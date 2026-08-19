Daniel Pancu, prima reacție după suspendare! FANATIK i-a zis câte etape stă. Exclusiv

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Daniel Pancu a primit o suspendare de două etape după cartonașul roșu încasat în derby-ul cu Dinamo, pierdut de giuleșteni cu 0-1. Antrenorul celor de la Rapid a aflat chiar de la FANATIK pedeapsa primită, și a promis că va fi ultima sancțiune pe care o va încasa în acest sezon.

Daniel Pancu și-a aflat pedeapsa după „roșul” cu Dinamo! Promisiunea făcută imediat: „O să vedeți!”

pierdut de giuleșteni cu 0-1. Antrenorul Rapidului și-a ieșit din fire după ce arbitrul Horațiu Feșnic a oprit jocul în timpul unui atac al gazdelor, pentru ca Alexandru Musi, căzut pe gazon, să primească îngrijiri medicale. Pancu a protestat vehement și a intrat câțiva metri pe teren pentru a-i cere explicații „centralului”.

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Tehnicianul a continuat să gesticuleze și să țipe în direcția lui Feșnic, fiind ținut cu greu de membrii staffului Rapidului. Arbitrul s-a îndreptat inițial spre banca giuleștenilor pentru a-l avertiza, însă Pancu nu s-a calmat și a primit în cele din urmă cartonașul roșu.

Prima reacție a lui Daniel Pancu după suspendarea primită! Antrenorul Rapidului și-a aflat pedeapsa de la FANATIK !

Daniel Pancu a aflat chiar de la FANATIK că a fost suspendat pentru două etape în urma cartonașului roșu primit în derby-ul cu Dinamo. Antrenorul Rapidului a mărturisit că se aștepta la această sancțiune și a promis că își va schimba comportamentul pe marginea terenului. Acesta va rata meciurile cu Petrolul și Universitatea Craiova.

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„Două etape? Mă așteptam, sincer! O să am mult mai multă grijă de acum înainte! Și la CFR am luat 4 cartonașe galbene și mi-am zis că din acel moment nu mai iau niciunul și așa a fost! Așa va fi și acum la Rapid! Mă concentrez doar pe ce am eu de făcut, nu mai bag în seamă arbitrii și o să vedeți că nici măcar un cartonaș galben nu voi mai lua! Vor trece și aceste două meciuri, cu Petrolul și Craiova, apoi mă întorc pe bancă și voi face ce am zis”, a declarat Daniel Pancu, în exclusivitate pentru FANATIK.