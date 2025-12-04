Daniel Oprița pleacă de la Steaua! Revenirea în SuperLiga poate fi blocată de 50.000 de euro: „E impedimentul principal”. Exclusiv

ADVERTISEMENT

Daniel Oprița ar putea să o părăsească pe Steaua în această iarnă. Antrenorul a declarat în mai multe ocazii că și-ar dori să pregătească o echipă din Superliga României, iar o formație din primul eșalon ar putea veni cu o ofertă concretă în următoarea perioadă.

Daniel Oprița, tot mai aproape de Superliga. Interes concret de la Hermannstadt

Este vorba despre Hermannstadt. Sibienii au rămas fără antrenor după despărțirea de Marius Măldărășanu. Echipa se află într-o situație complicată în Superliga României, iar conducerea încearcă să găsească soluții pentru a salva clubul de la retrogradare.

ADVERTISEMENT

Pe lista sibienilor pentru postul de antrenor se află Daniel Oprița. ar putea ajunge astfel în Superliga. Totuși, el este în continuare legat de militari printr-o clauză de reziliere de 50 de mii de euro.

Concret, dacă antrenorul vrea să rupă contractul cu Steaua și să semneze cu orice altă echipă, Despre o posibilă mutare la FC Hermannstadt, în Superliga, a scris și .

ADVERTISEMENT

Secundul lui Daniel Oprița confirmă interesul celor de la FC Hermannstadt

Sibienii îl doresc la pachet și pe secundul lui Daniel Oprița, Fane Nofitovici. Acesta a acordat o declarație în exclusivitate pentru FANATIK, în care a confirmat interesul celor de la Hermannstadt, însă a precizat că, pentru ca mutarea să se poată concretiza, trebuie rezolvată problema clauzei de reziliere.

ADVERTISEMENT

„Există într-adevăr discuții, dar deocamdată nu e nimic clar. Nu s-a perfectat nimic. Pot să vă spun că în acest moment acea clauză e impedimentul principal”, a declarat Fane Nofitovici în exclusivitate pentru FANATIK.

După retragerea din fotbalul profesionist, Daniel Oprița și-a început cariera de antrenor. Acesta a debutat ca tehnician la Metalul Reșița, apoi a ajuns secund la Steaua. A urmat o perioadă în care a pregătit Juventus București și a mai stat pe banca celor de la Voluntari sau Mioveni. Din 2019 este principal la Steaua.