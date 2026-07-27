Sport

Daniel Pancu a anunțat noi transferuri după FC Botoșani – Rapid 1-1: „Facem multe greșeli!”

Daniel Pancu e mulțumit după FC Botoșani - Rapid 1-1, chiar dacă echipa sa a pierdut două puncte în prelungiri. Totuși, antrenorul giuleștenilor crede că s-a dictat greșit penalty împotriva echipei sale
Cristian Măciucă
28.07.2026 | 00:03
Daniel Pancu a anuntat noi transferuri dupa FC Botosani Rapid 11 Facem multe greseli
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Daniel Pancu a anunțat noi transferuri după FC Botoșani - Rapid 1-1: „Facem multe greșeli!” FOTO: sportpictures.eu
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Rapid a luat doar un punct din deplasarea de la Botoșani. Gazdele au egalat in extremis, dintr-un penalty acordat cu VAR în minutele de prelungiri. Daniel Pancu este însă mulțumit, dar nu e de acord cu decizia arbitrilor, care au dat lovitură de la 11 metri pentru moldoveni.

Daniel Pancu așteaptă jucători după FC Botoșani – Rapid 1-1

Finalul de meci de la Botoșani a fost de-a dreptul nebun. Rapid a condus cu 1-0 din minutul 45, dar a pierdut două puncte, după ce gazdele au egalat din penalty. Faza în care s-a acordat 11 metri pentru moldoveni a fost una de-a dreptul nebună și s-a soldat inclusiv cu două cartonașe roșii.

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„E un rezultat echitabil până la urmă, am avut o primă repriză foarte bună. După care, normal, adversarul jucând acasă, cu publicul, împinși și ușor de la spate, așa mi s-a părut din teren, și-a creat ocazii. Noi am făcut două schimbări forțate, dar cred că puteam face mai mult. Nu am mai ținut mingea în terenul lor, nu am mai avut profunzime, le-am dat ocazia să vină în careul nostru.

Până la urmă, inevitabilul s-a produs. Suntem la început, avem multe lucruri de îmbunătățit. Încă facem multe lucruri greșit și mai avem de lucrat la mental. La faza golului primit e o greșeală în lanț. E o respingere în centru a lui Sălceanu, care nu trebuia să existe, pe urmă s-a greșit la Markovic, am vorbit cu Omar că trebuia să stea, nu să se ducă după fenta lui Markovic, iar apoi Pașcanu s-a ținut reciproc cu adversarul. Nu cred că se impunea penalty. Nu am văzut vreo fază, vă spun doar ce am văzut eu de pe margine”, a declarat Daniel Pancu, după Botoșani – Rapid 1-1.

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„Sunt în faza în care îmi cunosc jucătorii. Va mai dura. Sper ca toți să cunoască sistemul acesta rotativ. Avem o bancă puternică și sper să ne facem simțită prezentă și când schimbăm. Cu siguranță vor mai veni jucători, pentru că m-ați întrebat”, a declarat Daniel Pancu, la flash-interviu.

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Cristian Măciucă
Cristian Măciucă
Cristi Măciucă este editor pe Sport la Fanatik. A lucrat la Dolce Sport / Telekom Sport (2013-2019), la site-ul telekomsport.ro (2019-2020), comentator de wrestling, MMA, kickboxing și eGames. Pe lângă activitățile din presă, a fost 5 ani arbitru categoria I la AMFB.
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