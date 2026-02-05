Daniel Pancu a anunţat noul transfer de la CFR Cluj! Jucătorul dorit de FCSB semnează în Gruia: “E la Cluj! Face vizita medicală”. Exclusiv

ADVERTISEMENT

CFR Cluj a vândut cel mai bine din SuperLiga în actuala perioadă de mercato. Ardelenii s-au despărțit de jucători precum Louis Munteanu, Lindon Emerllahu sau Otto Hindrich. Pe lângă plecări, Daniel Pancu a anunțat că e pe cale să dea lovitura cu un jucător dorit de FCSb.

Daniel Pancu a anunţat transferul lui Marian Huja la CFR Cluj

În cadrul FANATIK SUPERLIGA, Daniel Pancu a dezvăluit că Marian Huja efectuează vizita medicală la Cluj. , fundașul dorit în trecut de FCSB va semna cu CFR. Totodată, în actuala perioada de mercato.

„Huja e la Cluj, știu că face vizita medicală, ori a făcut-o deja. Va semna el, astfel că vom aștepta să mai plece un jucător. Asta nu înseamnă că e obligatoriu. Dacă prin atac va mai pleca cineva, noi vom fi dereglați.

Clubul e pe primul plan, trebuie ca datoriile să fie stinse, iar jucătorii care sunt aici să fie plătiți la zi, acesta e cel mai important lucru. Pot pleca Matei Ilie și Korenica, iar pe lângă ei mai sunt doi jucători”, a declarat Daniel Pancu la FANATIK SUPERLIGA.

Cine e Marian Huja, noul jucător de la CFR Cluj

Născut la Cacém, în Portugalia, Marian Huja deține dublă cetățenie, atât română, cât și portugheză. Noul jucător de la CFR Cluj măsoară 1,93m și s-a remarcat la Petrolul Ploiești, în SuperLiga.

Marian Huja a început fotbalul la Belenenses, club de la care a făcut pasul la juniorii lui Watford. Ulterior, fundașul a ajuns la HB Köge, ca mai apoi să semneze cu Petrolul Ploiești.

Fotbalistul a petrecut 5 sezoane pe „Ilie Oană”, ca în vara anului trecut să facă subiectul unui transfer la Pogon Szczecin, polonezii plătind 300.000 de euro în schimbul lui Marian Huja.

Cifrele lui Marian Huja

În jumătatea de sezon petrecută în Polonia, Marian Huja a bifat 16 meciuri pentru Pogon Szczecin, iar în această perioadă a reușit să marcheze două goluri și să livreze o pasă decisivă.

La nivelul SuperLigii, noul fundaș de la CFR Cluj a adunat 80 de partide și a oferit două goluri și două assisturi. Interesant este că Marian Huja a ajuns la Petrolul în perioada în care prahovenii evoluau în eșalonul secund.

Cota de piață a lui Marian Huja a cunoscut o creștere în perioada în care a evoluat la Pogon Szczecin. Cu siguranță noul jucător va aduce un plus pentru CFR Cluj, asta în contextul în care ardelenii luptă pentru accederea în play-off.

1,5 milioane de euro este cota lui Marian Huja

16 meciuri, două goluri și o pasă decisivă a adunat fundașul la Pogon Szczecin