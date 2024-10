Daniel Opriţa ştie deja prima promovată în SuperLiga: „Dacă aveam drept, Steaua era acolo!”

Steaua și Csikszereda sunt singurele echipe din fotbalul românesc la nivelul primelor două ligi care nu au pierdut niciun meci în acest sezon. Echipa lui Daniel Oprița are un parcurs fără greșeală, deși nu are dreptul să promoveze la finalul Ligii 2 indiferent de poziția pe care va termina în clasament, în timp ce harghitenii sunt lideri în Liga 2.

Daniel Oprița: „Eu am spus că am făcut o echipă bună. Din păcate am ieșit din Cupa României”

Daniel Oprița se bucură de parcursul echipei sale în acest sezon și a declarat pentru FANATIK: „Eu am spus de la început că sunt mulțumit de lot și că am făcut o echipă bună care poate termina pe primele locuri și în acest sezon. Din păcate am ieșit din Cupa României pe nedrept, am avut ghinion și ăsta e un mare regret.

Puteam să mai avem însă 4 puncte în plus. Am primit doar 4 goluri, dar am înscris destul de puțin și cred că în iarnă mai avem nevoie de unul sau doi jucători acolo în față.

Antrenorul Stelei e convins că la finalul acestui sezon: „Eu am spus după meciul cu noi. Au câștigat toate partidele. Au și un meci mai puțin și cred că se vor distanța la 8 puncte de noi. E clar că e greu să îi mai oprească cineva”.

Oprița: „Cred că promovam anul ăsta dacă aveam drept”

Daniel Oprița e de părere că Steaua avea șanse mari să joace în SuperLiga în sezonul viitor: „Cred că promovam anul ăsta dacă aveam drept. Asta este situația. Eu îmi fac treaba cât de bine pot. Avem însă un lot destul de subțire, doar 18 jucători de câmp.

Cred că putem să menținem seria asta dacă nu vom avea jucători accidentați și suspendați. La noi se vede când lipsește orice jucător. Contează și dacă nu e titular”, a mai spus tehnicianul pentru site-ul nostru.

Steaua București și Csikszereda M. Ciuc, singurele echipe din România fără înfrângere în acest sezon

și continuă seria meciurilor fără înfrângere în acest sezon. „Militarii” au urcat pe locul doi în clasament, cu 23 de puncte după 11 etape, la 5 puncte de liderul Csikszereda M. Ciuc, care are și un meci mai puțin disputat.

Echipa lui Daniel Oprița a primit doar patru goluri în campionat, iar parcursul e cu atât mai important cu cât roș-albaștrii au reușit să marcheze doar 13 goluri.

„Militarii” nu au pierdut nici în Cupa României, unde au fost eliminați dramatic la loviturile de departajare de Concordia Chiajna. În primele 120 de minute a fost 0-0, iar Steaua a pierdut la penalty-uri cu scorul de 1-4. Steaua a ajuns la 17 meciuri consecutive fără înfrângere.

Csikszereda M. Ciuc nu are de asemenea nicio înfrângere în această ediție de campionat, și sunt calificați și în grupa principală a Cupei României. Ciucanii au 9 victorie și un rezultat de egalitate în Liga 2, în timp ce Steaua are 6 victorii și 5 remize.

Steaua și Csikszereda au rămas singurele echipe fără înfrângere după eșecul celor de la Oțelul Galați

Echipa antrenată de Dorinel Munteanu era singura echipă din SuperLiga care nu pierduse niciun meci. Oțelul a pierdut în deplasare cu Universitatea Cluj, scor 2-0. Moldovenii au însă doar 4 victorii și sunt specialista egalurilor în SuperLiga: au nu mai puțin de 8!

Universitatea Cluj are de asemenea un parcurs excelent cu Ovidiu Sabău în acest sezon. „Șepcile roșii” au 7 victorii și 5 remize. Au pierdut un singur meci în deplasare cu Poli Iași, scorul 0-1, în etapa a 11-a, în timp ce pe teren propriu sunt neînfrânți.

Universitatea Craiova nu a pierdut de asemenea niciun meci pe teren propriu, însă are două eșecuri în deplasare: 1-2 cu Dinamo (etapa 7) și 0-2 cu Poli Iași (etapa 9).

Campioana României, FCSB, a înregistrat în acest sezon nu mai puțin de trei înfrângeri: 0-2 la Galați (etapa 3), 0-1 la Iași (etapa 6) și 0-2 la Hermannstadt (etapa 7).

17 meciuri consecutive fără înfrângere are Steaua

12 victorii și 1 egal are Csikszereda în acest sezon în 13 meciuri