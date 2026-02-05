Fanatik SuperLiga cu Horia Ivanovici

Daniel Pancu a anunţat noul transfer de la CFR Cluj! Jucătorul dorit de FCSB semnează în Gruia: “E la Cluj! Face vizita medicală”. Exclusiv

Daniel Pancu a anunțat în direct noul transfer de la CFR Cluj. Jucătorul se află în Cluj și e pe punctul de a semna. Ce plecări va mai cunoaște formația din Gruia în această iarnă.
Iulian Stoica
05.02.2026 | 11:35
Daniel Pancu a anuntat noul transfer de la CFR Cluj Jucatorul dorit de FCSB semneaza in Gruia E la Cluj Face vizita medicala Exclusiv
breaking news
Daniel Pancu anunță transferul jucătorului dorit de FCSB. Sursă foto: Colaj Fanatik
ADVERTISEMENT

CFR Cluj a vândut cel mai bine din SuperLiga în actuala perioadă de mercato. Ardelenii s-au despărțit de jucători precum Louis Munteanu, Lindon Emerllahu sau Otto Hindrich. Pe lângă plecări, Daniel Pancu a anunțat că e pe cale să dea lovitura cu un jucător dorit de FCSb.

Daniel Pancu a anunţat transferul lui Marian Huja la CFR Cluj

În cadrul FANATIK SUPERLIGA, Daniel Pancu a dezvăluit că Marian Huja efectuează vizita medicală la Cluj. Dacă toate lucrurile vor decurge normal, fundașul dorit în trecut de FCSB va semna cu CFR. Totodată, antrenorul a expus că vor mai exista plecări în actuala perioada de mercato.

ADVERTISEMENT

Huja e la Cluj, știu că face vizita medicală, ori a făcut-o deja. Va semna el, astfel că vom aștepta să mai plece un jucător. Asta nu înseamnă că e obligatoriu. Dacă prin atac va mai pleca cineva, noi vom fi dereglați.

Clubul e pe primul plan, trebuie ca datoriile să fie stinse, iar jucătorii care sunt aici să fie plătiți la zi, acesta e cel mai important lucru. Pot pleca Matei Ilie și Korenica, iar pe lângă ei mai sunt doi jucători”, a declarat Daniel Pancu la FANATIK SUPERLIGA.

ADVERTISEMENT
Un controlor a fost ucis de un pasager fără bilet: „Zi neagră pentru...
Digi24.ro
Un controlor a fost ucis de un pasager fără bilet: „Zi neagră pentru toţi lucrătorii feroviari din ţară”

Cine e Marian Huja, noul jucător de la CFR Cluj

Născut la Cacém, în Portugalia, Marian Huja deține dublă cetățenie, atât română, cât și portugheză. Noul jucător de la CFR Cluj măsoară 1,93m și s-a remarcat la Petrolul Ploiești, în SuperLiga.

ADVERTISEMENT
Mircea Lucescu pleacă din România
Digisport.ro
Mircea Lucescu pleacă din România

Marian Huja a început fotbalul la Belenenses, club de la care a făcut pasul la juniorii lui Watford. Ulterior, fundașul a ajuns la HB Köge, ca mai apoi să semneze cu Petrolul Ploiești.

Fotbalistul a petrecut 5 sezoane pe „Ilie Oană”, ca în vara anului trecut să facă subiectul unui transfer la Pogon Szczecin, polonezii plătind 300.000 de euro în schimbul lui Marian Huja.

ADVERTISEMENT

Cifrele lui Marian Huja

În jumătatea de sezon petrecută în Polonia, Marian Huja a bifat 16 meciuri pentru Pogon Szczecin, iar în această perioadă a reușit să marcheze două goluri și să livreze o pasă decisivă.

La nivelul SuperLigii, noul fundaș de la CFR Cluj a adunat 80 de partide și a oferit două goluri și două assisturi. Interesant este că Marian Huja a ajuns la Petrolul în perioada în care prahovenii evoluau în eșalonul secund.

Cota de piață a lui Marian Huja a cunoscut o creștere în perioada în care a evoluat la Pogon Szczecin. Cu siguranță noul jucător va aduce un plus pentru CFR Cluj, asta în contextul în care ardelenii luptă pentru accederea în play-off.

  • 1,5 milioane de euro este cota lui Marian Huja
  • 16 meciuri, două goluri și o pasă decisivă a adunat fundașul la Pogon Szczecin

Daniel Pancu anunță transferul lui Marian Huja la CFR Cluj

Andrei Nicolescu exultă după Farul – Dinamo 2-3: „Victorie de caracter! Trebuie să...
Fanatik
Andrei Nicolescu exultă după Farul – Dinamo 2-3: „Victorie de caracter! Trebuie să ne descurcăm şi cu autobazele” Cine mai vine în mercato
Laurențiu Reghecampf, impresionat de țara africană în care antrenează. Dezvăluie cine este omul...
Fanatik
Laurențiu Reghecampf, impresionat de țara africană în care antrenează. Dezvăluie cine este omul care aruncă în vestiar cu bani! Exclusiv
Fanatik SuperLiga, joi, 5 februarie, ora 13:30. Cristi Coste, ediție specială cu invitați...
Fanatik
Fanatik SuperLiga, joi, 5 februarie, ora 13:30. Cristi Coste, ediție specială cu invitați de top după Farul – Dinamo și înainte de FCSB – Botoșani
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Iulian Stoica
Iulian Stoica
Iulian Stoica este redactor pe zona de Sport la Fanatik. A debutat ca reporter sportiv la ProTv, iar după o experiență de 6 luni a decis să facă parte din proiectul Fanatik.
Parteneri
Uluitor! 100 de milioane de euro. Ion Țiriac nu glumește
iamsport.ro
Uluitor! 100 de milioane de euro. Ion Țiriac nu glumește
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 116 de pagini de emoții + Calendar Sportiv 2026 + Catalog Champions League CADOU
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!