Daniel Oprița, ultimatum pentru șefii CSA Steaua! Antrenorul și-a anunțat plecarea: „Îmi doresc altceva”. Când ar putea părăsi echipa Armatei

La finalul partidei, antrenorul bucureștenilor a avut un discurs cel puțin interesant. Tehnicianul a dat de înțeles că e nemulțumit de situația prin care trece echipa și anunță că varianta de a pleca la finalul sezonului nu e imposibilă.

Scântei la CSA Steaua! Daniel Oprița se plânge de situația clubului blocat în liga a doua

„Militarii” traversează un sezon foarte bun. Steaua a rămas neînvinsă în liga a doua după remiza de la Piatra Neamț. Bucureștenii sunt pe locul al doilea, însă acest lucru contează mult prea puțin, întrucât nu au drept de promovare în Superliga României.

„Eu îmi doresc și altceva. Licența Pro o termin în iunie”

Daniel Oprița, antrenorul Stelei, a recunoscut că situația prin care trece clubul nu este una deloc mulțumitoare. El s-a declarat frustrat de faptul că problema promovării încă nu s-a rezolvat. În plus, tehnicianul a anunțat că, dacă lucrurile nu se schimbă, și-ar putea căuta un nou angajament din vară, întrucât va obține Licența Pro, lucru care i-ar permite să pregătească o echipă din Superliga României.

„Noi tot sperăm. Au fost discuțiile recente. Mai multe nu prea pot să spun. Am citit și eu legat de coreeni. Cu altcineva nu știu dacă s-a discutat. E clar că e frustrant. Eu n-am ajuns să aflu lucrurile astea. Domnul comandant cred că a discutat. Nouă nu ne spune nimeni nimic.

Eu am zis că e frustrant. Dacă terminăm în primele două, pe un loc direct promovabil… noi vrem să ne facem treaba din punct de vedere sportiv. Jucătorii vor să fie văzuți, să joace bine și să primească oferte, poate undeva mai sus.

(N.r. Vă gândiți să plecați dacă nu se schimbă situația?) E clar. Eu îmi doresc și altceva. Toată lumea nu a știut că nu am vrut să ajung în situația în care am fost. Nu am terminat Licența Pro. Nu pot să accept vreo ofertă din Liga 1. Nu pot să mă duc undeva și să stau ascuns pe o bancă. Licența Pro o termin în iunie.

Nu ține de noi ce se întâmplă. E un comandant care a stat din Liga a Treia alături de noi. Ne-am obișnuit cu dânsul. Nu avem noi ce să facem. Așa s-a hotărât. Îi mulțumesc pentru ce a făcut la club. Eu n-am fost informat. Doar ce am citit în presă. Nu merg atât de des la club. Eu îmi văd mai mult de echipă”, a explicat Daniel Oprița, conform