Daniel Oprița și-a anunțat plecarea de la Steaua: ”Nu poate fi vorba de prelungire”. Înțepături la adresa conducerii. Video

Steaua a încheiat sezonul din Liga 2 cu o înfrângere pe Ghencea în fața lui FC Voluntari, scor 2-4. La final, Daniel Oprița (44 de ani) a dezvăluit că va pleca de la formația ”militară”.
Bogdan Ciutacu
16.05.2026 | 16:59
Într-un nou sezon în care nu a avut drept de promovare în SuperLiga, Steaua a încheiat play-off-ul din Liga 2 doar pe locul 5. Dezamăgit de situația în care se află echipa, Daniel Oprița și-a anunțat plecarea după șapte ani petrecuți pe banca ”roș-albaștrilor”.

Imediat după înfrângerea cu FC Voluntari, din ultima etapă a play-off-ului din Liga 2, Daniel Oprița a precizat că la 30 iunie i se va încheia contractul și nu se poate vorbi la acest moment despre vreo prelungire. Mai mult, el a mărturisit că obiectivul a fost salvarea de la retrogradare.

”Nu pot să spun dacă mai rămân. Eu mai am contract până la 30 iunie. Apoi, dacă voi primi vreo ofertă de la vreun club… vom vedea. Sunt liber de contract. Probabil, a fost ultimul meci la Steaua! Nu poate fi vorba de prelungire, în condițiile în care este situația care este. Nimeni nu știe nimic!

Comandantul nu poate veni să ne ofere mie și jucătorilor contracte, în condițiile în care nu se știe bugetul. Nu am ratat niciun obiectiv. Obiectivul din contract era salvarea de la retrogradare. Mă duc în vacanță două săptămâni și mă gândesc ce fac. Vreau și eu la SuperLiga”, a declarat Oprița, la conferința de presă.

Discurs dur al lui Oprița adresa conducerii

Tehnicianul Stelei s-a arătat revoltat că până la acest moment nu se știe nimic sigur pentru sezonul viitor, nu există buget, nu se pot face transferuri și a precizat că din actualul lot doar doi jucători mai au contract.

”Aș fi vrut să fie… Mi-a plăcut cum a vorbit domnul ministru, dar suntem la fotbal, timpul e foarte scurt, ar trebui să spună dacă e albă sau neagră! Suntem și noi antrenori, vrem să ne facem treaba și nu putem sta până în ultimul moment. Dăm banii sau nu dăm banii…

Să spună ceva. Ori o desființăm, ori jucăm cu juniorii, ori avem drept de promovare. Trebuia să fie jucătorii semnați până acum. Mai sunt doi jucători cu contract, restul pleacă! Situația trebuie lămurită”, a spus el.

S-a ținut de glume la final de sezon

Daniel Oprița s-a arătat mulțumit de jocul echipei sale, în ciuda înfrângerii suferite în fața lui FC Voluntari, iar în final a făcut și chiar și o glumă pe seama problemelor financiare de la Steaua.

”Nu suntem o echipă care știe să joace la egal sau care să țină de rezultat. Eu cred că am evoluat destul de bine azi, deși scorul este… Voluntari este o echipă care te taxează, cu jucători de calitate.

Asta e, atât am putut sezonul acesta, în condițiile în care am început cum am început, cum s-a făcut echipa. Am vorbit cu băieții că dacă tot nu sunt bani, să termine pe 5, să nu mai ia bonusurile pentru locurile 1-4”, a afirmat Oprița.

Bogdan Ciutacu este redactor de sport la Fanatik. A debutat la „Eu Sunt 12”, a lucrat la „Cluburi portive/Sportivity”, „Ultima fază”, „Români ca lumea” sau „Tribal Worldwide Romania”, proiect Heineken referitor la EURO 2020, Champions League, Formula 1 și Cupa Mondială de rugby.
