Daniel Oprița, reacție furibundă după CS Dinamo – Steaua 0-0: „Toată echipa a jucat slab” + I-a înțepat pe rivali: „Am jucat în deplasare, dar a fost ca acasă!”

Derby-ul CS Dinamo - Steaua a fost consemnat cu o remiză albă. Cum a reacționat Daniel Oprița la adresa jucătorilor săi, dar și la adresa adversarilor.
Marian Popovici, Mihai Dragomir
16.08.2025 | 21:57
Daniel Oprița, reacție dură la adresa jucătorilor după CS Dinamo - Steaua 0-0. Sursa Foto: FANATIK.

Etapa a 3-a din Liga 2 a venit cu derby-ul CS Dinamo – Steaua, încheiat cu scorul de 0-0. Daniel Oprița a reacționat la finalul meciului și nu s-a ferit să își critice jucătorii. Cum i-a înțepat pe adversari.

Daniel Oprița, vehement după CS Dinamo – Steaua 0-0

CS Dinamo și Steaua nu au oferit spectacolul pe care numele celor două echipe îl anunțau în mod normal într-o astfel de confruntare. Cei 2500 de oameni din tribunele stadionului „Arcul de Triumf” nu au avut prea multe de văzut.

Daniel Oprița a reacționat la finalul jocului și nu și-a menajat elevii după ce nu au izbutit să plece cu toate cele 3 puncte. Tehnicianul a criticat totul, de la atitudine până la prestația generală din teren.

„Ce să mai, trebuie să recunosc, a fost un joc slab. Le-am și spus înainte că nu este momentul să ne prezentăm așa. Am fost relaxați, distrați, s-au simțit câștigători dinainte. Poate am greșit și eu că n-am putut să-i motivez destul. Păcat, îi cunosc și nu asta e valoarea lor. Toată echipa a jucat slab, toată.

A fost un meci slab, un derby slab. Nu știu ce notă îi pot da. Pentru cei din afară, a fost un meci la care e greu să te uiți. Bine, și Dinamo… și-au urmărit interesul, au rupt jocul, au fost primii la minge, s-au bătut pentru orice minge, au tras de timp. Asta e, fiecare își urmează interesul. Și-au dorit mai mult. La noi, lentoare în toate zonele.

„Ne arătăm și noi limitele. Astăzi am fost relaxați”

Le-am spus la pauză, am crezut că se va schimba ceva. Cu toate că își în 10 oameni am avut ocazia aceea, prin Chipirliu. Dinamo a încercat să tragă de timp și când eram noi în 10. Poate erau conștienți că suntem mai valoroși și s-au mulțumit cu un egal. Dar în afară de cele două puncte, am pierdut și doi fundași centrali. O bucurie ar fi ca la Beța să nu fie ceva grav. E la spital acum și chiar vreau să aflu ce are, mai ales îl avem și pe Ilie suspendat. La ce lot avem, unul foarte subțire, nu știu cum o să jucăm.

Va veni și Cupa României, să vedem cu cine vom juca. Totuși, ne arătăm și noi limitele. Am încredere în jucători, au făcut meciuri bune cu Tunari și Chiajna, dar astăzi am fost relaxați”, a spus Daniel Oprița.

Daniel Oprița i-a înțepat pe rivalii dinamoviști. „A fost derby? Că au venit doar suporterii noștri”

Deși au jucat practic în deplasare, suporterii „militarilor” au fost cei care au acaparat fondul sonor, în timp ce gazdele au fost susținute de o asistență nesemnificativă. Daniel Oprița nu a ratat ocazia să își ironizeze rivalii.

„Nu știu care Dinamo e, chiar nu știu. A fost derby? Că au venit doar suporterii noștri. Am jucat în deplasare, dar a fost ca acasă, și totuși nu am reușit să câștigăm. Vă dați seama ce zi am prins. Am prins o zi proastă, dar și arbitrajul… 8 minute de prelungire mi s-au părut puține. Cred că doar salvarea a stat atât, plus schimbări, trageri de timp. Mă așteptam la 15 minute, dar asta e”, a mai spus antrenorul Stelei.

Daniel Oprița, reacție furibundă după CS Dinamo - Steaua 0-0

