la nivelul acestui joc. Au fost fricoși. Probabil și numele Steaua e unul cu greutate și apasă destul de greu pe umerii lor”, a spus tehnicianul.