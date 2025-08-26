Daniel Oprița, reproș pentru conducerea Stelei după eliminarea din Cupa României: „Nu s-a sesizat nimeni! Sunt supărat!”

Daniel Oprița nu a menajat conducerea Clubului Sportiv al Armatei Steaua după ce gruparea roș-albastră a fost învinsă de UTA, 0-2.

Daniel Oprița: „Ai mei din conducere nu puteau să facă și ei contestație!”

V , i-a asigurat lui Adi Mihalcea biletul în grupa principală din Cupa României. De cealaltă parte, Daniel Oprița a ratat obiectivul impus de conducere.

Numai că, la finalul partidei, antrenorul roș-albaștrilor și-a exprimat nemulțumirea cu privire la lipsa de inițiativă pe care au arătat-o șefii săi. Oprița nu a uitat evenimentul de la tragerea la sorți, când .

Tehnicianul este de părere că dacă oamenii din conducerea „militarilor” ar fi făcut contestație, Steaua ar fi putut beneficia de un adversar mai facil în meciul decisiv de accedere în Cupa României.

„Așa am pregătit meciul, să închidem spațiile, pentru că ei sunt o echipă cu calitate. Numai printr-un șut de la distanță puteam să luăm gol, pentru că nu a ieșit nimeni să blocheze. Le-am spus să nu-i lase să dea la poartă.

În rest, ocaziile noi le-am avut. Băieții parcă s-au speriat de ocazii. Eu zic că am făcut o repriză bună. Noi veneam după meciul cu Reșița în care am jucat în 10 oameni. Nu vrea să-mi mai aduc aminte. Nu am lot care să-mi permită…

Îi felicit pe băieți pentru joc. Sunt frustrat, supărat. N-am avut nicio șansă să picăm cu alt adversar, pentru că noi am fost sus la tragere, eram în primele opt. Dacă nu se învârteau bilele, era clar că nu ai nicio șansă.

Și ai mei din conducerea puteau să facă și ei contestație. Nimeni nu a făcut. Eu aș fi făcut lucrul ăsta. Normal că aș fi făcut. De ce să nu prind alt adversar? Nu s-a sesizat nimeni de la noi. Vrem în grupe, vrem în grupe. Trebuie să ne batem pe toate fronturile. Nu e ușor.

Sunt supărat, dezamăgit și pe situația pentru că puteam să avem alt adversar. Poate picam cu Fărcășești. Am picat cu cea mai în formă. Echipa mea încearcă să joace. Am schimbat și sistemul. Eu spun că puteam să facem mult în Cupa României. Pierdem șansa. Am mai fost o dată în grupe.

Să jucăm fotbal, asta ne rămâne. Sunt dezamăgit, că parcă și eu bat pasul pe loc doar în campionat. Iar o să înceapă alți băieți că trebuia să joc cu altă echipă.

Am văzut că scriu pe acolo că nu sunt inspirat, când ei nu știau că jucăm marți în Cupă. Îmi dădeau lecții de sistem. Am câștigat în 10 oameni cu Reșița”, a declarat Daniel Oprița, la flash-interviu.