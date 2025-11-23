Fanatik SuperLiga cu Horia Ivanovici

Daniel Oprița pune condiții conducerii Stelei pentru prelungirea contractului: „Vreau să fac pasul la Liga 1!”

Daniel Oprița și-a pierdut răbdarea cu oficialii de la CSA Steaua. Antrenorul nu are de gând să mai rămână în Ghencea dacă „militarii” nu vor avea drept de promovare în SuperLiga
Cristian Măciucă
23.11.2025 | 18:00
EXCLUSIV FANATIK
Daniel Oprita (44 de ani) a vorbit deschis pentru FANATIK în ceea ce privește viitorul său la CSA Steaua. Antrenorul mai are contract până în vara lui 2026 și visează la SuperLiga României.

Daniel Oprița vrea să antreneze în SuperLiga

Daniel Oprița antrenază la CSA Steaua din 12 iulie 2019 și mai are contract cu gruparea din Ghencea până în vara lui 2026. Cu el la timonă, „militarii” au terminat de mai multe ori pe loc promovabil în Liga 2, dar echipa nu are acest drept. Din acest motiv, Oprița nu e sigur că va mai continua la Steaua.

(n.r. – Conducerea CSA îți va propune prelungirea contractului?) Mi-o propune sigur. Mi-a propus. Nu s-a pus niciodată problema să nu îmi propună. (n.r. – Talpan știe?) Nu știe. Dacă află… Îi fac o zi bună (n.r. – ironic).

Mi-au propus, tot timpul mi-au propus cei din conducere. Dacă mi-au propus înseamnă că sunt mulțumit de ceea ce fac și înseamnă că apreciază ceea ce fac.

Avem noi discuțiile noastre. Mai așteptăm. Vedem cum vor fi lucrurile, cu dreptul de promovare. Depinde și de alți factori pentru că aș vrea și eu să fac pasul la SuperLiga sau la o echipă cu dreptul de promovare.

Aș vrea după atâta timp aici, ca și condiții și tot ce oferă Steaua ca și club ca și brand, aici aș rămâne dacă s-ar obține dreptul de promovare. Ar fi prima opțiune în fața la orice ofertă chiar și din prima ligă. Dacă s-ar obține dreptul de promovare prima opțiune ar fi clar Steaua”, a declarat Daniel Oprița, în exclusivitate la FANATIK SUPERLIGA. 

Daniel Oprița e în conflict cu Florin Talpan

O altă pe care Daniel Oprița o are în Ghencea este conflictul cu Florin Talpan. Cei doi se află în „război” și s-au atacat în repetate rânduri.

„(n.r. – Cum își mai găsește motivația) Am mai spus-o. E frustrant, e clar. Aș fi vrut să fiu acolo, mai ales în prima ligă cu o echipă ca Steaua. De motivat… Ne facem meseria. Noi avem și asta cu suporterii, care vin la fiecare meci. Te motivează. Simți, chiar dacă e Liga 2, jucăm pe stadionul pe care jucăm, suporterii chiar dacă se spune că sunt puțini, galeria vine la fiecare meci, vine și în deplasare. Și ieri când am fost conduși au încurajat echipa. Asta ne motivează.

(n.r. – Când o să te vedem la Liga 1?) Asta nu știu, nu depinde de mine. Dacă o să am vreo ofertă, o ofertă bună pentru mine. O ofertă în care să pot să antrenez. Iar e un avantaj că am mână liberă, pot face lotul, pot face selecția din punct de vedere sportiv așa cum cred eu. Nu e ușor să faci o alegere și m-am obișnuit aici unde e normalitate. Poți face echipa, să o antrenezi și să iei deciziile”, a conchis antrenorul celor de la CSA Steaua.

Cristi Măciucă este editor pe Sport la Fanatik. A lucrat la Dolce Sport / Telekom Sport (2013-2019), la site-ul telekomsport.ro (2019-2020), comentator de wrestling, MMA, kickboxing și eGames. Pe lângă activitățile din presă, a fost 5 ani arbitru categoria I la AMFB.
