Tragerea la sorți pentru play-off-ul din Cupa României a avut loc, iar Steaua a aflat că trebuie să treacă de UTA pentru un loc în grupe. Cum a reacționat Daniel Oprița la aflarea aceste vești.

Daniel Opriţa, reacţie după ce a aflat că Steaua se bate cu UTA în Cupa României: “Mai greu de atât nu se putea!”

În cadrul FANATIK SUPERLIGA, Daniel Oprița a . Antrenorul e mâhnit de programul extrem de încărcat, .

„Mai greu de atât nu se putea! E una dintre cele mai în formă echipe din SuperLigă. O să fie foarte greu, e clar că ne-am fi dorit un alt adversar, pentru că intrarea în grupele Cupei era și este în continuare un obiectiv pentru noi.

Nu va deloc ușor de realizat calificarea în Cupa României, mai ales că întâlnim UTA. Nu ne pierdem entuziasmul, trebuie să încercăm. Cel mai rău este că nu avem un lot care să ne permită să mergem pe două fronturi.

„O să jucăm la 48 de ore! Avem programul aglomerat”

Mai avem și accidentarea lui Beța, care este un jucător important și va sta 6 luni. Va sta 6 luni, problema e la ligamente și se va opera săptămâna viitoare și e cam gata… Și așa eram puțini.

O să jucăm luni cu Reșița, pe 25, iar miercuri, pe 27, o să jucăm cu UTA… Vă dați seama ce putem să facem, o să fie două-trei zile. O să jucăm la 48 de ore din ce am înțeles, doar că poate o să pună meciul joi. Am înțeles că UTA joacă sâmbătă cu Rapid și nu vor putea să îl pună joi. După avem deplasarea la Oradea… E ceva greu.

E aglomerație, o să mergem la Oradea cu autocarul după meciul cu UTA. Terminăm meciul și urcăm direct în autocar, mă gândesc că o să ne pună sâmbăta”, a declarat Daniel Oprița.

