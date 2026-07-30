Sport

Daniel Opriţa, reacţie dură după lovitura primită de Steaua: „Bugetul nu ne mai permite”

Problemele la CSA Steaua continuă, dar nu doar din punct de vedere al dreptului de promovare. „Militarii” au primit interdicție la transferuri, iar Daniel Oprița a reacționat cu privire la acest subiect
Bogdan Ciutacu, Ciprian Păvăleanu
30.07.2026 | 17:31
Daniel Oprita reactie dura dupa lovitura primita de Steaua Bugetul nu ne mai permite
EXCLUSIV FANATIK
Reacția lui Daniel Oprița după ce Steaua a primit interdicție la legitimarea de noi jucători. Foto: Sportpictures.eu
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Steaua București a adus mai mulți jucători la club în această vară, însă momentan nu-i poate legitima din cauza unei datorii. Daniel Oprița (44 de ani) a vorbit cu FANATIK despre acest subiect și a avut o reacție dură.

Cum a comentat Daniel Oprița situația de la Steaua București

După lungi discuții la finalul sezonului, Daniel Oprița a ales în cele din urmă să rămână antrenorul celor de la Steaua București, însă a primit o veste deloc bună cu doar câteva zile înainte de debutul în noua stagiune din Liga a II-a a României. Din cauza unor datorii, „militarii” nu pot legitima niciunul din cei 10 jucători pe care i-au transferat în această vară.

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Tehnicianul în vârstă de 44 de ani a comentat situația de la club în exclusivitate pentru FANATIK: „Nu știu, sincer îți spun, întreabă-l pe comandant, nu pe mine. Nu e treaba mea și nu mă interesează. Folosesc ce jucători poate clubul să îmi ofere. Nu știu ce sumă e, că nu sunt contabil.

Auzisem ceva mai demult că sunt niște datorii. Eu nu am luat în calcul să nu pot să folosesc jucătorii și pregătesc echipa pe care o am. Mai este până duminică și nici nu iau în calcul să nu se rezolve. Bugetul nu ne mai permite să facem transferuri, adică să plătim salarii în plus. Dacă mai apar ceva bani mai luăm niște jucători”, a declarat Daniel Oprița în exclusivitate pentru FANATIK.

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Care este, de fapt, motivul pentru care Steaua nu poate legitima jucătorii proaspăt veniți la echipă

În această pauză competițională, Steaua a adus 10 fotbaliști la echipă: Laurențiu Vlăsceanu (21 de ani, fundaș stânga), Alexandru Albu (32 de ani, mijlocaș), Alexandru Dinu (22 de ani, fundaș dreapta), Javri Grillo (28 de ani, mijlocaș), Ionuț Coadă (28 de ani, mijlocaș), Pedro Caldierar (20 de ani, aripă dreapta), Sekou Camara (29 de ani, atacant), Andrei Cristea (19 ani, mijlocaș), Mihnea Boroș (19 ani, portar) și Radu Crîng (18 ani, portar).

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Momentan, niciunul dintre aceștia nu poate fi folosit de Daniel Oprița, iar motivul este interdicția primită din partea FIFA. Acest lucru s-a întâmplat în urma unei situații din 2024, când Steaua l-a transferat de la Petrolul Ploiești pe tânărul David Andrei Leon, crescut în Germania, de echipele FC Ismaning și TSV 1860 Munchen. „Militarii” ar fi trebuit să achite o grilă de formare la nivel internațional, însă acest lucru nu s-a întâmplat. Acum, clubul își dorește să plătească datoria pentru a scăpa de această interdicție, însă procesul ar putea dura mult, iar Daniel Oprița ar putea să se vadă nevoit să folosească doar jucătorii din sezonul trecut și juniorii la meciul de debut în noul sezon de Liga a II-a, contra lui CSM Slatina.

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Bogdan Ciutacu
Bogdan Ciutacu
Bogdan Ciutacu este redactor de sport la Fanatik. A debutat la „Eu Sunt 12”, a lucrat la „Cluburi portive/Sportivity”, „Ultima fază”, „Români ca lumea” sau „Tribal Worldwide Romania”, proiect Heineken referitor la EURO 2020, Champions League, Formula 1 și Cupa Mondială de rugby.
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