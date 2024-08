Daniel Pancu a analizat debutul lui Marius Șumudică pe banca Rapidului: ”Are de muncă”

La primul joc după instalarea tehnicianului în vârstă de 53 de ani, , scor 2-1, în etapa a 7-a din SuperLiga, și au obținut prima victorie din acest sezon.

Ce a remarcat Daniel Pancu în jocul Rapidului la primul meci cu Marius Șumudică pe bancă

Fosta glorie a Rapidului, Daniel Pancu, a remarcat faptul că Marius Șumudică a pus anumiți jucători pe posturile lor la partida din Copou și a readus încrederea în vestiar după o perioadă nefastă cu Neil Lennon la timonă.

În schimb, selecționerul naționalei de tineret a României crede că noul tehnician din Giulești are nevoie de câteva transferuri pentru a se putea bate cu șanse reale pentru trofee în această stagiune.

”Mă așteptam să pună jucătorii pe posturile lor, pentru că jucau pe poziții ciudate cu Lennon, nu știu cum le vedea el. Au avut meci greu la Iași. Un portar în zi bună, dar în același timp ar mai fi putut marca în două rânduri și atunci se închidea jocul.

Are de muncă, sunt convins de lucrul ăsta, și mai sunt convins că are nevoie de jucători și îi va aduce, pentru că știe foarte bine ce înseamnă Rapidul, ce calitate are Rapidul și cum trebuie să joace Rapidul”, a declarat Pancu, la .

Șumudică i-a făcut lista de achiziții lui Dan Șucu

Suporter declarat al Rapidului, Marian Iancu, fostul patron al Politehnicii Timișoara, a vorbit la superlativ despre debutul lui Marius Șumudică și crede că .

Antrenorul ”vișiniilor” vrea să întărească lotul, iar FANATIK a aflat că , jucător care mai are contract cu Sepsi până la finalul sezonului.

Contactat de FANATIK, Attila Hadnagy, directorul general covăsnenilor, a dezvăluit că nu se pune problema unei mutări în această vară, însă a lăsat o portiță deschisă pentru perioada de mercato din iarnă.

Șumudică este și în căutarea unui atacant după plecarea lui Albion Rrahmani la Sparta Praga. Din informațiile FANATIK, , legitimat la Karlsruher.