Daniel Oprița se roagă de Steaua să-l lase să plece la FC Hermannstadt: ”Sper să mă înțeleagă”

ADVERTISEMENT

Aflat de 6 ani și jumătate pe banca Stelei, Daniel Oprița își dorește să schimbe aerul. Tehnicianul este dorit în SuperLiga de FC Hermannstadt, dar ”militarii” trag cu dinții de clauza de reziliere.

Daniel Oprița insistă să plece de la Steaua la FC Hermannstadt

Antrenorul formației Steaua a mărturisit că își dorește cu ardoare să meargă la FC Hermannstadt și va face tot posibilul pentru a ajuns la o înțelegere cu oficialii clubului ”roș-albastru”, urmând ca cele două părți să aibă o nouă rundă de discuții.

ADVERTISEMENT

”Sunt și eu interesat să merg la Sibiu, ca și cei de la FC Hermannstadt, dar situația mea contractuală nu îmi permite să plec. Am mulți ani la CSA Steaua, datorită lor am avut rezultate și astfel am aceste oferte. Eu îmi doresc să vin la Sibiu, am discutat și la club, voi mai avea o discuție, sper să rezolvăm într-un fel și Steaua să mă înțeleagă.

Am și o clauză de reziliere, e vorba și de staff-ul meu, pentru că cine va veni ulterior, va veni cu colaboratorii săi. Asta am discutat, sper să găsim o soluție și să mă lase să merg la Sibiu. Asta dacă mai sunt dorit, pentru că în ultimele zile nu am mai discutat cu nimeni de la FC Hermannstadt”, a declarat Oprița, pentru .

ADVERTISEMENT

Reacția lui Oprița după ce FC Hermannstadt a pierdut cu U Cluj

Tehnicianul ”militarilor”, care în exclusivitate pentru FANATIK a dezvăluit faptul că după ce i se va încheia contractul în vară, este încrezător că poate salva FC Hermannstadt de la retrogradare.

ADVERTISEMENT

”Situația e una complicată la FC Hermannstadt, dar ei au mai fost în aceeași situație și au reușit să iasă de acolo. M-am uitat la meciul de la Cluj, când intri în criza asta, locul te apasă, nu e ușor, chiar dacă ai jucători de valoare, se simte presiunea.

E nevoie să lege 2-3 rezultate pozitive și atunci s-ar regla situția. FC Hermannstadt are și jocuri grele, urmează un meci cu Craiova, nu e ușor, dar situația se poate remedia, mai sunt multe meciuri”, a spus Daniel Oprița.

ADVERTISEMENT

Cât ar câștiga Daniel Oprița la FC Hermannstadt

Daniel Oprița are o clauză de reziliere a contractului cu Steaua în valoare de 50.000 de euro, iar ”militarii” nu vor să-l lase să plece dacă nu se va achita această sumă. De către antrenor sau de către FC Hermannstadt.

Sibienii și-au arătat interesul pentru aducerea tehnicianului, iar FANATIK a aflat că . Rămâne de văzut dacă vor plăti și clauza de reziliere celor de la Steaua.