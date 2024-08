Daniel Pancu a anunțat lotul României U21 pentru meciurile din preliminariile EURO 2025. Nu lipsesc Louis Munteanu și Răzvan Sava

Romania își continuă aventura în preliminariile EURO 2025. Tricolorii au șanse reale la calificare. În acest moment, naționala U21 ocupă locul doi în grupă, în spatele Elveției, iar Daniel Pancu a anunțat lotul pentru partidele din septembrie.

Daniel Pancu a anunțat lotul final pentru meciurile din preliminariile EURO 2025

Naționala României U21 va juca în septembrie cu selecționatele de juniori ale Muntenegrului și Finlandei.

Lotul României U21 pentru meciurile din Septembrie:

Portari: Răzvan Sava (Udinese / Italia), Robert Popa (UTA Arad), Alexandru Roșca (Dinamo);

Fundași: Tony Strata (Ajaccio / Franța), Bogdan Oteliță (Sepsi OSK), Cristian Ignat (FC Rapid 1923), Ștefan Duțu (CS Afumați), Gabriel Dănuleasă (Farul Constanța), Sergiu Rimovecz (ACSM Reșița), Ștefan Ștefanovici (Politehnica Iași), Andrei Borza (FC Rapid 1923);

Mijlocași: Cătălin Vulturar (FC Rapid 1923), Ovidiu Perianu (Unirea Slobozia), Marius Corbu (APOEL Nicosia), Cristian Mihai (UTA Arad), Constantin Grameni (Farul Constanța), Cătălin Cîrjan (Dinamo), Ahmed Bani (Dinamo), Rareș Pop (FC Rapid 1923), Ștefan Baiaram (Universitatea Craiova), Ianis Stoica (FC Hermannstadt);

Atacanți: Louis Munteanu (CFR Cluj), Vladislav Blănuță (Universitatea Cluj).

După 6 meciuri, România ocupă locul 2 în grupă, cu 13 puncte. Liderul este Elveția, cu 14 puncte. Tricolorii mici au făcut rezultate bune în această campanie de calificări, având 4 victorii, un egal și o înfrângere. Primul loc merge direct la turneul final.

Daniel Pancu: ”Urmează un meci pe care suntem obligați să îl câștigăm”

Selecționerul e de părere că România trebuie să obțină rezultate bune pentru a spera la calificarea la turneul final.

„Urmează un meci pe care suntem obligați să îl câștigăm. Eu încerc să implementez un stil și un spirit ofensiv în care să marcăm un gol mai mult decât adversarul. Doar că, în momentele în care apar meciuri decisive, concentrarea mea cea mai mare este pe rezultat.

Meciul se începe cu 100% și trebuie să dăm primii gol și apoi nu trebuie să luăm. Eu mi-am dat seama că presiunea este un privilegiu. Pentru că am avut oferte după Poli Iași, am zis că stau puțin să mă odihnesc și a trecut un an și jumătate fără să fac nimic.

Federația a anunțat că obiectivul acestei toamne este calificarea echipei de tineret la EURO U21. Dar, dacă intervine ceva, nu am prioritate față de echipa mare a lui Mircea Lucescu. Însă, obiectivul acesta e prioritar”, a declarat Daniel Pancu la „Suflet de Rapidist”.