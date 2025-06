Daniel Oprița schimbă liniile ca la hochei. Steaua s-a despărțit de 10 fotbaliști!

Nici sezonul 2025-2026 nu se anunță a fi unul în care Steaua să poată obține , iar clubul din Ghencea a anunțat că s-a despărțit de 10 fotbaliști. În exclusivitate pentru FANATIK, și în sezonul următor.

10 fotbaliști s-au despărțit de Steaua

Jucătorii cu greu sunt convinși să rămână la gruparea ”roș-albastră” fără un obiectiv clar și, în aceste condiții, antrenorul Daniel Oprița va fi nevoit să pornească la drum fără o întreagă echipă.

ADVERTISEMENT

Mai exact, Steaua a încheiat colaborarea cu nu mai puțin de 10 jucători. ”Clubul Steaua București anunță despărțirea de zece fotbaliști care au evoluat, până la finalul sezonului 2024-2025, la formația pregătită de Daniel Oprița și Fane Nofitovici.

Astfel, David Matei, Rober Sierra, Daniel Iglesias, Daniel Vîrtej, Ignacio Heras, Cristian Măgerușan, David Păcuraru, Mihai Kereki, Rareș Enceanu și Adrian Pop au părăsit formația noastră. Steaua București le mulțumește pentru tot ceea ce au realizat în tricoul roș-albastru și le dorește mult succes în viitor”, se arată pe pagina de Facebook a clubului Steaua.

ADVERTISEMENT

Oprița caută să refacă lotul Stelei

În ciuda situației că Steaua nu va avea drept de promovarea nici în stagiunea următoare, Daniel , dar a explicat într-un interviu pentru FANATIK că acesta va fi ultimul an pe banca ”roș-albaștrilor”.

”Da, mai am un contract și voi rămâne în continuare. Am discutat cu conducerea clubului Steaua. Fac 6 ani și plec pe al 7-lea. Eu am spus că dacă aveam drept de promovare aș fi vrut să rămân și în prima ligă, dar nu am avut opțiunea asta.

ADVERTISEMENT

Mi-am pregătit o listă de jucători și până la reunirea de pe 18 iunie sper să am la dispoziție 17-18 jucători. Am eu o baghetă magică și voi rezolva situația. Nu vor rămâne mulți dintre jucătorii care au fost, dar vor veni alții noi. Săptămâna viitoare sper să rezolv cât mai mulți și să fac un lot competitiv”, a declarat Oprița.