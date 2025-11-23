Război total la Steaua între Daniel Oprița și Florin Talpan: „Să înceteze cu jignirile! Se ascunde când mă vede”

ADVERTISEMENT

Daniel Oprița a clarificat la FANATIK SUPERLIGA afirmațiile făcute la finalul partidei Metalul Buzău – Steaua 1-1, declarând că nu a intrat într-un conflict cu proprii suporteri și că nu a criticat conducerea clubului. De asemenea, tehnicianul a vorbit despre conflictul său cu juristul clubului Steaua, Florin Talpan, care a lansat mai multe atacuri.

Daniel Oprița, clarificări după declarațiile făcute la finalul meciului Steaua – Metalul Buzău

Daniel Oprița a subliniat faptul că nu a discutat în contradictoriu cu suporterii Stelei la finalul meciului de la Buzău, ci cu fanii gazdelor, care l-au contestat pe parcursul jocului. De asemenea, tehnicianul a clarificat și faptul că nu a adus critici celor din conducerea clubului. „Nu m-am luat de toată lumea, așa s-a înțeles. În primul rând, nu știu cum a putut să apară că m-am certat cu suporterii noștri. N-am avut nicio treabă, erau pe partea cealaltă. A fost o discuție la final cu suporterii gazdelor, care ne-au înjurat, au aruncat cu semințe, lucruri urâte. La final, le-am spus că nu e frumos.

Eu nu m-am luat nici de conducere, eu am avut o discuție doar să le spun celor de la Steaua Liberă, care sunt ironici de fiecare dată. Pentru că ne cheamă Steaua, noi trebuie să defilăm, doar cu numele, asta spun ei tot timpul. Nu mai contează dacă ai jucători, dacă ai antrenori să defilezi. Nu poți să defilezi doar pentru că te cheamă Steaua. Am spus și eu, ducem tricourile cu numele Steaua și nu mai… (n.r. există o răceală între tine și peluză?) Nu, chiar deloc”, a afirmat la FANATIK SUPERLIGA.

Ce a declarat Daniel Oprița despre „războiul” cu Florin Talpan

Antrenorul Stelei a vorbit și despre conflictul său cu juristul clubului, , care l-a criticat în repetate rânduri în spațiul public. „Domnul care s-a luat tot timpul de mine (n.r. Florin Talpan) îmi spune mie să fac transferuri, să le fac contracte jucătorilor. Știu că s-a luat de mine și i-am spus că eu am promovat echipa din punct de vedere sportiv, am dus-o acolo unde vor toți, doar că nu s-a putut. Poate altcineva trebuia să rezolve. Nu am vorbit de conducere, chiar n-am avut ce să vorbesc de domnul comandant, este un om cu care mă înțeleg bine, a fost în club și înainte, avem o relație bună. Totul mi se strigă mie. Nu mă plâng eu de condiții, nu sunt condiții peste ce au celelalte, suntem la același nivel ca și buget, alte echipe cu bugetul nostru sunt mult sub noi, unele chiar la retrogradare.

(n.r. eviți să-i pronunți numele lui Talpan?) Nu mai vreau să pronunț numele nimănui, eu doar atât vreau să spun. M-a jignit și a vorbit foarte urât, nu știu de ce. Motivele pe care le-am auzit te lasă fără cuvinte. Aș vrea să înceteze cu lucrurile astea, pentru că nu face bine clubului. Am intrat și eu în asta, nu pot să tac și să mă las pe nedrept jignit. Acum ceva timp, mă făcea cel mai bun antrenor. Acum, dintr-o dată… Nu știu ce s-a întâmplat. Ultima dată, mi-au spus cei din club că nu îl salut. Eu merg foarte rar în club și de salutat oricum nu o să-l salut, dar nu am posibilitatea să-l salut, pentru că el, atunci când mă vede, se ascunde sau se întoarce cu capul în altă parte. (n.r. de unde a plecat totul?) Chiar nu știu, poate atunci și-a făcut timp de mine. Eu am fost la rând, sper să scap eu, să mai intre altul”, a afirmat Daniel Oprița, în exclusivitate pentru FANATIK.

Daniel Oprița, „săgeți” la adresa lui George Ogăraru?

Daniel Oprița a clarificat și declarația făcută recent cu privire la jucătorii proveniți din centrul de copii și juniori al Stelei, condus de George Ogăraru: „Nu m-am referit la Ogăraru, nu știu, am spus doar că sunt jucători pe care i-am promovat, dar ăștia sunt, nu știu alții care ar fi. Dacă ar fi alții, să îmi arate.

Sunt jucători de 2008-2009 care sunt la antrenament cu mine, câte 7-8. Nu trebuie neapărat să joace, nu e ușor să joci. Dar, cu Petrolul într-un meci amical, i-am băgat pe toți să joace, la scorul de 2-1 pentru noi, s-a terminat 2-2, puteam să și pierd, am vrut să fie o experiență pentru ei”.

Între Daniel Oprița și George Ogăraru au existat tensiuni și în trecut, aspect subliniat inclusiv de Vivi Răchită. „Eu cred că Ogăraru nu este străin de atacul lui Talpan la tine, îl cunoaștem bine amândoi. Am zis eu pentru că tu nu poți să o zici, dar știm amândoi că așa e”, a declarat fostul fundaș la FANATIK SUPERLIGA.