Daniel Oprița, reacție sinceră după Dinamo – CSA Steaua 1-2: ”Norocul a fost de partea noastră. Nu e bine să ne bucurăm de răul lor”

CSA Steaua și-a adjudecat primul derby cu marea rivală Dinamo disputat în Liga 2 Casa Pariurilor. Roș-albaștrii au fost conduși, dar au marcat exact atunci când aveau nevoie și au întors rezultatul.

Daniel Oprița: ”O victorie mare în condițiile date”

Marile rivale Dinamo și CSA Steaua au avut nevoie de mai bine de o jumătate de oră să intre în atmosfera meciului. Roș-albii au deschis scorul, dar ”militarii” au întors rezultatul și a urcat, fie și temporar, pe primul loc în Liga 2 Casa Pariurilor.

Departe de a fi un joc cu adevărat atractiv, . Și pe teren fotbaliștii și-au asumat ideea de derby în măsura posibilităților. Roș-albaștrii porneau favoriți, datorită valorii superioare a lotului pe care Daniel Oprița îl are la dispoziție.

Însă, dinamoviștii au dat dovadă de mult entuziasm și au deschis scorul norocos, după o pasă de efect și gafa din defensiva Stelei care a făcut ca mingea să ajună la Lamine Ghezali care a înscris.

Bucuria roș-albilor a fost de scurtă durată, Pacionel restabilind egalitatea după o lovitură liberă. CSA Steaua a trecut în avantaj în minutul 50 prin reușita lui Chipirliu. Drăghici a centrat perfect, iar atacantul a reluat din prima, fără speranţe pentru portarul advers.

”E o victorie mare în condițiile date. Prima repriză a fost a lor. S-a văzut o frică în tabăra noastră, am fost un pic temători, și eu am jucat cu un singur atacant, dar la pauză am schimbat acolo unde trebuie și am pus presiune pe ei și ne-am descurcat mai bine.

A fost și norocul de partea noastră. Ovidiu Burcă a făcut din nimic ceva, l-am felicitat. A fost un meci echilibrat, dar azi soarta ne-a surâs nouă. A contat foarte mult că am egalat înainte de pauză. Am intrat altfel în a doua repriză, dar și Dinamo a făcut un meci bun și trebuie să-i felicităm, sunt pe un drum bun. Chiar dacă azi au pierdut, nu e bine să ne bucurăm de răul lor.

Mi-a plăcut atitudinea noastră din repriza a doua. Poate și atmosfera asta a fost un pic prea mult pentru unii jucători care nu au mai trăit așa ceva. Galeria noastră ne-a dat putere și ne-a împins de la spate”, a spus Daniel Oprița, la finalul partidei.

”Știam că vom avea un meci foarte greu, în orice derby valorile se egalizează, nu mai contează locul din clasament. În astfel de meciuri contează cât de mult îți dorești să câștigi. Mă bucur că am marcat, era importantă această victorie și pentru noi și pentru suporteri. La gol știam unde va ajunge mingea și am șutat în cros”, a adăugat Bogdan Chipirliu, marcatorul golului victoriei.

FCSB a urcat pe primul loc, degeaba. Nu au drept de promovare

, dar e o bucurie amară pentru fani și fotbaliștii roș-albaștrii care în continuare nu au drept de promovare în SuperLiga.

”Sperăm să vedem un meci Dinamo – Steaua în prima ligă. Sper să se schimbe legea, să avem dreptul să luptăm pentru promovare, dar eu nu pot să spun mai multe, sunt prea mic. Alții știu ce trebuie făcut. Poate se schimbă legea”, a comentat Daniel Oprița situația clubului din Ghencea.

”Datoria noastră este să jucăm fotbal, să ne clasăm cât mai sus, poate în ceasul al 12-lea se va schimba legea și vom acea și noi șansa de a juca în rima ligă. Înainte să începem pregătirea ni s-a transmis că se va face tot posibilul și că sunt șanse să se întâmple acest lucru”, a spus și Chipirliu.