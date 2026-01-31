Daniel Pancu a adus schimbarea la faţă! CFR Cluj, serie incredibilă sub comanda noului antrenor

ADVERTISEMENT

CFR Cluj e pe cale să reuşească o calificare miraculoasă în play-off. Ardelenii au fost excluşi complet din luptă după ultimul meci din turul sezonului regulat, 1-2 cu Dinamo, când au fost pe locul 13, cu doar 13 puncte.

CFR Cluj, lider în SuperLiga de când a fost preluată de Pancu

Daniel Pancu a preluat echipa din retur, iar renaşterea ardelenilor a fost spectaculoasă. CFR Cluj a redevenit echipa de temut a SuperLigii, deşi nici măcar antrenorul nu mai putea vorbi la început de calificarea în play-off.

CFR Cluj este lider în clasamentul ultimelor 9 etape din SuperLiga, în care a obţinut 7 victorii, un egal (1-1 cu Universitatea Craiova) şi .

Cum arată parcursul CFR-ului în SuperLiga de când a fost preluată de Pancu:

Unirea Slobozia – CFR Cluj 0-1

CFR Cluj – Rapid 3-0

FC Argeş – CFR Cluj 3-0

Universitatea Craiova – CFR Cluj 1-1

CFR Cluj – Csikszereda 3-1

FC Botoşani – CFR Cluj 0-1

CFR Cluj – Oţelul 1-0

FCSB – CFR Cluj 1-4

CFR Cluj – Metaloglobus 4-2

Cu 22 de puncte obţinute din ultimele 27 posibile, CFR Cluj este lider în clasamentul formei din ultimele nouă etape şi a revenit în lupta pentru play-off. Ardelenii au ajuns la doar un punct de locul 6 în această etapă şi mai au şase meciuri pentru a intra în top 6.

Programul CFR-ului până la finalul sezonului regulat:

UTA Arad – CFR Cluj – 4 februarie, ora 18:00

CFR Cluj – U Cluj – 7 februarie, ora 20:00

Hermannstadt – CFR Cluj – 14 februarie

CFR Cluj – Petrolul – 21 februarie

Farul – CFR Cluj – 28 februarie

CFR Cluj – Dinamo – 7 martie

U Cluj a renăscut sub comanda lui Bergodi! Duel direct pentru play-off cu CFR Cluj?

Şi la rivalii din oraş ai celor de la CFR Cluj a avut loc un reviriment odată cu schimbarea antrenorului. a readus rezultatele celor de la U Cluj, echipă care a obţinut în ultimele 10 etape tot 22 de puncte, ca şi CFR Cluj.

Doar că Bergodi a venit cu o etapă mai devreme ca Daniel Pancu. U Cluj are un punct în plus faţă de CFR Cluj, cu un meci mai puţin disputat şi între cele două formaţii din Cluj ar putea fi un duel direct pentru calificarea în play-off, mai ales că pe 7 februarie are meciul direct dintre cele două.

„Acum vorbesc cu jumătate de gură mai mult despre play-off. În teorie, avem program mai ușor, dar tot jucăm cu echipe valoroase. E care pe care. Suntem cu elan, marcăm goluri multe. Dacă rămânem sănătoși va fi bine. Nu m-ar deranja să-i batem pe toți, dar vom avea turbulențe”, Daniel Pancu